Ажурные открытки и сердечные поздравления на свадьбу

Поздравление на свадьбу – неотъемлемая и порою, одна из самых трогательных, часть праздника.

Главред подобрал красивые поздравления с днем свадьбы как своими словами, так и в прикольных картинках – мужу, жене, родителям и от родителей, подруге и не только.

Такое поздравление к свадьбе украсит любое застолье.

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Красивые поздравление на свадьбу в прозе

Любовь – поистине большое чувство, ведь она способна вскружить голову и заставить стремительно биться сердце. Любовь может подарить крылья и дать почувствовать безграничное счастье! Ваша любовь прошла путь от трепетных встреч при луне к получению статуса мужа и жены. Пусть ваш союз с каждым годом становится еще крепче, а семейный быт не станет препятствием для романтики и сюрпризов.

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Поздравление на свадьбу своими словами

Сегодня большой праздник — рождение новой семьи. Хочу поздравить молодожен и пожелать никогда не терять связи друг с другом. Жизнь приносит удачу и боль, веселье и разлуку, счастье и ненастье, здоровье и болезнь. Так пусть в каждом моменте, и в радостном, и в грустном, вы всегда остаетесь вместе, поддерживая друг друга и помогая преодолеть любое несчастье, или разделяя веселое событие. Пусть никакие ветра жизни и завистливые взгляды не сломят вашей любви и надежды, пусть ваша семья будет сильной, прочной и счастливой.

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День свадьбы: поздравления мужу

Секрет счастья — это внимание друг к другу. Счастье составляется из отдельных минут, из маленьких удовольствий — от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви нужна ежедневная поддержка, чтобы она она могла делать вас по-настоящему счастливыми. Я желаю вам всегда помнить об этом, и пусть всегда в вашем доме будет все прекрасно. Берегите друг друга, старайтесь понимать и прощать, вместе переживать все радости и вместе преодолевать трудности. Пусть союз ваш будет крепким и долгим, пусть ваш дом будет наполнен детским смехом, уютом и теплом. Будьте всегда счастливы и здоровы!

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День свадьбы: поздравление жене

Народная мудрость гласит, что первое богатство в жизни – это здоровье, а второе — жена. Хорошая жена – это половина счастья. И я хочу пожелать невесте оправдать эти слова! Будь достойной супругой — и пусть твоему прекрасному мужу все вокруг завидуют!

Поздравления на свадьбу в прозе короткие

2 смс - 119 символов:

Поздравляю! Берегите любовь, храните понимание, дарите счастье и улыбку! Пусть этот день будет в памяти на долгие годы!

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С днем свадьбы! Мы вам желаем незабываемых рассветов, беззаботных семейных историй, а также приятных и душевных вечеров.

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Поздравления с днем свадьбы от родителей

Дорогие наши дети, поздравляем вас с днем свадьбы. Пусть ваш совместный путь будет долгим, радостным, светлым и добрым, пусть ваша семья будет самой счастливой. Желаем вам всегда понимать друг друга, беречь, ценить и баловать, желаем искренне верить в свои силы и мечты и непременно добиваться вместе всего желаемого. Мира вам, дети, вечной и верной любви!

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3 смс - 154 символа:

Поздравляю с днем вашей свадьбы и от души желаю бесконечного семейного счастья, искреннего понимания, неугасаемой любви и стабильного благополучия в доме.

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3 смс - 137 символов:

Поздравляю с днем вашей свадьбы. Пусть ваш совместный путь будет легким и счастливым, пусть ваша семья живет в достатке, счастье и любви.

Поздравление на свадьбу в стихах

Живите весело и дружно.

Имейте в жизни все что нужно,

Храня любви закон святой

До свадьбы вашей золотой.

***

Пусть вино в бокалах будет крепким,

А ваша жизнь — как сладкий мед!

Мы вам дружно крикнем Горько! —

Пусть семейное счастье придет!

Любви вам, здоровья, удачи,

Карапузы растут пусть гурьбой,

Любите друг друга не иначе,

Как до самой свадьбы золотой!

***

Как прекрасна невеста в любви ореоле,

И жених ей под стать: молодой, удалой!

Вы сегодня вступаете в новые роли,

И становитесь крепкой, счастливой семьей!

Пусть же искры любви между вами не гаснут,

Много лет вам прожить среди добрых людей!

Пусть вопросы решаются единогласно,

Счастья в доме, любви вам, красивых детей!

***

Поздравления с днем свадьбы от родителей

Дорогие наши дети,

Вы дороже всех на свете!

Счастья от души желаем,

Ваш союз благословляем.

Вы друг друга берегите,

Дружно вы всегда живите

И цените каждый раз,

Что свела судьба вдруг вас.

Все проблемы вы решите,

Друг на друга не грешите,

Говорите, обнимайтесь,

Свой очаг беречь старайтесь.

Вам желаем много лет.

Ну а нужен коль совет,

Приходите, не стесняйтесь,

Лишь друг другу улыбайтесь.

С днем свадьбы: стихи короткие

2 смс - 105 символов:

Будет сладко, будет горько —

Все придется испытать.

Но держитесь друг за друга,

Коль семьей решили стать.

***

2 смс - 97 символов:

Желаю радости невесте,

Очаг семейный согревать.

А жениху — отваги, чести,

Любить жену и защищать.

Привітання на весілля в прозі своїми словами та у віршах до сліз

Чудову пару вітаю з весіллям та хочу побажати сімейного добробуту та доброї вдачі, яскравої мрії на двох та суцільного щастя, здорових дітлахів та безумовно радісних подій на кожен день вашого сумісного життя.

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас зі створенням сім'ї

Щиро ми вітаєм.

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси і вам з води

Лиш найкращого бажаєм!

***

Вітаю вас, любі мої, відтепер ви — чудова пара чоловіка та жінки, славне подружжя. Бажаю вам щасливих днів медового місяця, спільних прагнень та перемог у сімейному житті, яскравих мрій та сподівань, чарівних діточок та веселих свят за великим столом у колі близьких та рідних.

***

Гарне привітання на весілля від мами:

Якби в словах була пророча сила,

А в серці чарів полум'я цвіло.

То я б для вас усе в житті зробила,

Щоб дня сумного не було.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань.

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань!

***

Жартівливі привітання на весілля у виді наказу:

Запорізькі козаки

думали – гадали

Як вітати молодих,

По найвищих балах!

Навіть радились вони

З турецьким султаном

У Стамбулі що живе

Й зветься Сулейманом!

Всі поради козаки

Разом врахували!

Молодим указ сімейний

Сіли й написали!

Тож обов’язки тепер

В чоловіка будуть!

Цю подію урочисту

Свідки не забудуть!

Дуже палко ти люби

Кохану дружину!

І про неї тільки дбай

Кожную хвилину!

Завжди правду говори

Правду найчистішу!

Бо брехня, як не крутися,

Все ж від правди гірше!

Цілуй тільки двох жінок:

Дружину і тьощу!

Парасольки подавай

Коли іде дощик!

Дивись, любий, ти крізь пальці,

Як твоя дружина

Усміхається люб’язно

Інколи мужчинам!

Кожен день приходь з роботи

З шикарним букетом

І з коробкою цукерок,

Що лежить в пакеті!

Якщо свариться дружина,

То хай так вже й буде!

Пам’ятай: сердита жінка –

Це особа люта!

Їй зарплату віддавай

Усю до останку!

І заради неї стань

Генеральним в банку!

Є обов’язки й в дружини,

Шановна панно!

Чоловіка поважай

І люби, як пана!

Довіряй систематично

Заробляти гроші!

Не питай звідки взялися

Папірці хороші.

Приготуй йому вечерю,

Свічки позапалюй!

І увагою такою

По частіше балуй!

Якщо хочеш у сім’ї

Злагоди і миру,

Знай: голодний чоловік –

Лютіший за звіра!

Нарожай йому дітей!

П’ять-шість ксерокопій!

Якщо будуть всі дівчатка

Хлопчик завжди сьомий!

Будь привітна, посміхайся

Тільки чоловіку!

Щиро від душі люби

Всю рідню велику!

Ти, дружино, регулярно

Відвідуй салони,

Фітнесцентри і спортзали!

Там працюй без втоми!

Про кар’єру не забудь!

Мрій про перспективу!

І побачиш як здійсниться

Справжнє чудо-диво!

Народилася сім’я!

Весілля в розгарі!

Гірко, крикнем молодим!

Цій щасливій парі!