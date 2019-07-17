Все не то, чем кажется: в чем особенность лунного затмения 17 июля и чего ждать знакам Зодиака

17 июля 2019, 06:42

В эмоциональном плане, затмение 17 июля 2019 – это время борьбы разума и чувств.

лунное затмение фото
Лунное затмение 17 июля 2019 года грозит финансовыми трудностями

Лунное затмение 17 июля 2019 года накрыло Украину в 00:40 по киевскому времени.

На небе можно было наблюдать "пепельную" Луну. А пепел, отмечают астрологи, всегда служит символом трагических событий и крушений.

Лунное затмение продлилось лишь около 5,5 часов, однако влияние его на каждый знак Зодиака будет ощущаться долго. Еще два-три дня после него лучше не принимать судьбоносных решений, не проводить знаковых событий и не предпринимать важных шагов. 

Более того, в этот период закладываются основы для событий, которые способны круто (и не всегда в лучшую сторону) изменить жизнь человека.

Об общем влиянии на людей, ритуалах в лунное затмение и что делать – Главред уже писал ранее в нашем материале Судное лунное затмение 16 июля грозит проблемами с деньгами и иными катаклизмами.

На этот раз обсудим, в чем особенность лунного затмение 17 июля и дадим гороскоп для каждого знака Зодиака.

Лунное затмение 17 июля 2019: в чем особенность

Напомним, лунное затмение 16-17 июля 2019 окрестили судным. Говорят, что это своего рода репетиция конца света перед глобальным катаклизмом.

Читайте такжеНачался коридор затмений: астролог объяснила все самое важное, что нужно знатьИ если большинство предыдущих затмений влияли на здоровье и карму людей, то нынешнее больше всего влияет на положение материальное: к финансовым потерям в этот период может привести даже самое невинное действие. Так что все более-менее крупные финансовые операции стоит перенести на попозже.

"В эти дни, занимаясь своим основным делом, можно "влететь" на очень крупную сумму денег в дальнейшем. Причем ситуация будет обманчива: ничто не будет предвещать ничего плохого и сложного, но все может обернуться против вас", – пояснил в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

С другой стороны, лунное затмение 17 июля 2019 года четко высветит и обозначит проблемные места. Если в эти дни чувствуете, что где-то "тонко", то ждать пока "само пройдет" не стоит – именно на эту сферу в ближайшей перспективе и нужно направить максимум своих сил и стремлений.

В эмоциональном плане, затмение 17 июля 2019 – это время борьбы разума и чувств.

Находить между ними золотую середину будет получаться не всегда, но к этому нужно стремиться.

В период лунного затмения 17 июля нужно:

  • избегать энергетических вампиров (или просто интуитивно неприятных вам, отталкивающих людей);
  • свести общение к минимуму, так как велик риск ссор и срывов;
  • заканчивать старые проекты, отложив начало новых.

Затмение 17 июля 2019: гороскоп

Так как лунное затмение 16-17 июля 2019 проходит в знаках Рака и Козерога, то именно им нужно быть особо осторожными. В зоне риска еще три знака: Девы, Львы и Скорпионы.

Среди везунчиков этого периода астрологи называют Тельцов, Водолеев и Рыб.

Затмение – гороскоп Овен. Сорить деньгами не стоит – лучше потратить их на саморазвитие: в этом случае вложения точно окупятся (это позитивно отразится на карьере).

Затмение – гороскоп Телец. Представителям знака, вероятно, захочется отдохнуть. Но если пересилить себя и заняться делом, то позитивный результат не заставит себя долго ждать.

Читайте такжеКатастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков ЗодиакаЗатмение – гороскоп Близнецы. Стоит выбрать только одного зайца из известной пословицы и устроить охоту именно на него. Не реагируя при этом на критику и не сожалея о втором возможном трофее.

Затмение – гороскоп Рак. Спешка ни к чему хорошему не приведет: устраивать гонки по пересеченной местности и забеги в колесе не стоит. Работайте в привычном темпе и избегайте негативных людей.

Затмение – гороскоп Лев. Важные переговоры, собеседования и сделки, требующие личной коммуникации, лучше перенести на пару дней. Заниматься стоит тем, что приносит радость, и поменьше хвастаться своими успехами и хвалить себя.

Затмение – гороскоп Дева. Стоит заняться личной жизнью: поиском спутника жизни, если человек еще одинок, и приятными сюрпризами для второй половинки, если та уже есть. А вот выяснение отношений в это время – табу: чтобы найти общий язык в эти дни – свой придется вовремя прикусить.

Затмение – гороскоп Скорпион. Не стоит надрываться, работая через силу: лучше отложить какое-то дело на пару дней. А освободившееся время провести с семьей.

Затмение – гороскоп Стрелец. Важное решение стоит отложить на пару дней: сейчас велик риск промахнуться. Время отдыха лучше провести с семьей.

Затмение – гороскоп Козерог. Возрастает риск депрессии. Бороться с ней лучше всего, пробуя что-то новое и не отказываясь от общения с любимыми людьми.

Затмение – гороскоп Водолей. Несмотря на большой соблазн просто отдохнуть на лаврах – стоит заняться нелюбимой рутиной для поддержания текущих проектов. Заложенный сегодня "цемент" пригодится в дальнейшем.

Затмение – гороскоп Рыбы. Стоит последить за питанием и поберечь нервишки. Займитесь чем-то новым и лично вам интересным.

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