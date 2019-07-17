17 июля 2019: что нужно делать, чтобы поскорее выйти замуж и чтоб деньги водились

Главред узнал приметы и традиции сегодняшнего праздника.
Лунное затмение в июле 2019 – не единственный праздник сегодня, 17 июля.
По народному календарю, в этот день отмечается Андреевский день – время дозревания озимых. А в мировом календаре значатся такие праздники, как День всемирного правосудия, Всемирный день эмоджи и Национальный день хот-догов в США.
Полнолуние 17 июля: что что делать
В полнолуние 17 июля лучше всего:
- планировать дальнейшие шаги – это лучшее время, чтобы определиться с ориентирами и наметить нужный путь во избежание досадных ошибок. При этом важные решения лучше принимать во второй половине дня;
- заниматься любыми видами творчества – период способствует раскрытию незамеченных ранее талантов;
- путешествовать – поездка доставит удовольствие, но в самой дороге стоит быть аккуратнее во избежание неприятностей;
- решиться на разговор по душам – это может быть как намеченное заранее выяснение отношений (не ссора, а именно спокойный конструктивный диалог, в котором нужно постараться услышать вторую сторону), так и просто приятный треп с друзьями;
- избавляться от вредных привычек и старых вещей – после этого позитивной энергии в теле или жилище прибавиться, утверждают эзотерики.
В это время стоит больше уделять своей интуиции.
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17 июля: ритуал на замужество
По народным приметам, девушка, которая хочет поскорее замуж выйти, должна сварить и съесть сегодня овсяный кисель. Важный нюанс: нужно непременно облизать потом миску.
Полнолуние 17 июля: что нельзя делать
В день полной Луны не стоит:
заниматься финансовыми вопросами, если они не были запланированы заранее;
- давать в долг и занимать самому – мол, денег в кошельке целый месяц водиться не будет;
- потакать эмоциям – это время принятия рациональных решений;
- лениться и бездельничать – сейчас закладываются основы на будущий месяц, не нужно, чтобы он прошел "вхолостую";
- стрижка, покраска и смена имиджа вряд ли будут удачными – их астрологи советуют отложить до более благоприятного времени.
17 июля: именины
День ангела 17 июля отмечают:
- Александра и Анастасия;
- Алексей и Андрей;
- Богдан;
- Георгий;
- Дмитрий;
- Ефим;
- Мария, Марк и Михаил;
- Николай;
- Ольга и Татьяна;
- Федор и Федот.
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17 июля: приметы
У этого дня есть ряд примет:
- какая погода на Андрея Наливу, такая и в Калинов день (11 августа) будет;
- облачная погода – к скорому теплу;
- если листья уже начали желтеть, то жди ранней осени;
- богатый урожай лесных ягод – к суровой зиме;
- громкий гром – к граду.
17 июля 2019: гороскоп
Лунное затмение продлилось лишь около 5,5 часов, однако влияние его на каждый знак Зодиака будет ощущаться долго. Подробнее читайте в нашем материале Все не то, чем кажется: в чем особенность лунного затмения 17 июля и чего ждать знакам Зодиака.