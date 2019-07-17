Ажурные открытки и сердечные поздравления на свадьбу

Главред подобрал оригинальные поздравления с днем свадьбы как своими словами, так и в прикольных картинках.
Поздравление на свадьбу – неотъемлемая и порою, одна из самых трогательных, часть праздника.
Главред подобрал красивые поздравления с днем свадьбы как своими словами, так и в прикольных картинках – мужу, жене, родителям и от родителей, подруге и не только.
Такое поздравление к свадьбе украсит любое застолье.
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Красивые поздравление на свадьбу в прозе
Любовь – поистине большое чувство, ведь она способна вскружить голову и заставить стремительно биться сердце. Любовь может подарить крылья и дать почувствовать безграничное счастье! Ваша любовь прошла путь от трепетных встреч при луне к получению статуса мужа и жены. Пусть ваш союз с каждым годом становится еще крепче, а семейный быт не станет препятствием для романтики и сюрпризов.
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Поздравление на свадьбу своими словами
Сегодня большой праздник — рождение новой семьи. Хочу поздравить молодожен и пожелать никогда не терять связи друг с другом. Жизнь приносит удачу и боль, веселье и разлуку, счастье и ненастье, здоровье и болезнь. Так пусть в каждом моменте, и в радостном, и в грустном, вы всегда остаетесь вместе, поддерживая друг друга и помогая преодолеть любое несчастье, или разделяя веселое событие. Пусть никакие ветра жизни и завистливые взгляды не сломят вашей любви и надежды, пусть ваша семья будет сильной, прочной и счастливой.
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День свадьбы: поздравления мужу
Секрет счастья — это внимание друг к другу. Счастье составляется из отдельных минут, из маленьких удовольствий — от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви нужна ежедневная поддержка, чтобы она она могла делать вас по-настоящему счастливыми. Я желаю вам всегда помнить об этом, и пусть всегда в вашем доме будет все прекрасно. Берегите друг друга, старайтесь понимать и прощать, вместе переживать все радости и вместе преодолевать трудности. Пусть союз ваш будет крепким и долгим, пусть ваш дом будет наполнен детским смехом, уютом и теплом. Будьте всегда счастливы и здоровы!
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День свадьбы: поздравление жене
Народная мудрость гласит, что первое богатство в жизни – это здоровье, а второе — жена. Хорошая жена – это половина счастья. И я хочу пожелать невесте оправдать эти слова! Будь достойной супругой — и пусть твоему прекрасному мужу все вокруг завидуют!
Поздравления на свадьбу в прозе короткие
2 смс - 119 символов:
Поздравляю! Берегите любовь, храните понимание, дарите счастье и улыбку! Пусть этот день будет в памяти на долгие годы!
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С днем свадьбы! Мы вам желаем незабываемых рассветов, беззаботных семейных историй, а также приятных и душевных вечеров.
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Поздравления с днем свадьбы от родителей
Дорогие наши дети, поздравляем вас с днем свадьбы. Пусть ваш совместный путь будет долгим, радостным, светлым и добрым, пусть ваша семья будет самой счастливой. Желаем вам всегда понимать друг друга, беречь, ценить и баловать, желаем искренне верить в свои силы и мечты и непременно добиваться вместе всего желаемого. Мира вам, дети, вечной и верной любви!
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3 смс - 154 символа:
Поздравляю с днем вашей свадьбы и от души желаю бесконечного семейного счастья, искреннего понимания, неугасаемой любви и стабильного благополучия в доме.
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3 смс - 137 символов:
Поздравляю с днем вашей свадьбы. Пусть ваш совместный путь будет легким и счастливым, пусть ваша семья живет в достатке, счастье и любви.
Поздравление на свадьбу в стихах
Живите весело и дружно.
Имейте в жизни все что нужно,
Храня любви закон святой
До свадьбы вашей золотой.
***
Пусть вино в бокалах будет крепким,
А ваша жизнь — как сладкий мед!
Мы вам дружно крикнем Горько! —
Пусть семейное счастье придет!
Любви вам, здоровья, удачи,
Карапузы растут пусть гурьбой,
Любите друг друга не иначе,
Как до самой свадьбы золотой!
***
Как прекрасна невеста в любви ореоле,
И жених ей под стать: молодой, удалой!
Вы сегодня вступаете в новые роли,
И становитесь крепкой, счастливой семьей!
Пусть же искры любви между вами не гаснут,
Много лет вам прожить среди добрых людей!
Пусть вопросы решаются единогласно,
Счастья в доме, любви вам, красивых детей!
***
Поздравления с днем свадьбы от родителей
Дорогие наши дети,
Вы дороже всех на свете!
Счастья от души желаем,
Ваш союз благословляем.
Вы друг друга берегите,
Дружно вы всегда живите
И цените каждый раз,
Что свела судьба вдруг вас.
Все проблемы вы решите,
Друг на друга не грешите,
Говорите, обнимайтесь,
Свой очаг беречь старайтесь.
Вам желаем много лет.
Ну а нужен коль совет,
Приходите, не стесняйтесь,
Лишь друг другу улыбайтесь.
С днем свадьбы: стихи короткие
2 смс - 105 символов:
Будет сладко, будет горько —
Все придется испытать.
Но держитесь друг за друга,
Коль семьей решили стать.
***
2 смс - 97 символов:
Желаю радости невесте,
Очаг семейный согревать.
А жениху — отваги, чести,
Любить жену и защищать.
Привітання на весілля в прозі своїми словами та у віршах до сліз
Чудову пару вітаю з весіллям та хочу побажати сімейного добробуту та доброї вдачі, яскравої мрії на двох та суцільного щастя, здорових дітлахів та безумовно радісних подій на кожен день вашого сумісного життя.
***
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас зі створенням сім'ї
Щиро ми вітаєм.
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси і вам з води
Лиш найкращого бажаєм!
***
Вітаю вас, любі мої, відтепер ви — чудова пара чоловіка та жінки, славне подружжя. Бажаю вам щасливих днів медового місяця, спільних прагнень та перемог у сімейному житті, яскравих мрій та сподівань, чарівних діточок та веселих свят за великим столом у колі близьких та рідних.
***
Гарне привітання на весілля від мами:
Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум'я цвіло.
То я б для вас усе в житті зробила,
Щоб дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
***
Жартівливі привітання на весілля у виді наказу:
Запорізькі козаки
думали – гадали
Як вітати молодих,
По найвищих балах!
Навіть радились вони
З турецьким султаном
У Стамбулі що живе
Й зветься Сулейманом!
Всі поради козаки
Разом врахували!
Молодим указ сімейний
Сіли й написали!
Тож обов’язки тепер
В чоловіка будуть!
Цю подію урочисту
Свідки не забудуть!
Дуже палко ти люби
Кохану дружину!
І про неї тільки дбай
Кожную хвилину!
Завжди правду говори
Правду найчистішу!
Бо брехня, як не крутися,
Все ж від правди гірше!
Цілуй тільки двох жінок:
Дружину і тьощу!
Парасольки подавай
Коли іде дощик!
Дивись, любий, ти крізь пальці,
Як твоя дружина
Усміхається люб’язно
Інколи мужчинам!
Кожен день приходь з роботи
З шикарним букетом
І з коробкою цукерок,
Що лежить в пакеті!
Якщо свариться дружина,
То хай так вже й буде!
Пам’ятай: сердита жінка –
Це особа люта!
Їй зарплату віддавай
Усю до останку!
І заради неї стань
Генеральним в банку!
Є обов’язки й в дружини,
Шановна панно!
Чоловіка поважай
І люби, як пана!
Довіряй систематично
Заробляти гроші!
Не питай звідки взялися
Папірці хороші.
Приготуй йому вечерю,
Свічки позапалюй!
І увагою такою
По частіше балуй!
Якщо хочеш у сім’ї
Злагоди і миру,
Знай: голодний чоловік –
Лютіший за звіра!
Нарожай йому дітей!
П’ять-шість ксерокопій!
Якщо будуть всі дівчатка
Хлопчик завжди сьомий!
Будь привітна, посміхайся
Тільки чоловіку!
Щиро від душі люби
Всю рідню велику!
Ти, дружино, регулярно
Відвідуй салони,
Фітнесцентри і спортзали!
Там працюй без втоми!
Про кар’єру не забудь!
Мрій про перспективу!
І побачиш як здійсниться
Справжнє чудо-диво!
Народилася сім’я!
Весілля в розгарі!
Гірко, крикнем молодим!
Цій щасливій парі!