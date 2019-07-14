Худший день месяца: астролог предупредил, что нельзя делать на неделе 15-21 июля

Астролог составил гороскоп на неделю

Неделя с 15 по 21 июля пройдет под влиянием лунного затмения. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Понедельник будет более-менее благоприятным и гармоничным. Марс и Меркурий на небе будут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам", - отметил астролог.

А дальше, по словам Росса, начнется сложный период, связанный с лунным затмением.

"16-17 июля в 0.31 по Киеву нас ждет лунное затмение, однако его влияние начнет ощущаться уже с вечера 15 июля. Для людей, родившихся в дни затмений или дни, находящиеся в ауре затмений, может наступать очень непростой год в жизни, с большими трудностями и испытаниями. Это лунное затмение ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, могут возникать финансовые трудности", - предупредил эксперт.

Читайте такжеРождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньгиТакже возможны проблемы из-за того, что Венера будет в оппозиции к Сатурну, а потом – и к Плутону.

"В эти дни, занимаясь своим основным делом, можно "влететь" на очень крупную сумму денег в дальнейшем. Причем ситуация будет обманчива: ничто не будет предвещать ничего плохого и сложного, но все может обернуться против вас", - заявил астролог.

Продолжение недели будет не менее тяжелым, отмечает эксперт.

"С 16 по 21 июля. Тем более, Меркурий будет "сожжен" в ауре Солнца, особенно 21-го числа. Потому 21 июля лучше не принимать никаких судьбоносных решений и не осуществлять важных дел. Пожалуй, 21 июля – это едва ли не самая худшая дата в месяце", - обратил внимание Росс.

"К слову, делайте выводы, какими будут парламентские выборы в Украине, которые назначены именно на этот день", - добавил он.

Читайте такжеЧто не так с датой выборов в Раду: астролог дал прогноз на 21 июляНапомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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