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Трогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинки

11 июня 2020, 06:30

Самые душевные и трогательные поздравления на свадьбу – в прозе своими словами, в стихах, в открытках и гифках – подобрал Главред на этот нежный праздник.

Красивые поздравления на свадьбу - прикольные, короткие, открытки с днем свадьбы
Красивые поздравления на свадьбу - прикольные, короткие, открытки с днем свадьбы

Красивое поздравление на свадьбу – очень ответственная часть подарка молодоженам.

Трогательное поздравление на свадьбу – в стихах или своими словами – больше подойдет для женщин. А вот прикольные поздравления на свадьбу – в прозе или короткие – скорее всего, выберут мужчины. Поздравление на свадьбу подруге должно быть красивое. А поздравление на свадьбу от родителей – мудрое, с напутствием и советами.

И, конечно, не стоит забывать поздравлять и самих родителей с таким счастливым днем – с днем свадьбы их дочери-принцессы или сына-умнеши. Поздравление маме со свадьбой дочери – открытки и на словах – лучше всего выбирать душевное. А вот пожелание папе – можно и смешное.

Самые душевные и трогательные поздравления на свадьбу – в прозе своими словами, в стихах, в открытках и гифках – подобрал Главред на этот нежный праздник.

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Поздравления на свадьбу в прозе своими словами, стихах, короткие смс и гифки

Поздравление на свадьбу от сестры в прозе своими словами:

Прими мои сестринские поздравления в день свадьбы! Я желаю тебе и твоей половинке много счастья, отличной семейной жизни и достатка. Пусть радость станет вашим спутником на долгие годы, а любовь крепнет день ото дня. Желаю вам удачи и интересных событий в жизни!

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***

Поздравление на свадьбу красивое:

Живите весело и дружно.

Имейте в жизни всё, что нужно,

Храня любви закон святой

До свадьбы вашей золотой.

***

Поздравление с днем свадьбы от родителей:

Теперь вы оба – наши родные дети! Сердечно поздравляю вас с днём свадьбы! Пусть он останется в вашей памяти как нечто волшебное и замечательное! Я горжусь тем, что вы оба смогли в этом суетном мире отыскать своё счастье! Берегите и приумножайте его вместе друг с другом! Счастливой вам совместной жизни!

***

Поздравление на свадьбу прикольное и короткое:

Дорогие наши! Желаем вам, чтобы в вашей семейной жизни всегда был только штиль, а по ночам начинался настоящий шторм! И пусть каждый день вас просто сдувает с ног от сильной взаимной любви!

***

Трогательное поздравление на свадьбу своими словами:

Хочется пожелать молодым очень многого, но в первую очередь я желаю, чтобы вы умели понимать и слушать друг друга – и тогда вам будет легко в вашей семье. Помогайте во всем друг другу, день за днем укрепляйте свой маленький уютный мир, свое семейное счастье. А мы наполним бокалы и выпьем за вас, за ваши чувства друг к другу, за любовь. Отметим создание новой семьи и пожелаем, чтобы ее всегда оберегала ваша счастливая судьба! Горько!

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***

Трогательное поздравление на свадьбу в стихах:

Пусть этот день не позабудется,

И радостью сердца наполнятся,

И все, о чем мечталось, – сбудется,

Все что загадано – исполнится!

Любви и счастья вам безбрежного,

Успехов и благополучия!

Всегда храните чувства нежные

И верьте: ждет вас только лучшее!

***

Красивые христианские поздравления на свадьбу:

Поздравляем вас с днем свадьбы! Пусть в этот день вас Бог благословит на долгую и счастливую семейную жизнь. Чтобы с каждым днем ваша вера крепчала, любовь росла, а счастье развеивалось вокруг вас, охватывая других. Растите детей своих во Христе, без пороков и грехов. И помните, что вокруг вас всегда есть близкие, которые готовы прийти на помощь в любую минуту.

***

Сегодня над вами держали святые венцы, и вы давали друг другу клятвы, свидетелем чего был сам Иисус. Поздравляем вас с таким важным событием и желаем, чтобы ваш путь был долгим и счастливым по воле Божьей. Чтобы вы и ваши детки были всегда здоровы, а ум ваш не затуманен. Живите правильно, не храните в душе злобу, оставляйте в памяти лишь приятные моменты вашей жизни. Не забывайте родителей, ведь благодаря им вы живете.

***

Пожелаем бесконечной,

Верной, солнечной любви!

Счастье ваше будет вечным

В лоне собственной семьи!

Годовщину вашей свадьбы

Отмечать вам сотню раз!

Все за вас безмерно рады

Будут так же, как сейчас!

***

Нет ничего прекрасней чуда, что к жизни побуждает вновь -

Со всех сторон из ниоткуда в наш мир является любовь

В обличье разном, с разным сроком – к кому навек, к кому на час

Прекрасной сказкой иль пороком, дурманит и пленяет нас!

И апогеем этой страсти всегда являлся свадьбы звон,

Вот и сегодня все напасти и горести прогоним вон!

Горько!

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