Железобетонно лучшие поздравления с Днем металлурга 2019 – открытки и тексты

19 июля 2019, 07:18

Главред узнал, как поздравить с Днём металлурга друзей, коллег и не только.

  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк
  • С Днем металлурга – открытки Клайк

День металлурга Украина отмечает каждое третье воскресенье июля. То есть День металлурга 2019 празднуется 21 июля.

В этот день в города, известные своими металлургическими предприятиями, приезжают известные группы и деятели. К примеру, День металлурга 2019 Запорожье отметит концертом с участием таких звезд мировой эстрады, как Ottawan и Fly Project (концерт пройдет 19 июля).

Читайте такжеПорошенко наградил мариупольских металлургов, постеснявшись "Ильича"День металлурга 2019 Кривой Рог феерично встретит со звездами: Настей Каменских, Dan Balan, группами Mozgi и ВВ. В Мариуполь ко Дню металлурга (только накануне праздника, 20 июля) приезжает Наталья Могилевская, также будут группы Fly Project и Ottawan.

Днепр порадуют своими выступлениями O.Torvald и Сергей Бабкин. Никополь День металлурга 2019 также отпразднует заранее: 19 июля тут выступят Насти Каменских и Ivan Navi.

Поздравления с Днем металлурга в прозе

Это праздник сильных духом и телом людей! Я говорю о сотрудниках металлургической промышленности. Это уникальные люди, в жилах которых бурлит горячая кровь. Ваша работа восхищает, ваши трудовые подвиги завораживают. Берегите себя, ведь дома вас ждут любящие семьи. Желаем вам и вашим родным долголетия, отличного здоровья и много радости.

***

4 смс - 228 символов:

В день металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

***

Поздравление коллег с Днем металлурга:

С Днем металлурга, коллеги. Все мы знаем, как закаляется сталь, так давайте, с такой же закалкой по жизни будем оставаться и мы. Всем крепких сил, отменного здоровья, удачных смен, славных дней работы, чудесных праздников, поддержки близких и настоящего счастья, которое у каждого свое.

***

Поздравление партнеров с Днем металлурга:

С Днем металлурга, уважаемые партнеры. Желаем всегда иметь признание, большую выгоду и крупную прибыль от нашего сотрудничества, желаем в отрасли металлургии всегда проявлять себя крепкой сталью, которой все нипочем. Великих идей и заслуг, больших прорывов и успехов.

***

Поздравления с Днем металлурга официальные:

Поздравляю с днем металлурга! Желаю всем трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли — свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

***

Уважаемые коллеги, от нашего руководства, я хочу вас искренне поздравить вас с праздником, с днем металлурга. Это невероятно тяжелая профессия, в которой работают надежные люди, крепкие и уверенные в себе. За последние годы профессия стала немного проще, в стране развивается металлургическая промышленность и улучшаются условия труда. Объемы труда увеличиваются ежегодно, а вместе с этим все больше людей приходят в нашу дружную семью. Наша профессия важна, а создаваемой нами продукцией пользуются каждый день люди по всему миру. Это все ваша заслуга, дорогие коллеги. Руководство нашего предприятие желает крепкого здоровья всем сотрудникам. Пусть в вашем доме царит мир и радостная атмосфера. Благополучия вам и счастья.

Поздравления с Днем металлурга прикольные

Жарче июльского солнца

Печет раскаленный металл,

Закаляя характер и нервы.

У домны мужчиной ты стал!

Здесь трудно остаться слабым,

И забыть о тяготах долга.

Тебя от души поздравляем

С праздником, Днем металлурга!

***

Воздух горячий, черные печи,

Льется водопадом раскаленная сталь,

Это все возложено на могучие плечи,

Металлургам не знакома печаль.

У них нет времени на фантазии,

У них горячий даже стаж,

По красному миру вашему странствуя,

Поздравляю с праздником вас.

***

Металлург – мы в этом слове

Слышим сталь и крепость духа!

Знают люди всех сословий –

Нам без вас одна разруха.

Вас хочу сейчас поздравить

С вашим праздником, ребята,

Чтоб могли металлы плавить

За достойную зарплату!

***

"Куй железо, пока горячо!" —

Это про металлургов суровых,

Их энергия бьет ключом

И работа их — труд, а не слово!

Металлург водит дружбу с огнем,

Укрощая строптивый металл,

И сегодня в честь металлурга

Праздник июльский настал!

В знак признания их заслуг-

Без металла ведь никуда,

В честь их золотых рук,

Что в опасности близкой всегда!

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