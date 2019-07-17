17 июля 2019: что нужно делать, чтобы поскорее выйти замуж и чтоб деньги водились / kiev.informator.ua

Лунное затмение в июле 2019 – не единственный праздник сегодня, 17 июля.

По народному календарю, в этот день отмечается Андреевский день – время дозревания озимых. А в мировом календаре значатся такие праздники, как День всемирного правосудия, Всемирный день эмоджи и Национальный день хот-догов в США.

Полнолуние 17 июля: что что делать

В полнолуние 17 июля лучше всего:

планировать дальнейшие шаги – это лучшее время, чтобы определиться с ориентирами и наметить нужный путь во избежание досадных ошибок. При этом важные решения лучше принимать во второй половине дня;

дальнейшие шаги – это лучшее время, чтобы определиться с ориентирами и наметить нужный путь во избежание досадных ошибок. При этом лучше принимать во второй половине дня; заниматься любыми видами творчества – период способствует раскрытию незамеченных ранее талантов;

– период способствует раскрытию незамеченных ранее талантов; путешествовать – поездка доставит удовольствие, но в самой дороге стоит быть аккуратнее во избежание неприятностей;

– поездка доставит удовольствие, но в самой дороге стоит быть аккуратнее во избежание неприятностей; решиться на разговор по душам – это может быть как намеченное заранее выяснение отношений (не ссора, а именно спокойный конструктивный диалог, в котором нужно постараться услышать вторую сторону), так и просто приятный треп с друзьями;

по душам – это может быть как намеченное заранее выяснение отношений (не ссора, а именно спокойный конструктивный диалог, в котором нужно постараться услышать вторую сторону), так и просто приятный треп с друзьями; избавляться от вредных привычек и старых вещей – после этого позитивной энергии в теле или жилище прибавиться, утверждают эзотерики.

В это время стоит больше уделять своей интуиции.

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17 июля: ритуал на замужество

По народным приметам, девушка, которая хочет поскорее замуж выйти, должна сварить и съесть сегодня овсяный кисель. Важный нюанс: нужно непременно облизать потом миску.

Полнолуние 17 июля: что нельзя делать

В день полной Луны не стоит:

заниматься финансовыми вопросами, если они не были запланированы заранее;

давать в долг и занимать самому – мол, денег в кошельке целый месяц водиться не будет;

и занимать самому – мол, денег в кошельке целый месяц водиться не будет; потакать эмоциям – это время принятия рациональных решений;

– это время принятия рациональных решений; лениться и бездельничать – сейчас закладываются основы на будущий месяц, не нужно, чтобы он прошел "вхолостую";

стрижка, покраска и смена имиджа вряд ли будут удачными – их астрологи советуют отложить до более благоприятного времени.

17 июля: именины

День ангела 17 июля отмечают:

Александра и Анастасия;

Алексей и Андрей;

Богдан;

Георгий;

Дмитрий;

Ефим;

Мария, Марк и Михаил;

Николай;

Ольга и Татьяна;

Федор и Федот.

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17 июля: приметы

У этого дня есть ряд примет:

какая погода на Андрея Наливу, такая и в Калинов день (11 августа) будет;

облачная погода – к скорому теплу;

если листья уже начали желтеть, то жди ранней осени;

богатый урожай лесных ягод – к суровой зиме;

громкий гром – к граду.

17 июля 2019: гороскоп

Лунное затмение продлилось лишь около 5,5 часов, однако влияние его на каждый знак Зодиака будет ощущаться долго. Подробнее читайте в нашем материале Все не то, чем кажется: в чем особенность лунного затмения 17 июля и чего ждать знакам Зодиака.