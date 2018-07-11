Что за праздник Петра и Павла и когда отмечают в 2018 году

Уже на этой неделе у православных заканчивается Петров пост. Завершается он традиционно 12 июля – в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В народе этот праздник больше известен как Петров день.

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Что за праздник Петра и Павла

Праздник установлен в честь двух самых усердных и рьяных учеников Христа – апостолов Петра и Павла.

Православная церковь чтит святых 12 июля, а католическая – 29 июня (по сути, тоже 12 июля – но по старому стилю).

Для выборы именно этой даты называют две причины. Изначально день был выбран, так как именно 12 июля в 258 году мощи апостолов были перенесены в катакомбы святого Себастьяна, что в Риме.

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Впоследствии 12 июля стал днем, когда Петр и Павел приняли святое мученичество. Обы были казнены за веру в один день: Павлу отрубили голову (он был римским гражданином и распинать его поэтому было нельзя по закону), а бедняка Петра распяли верх ногами.

На Руси праздник стали отмечать с приходом христианства – после крещения Руси в 988 году.

Петров день: приметы

В старину обратили внимание:

дождь на Петра и Павла – уродится рожь. Причем если на Петра идет дождь один раз – будет урожай неплохой, два раза – хороший, а три раза – богатый;

если на Петров день, наоборот, – жара, то на Рождество будет мороз;

На Петра вода тепла;

кукующая после 12 июля кукушка пророчит позднюю зиму. А вот ежели она замолкает за неделю до Петра и Павла, то будут ранние снег и морозы;

если Петровки холодные – то год потом голодный;

Петровка проходит – половины лета нет. Еще говорили: "Петр и Павел день убавил" (то есть световой день начинает идти на убыль).

Несмотря на приметы на урожай, работать в поле на Петра и Павла запрещалось – чтобы не потревожить хлебные колосья – иначе хорошего урожая не жди.

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