Железобетонно лучшие поздравления с Днем металлурга 2019 – открытки и тексты

Главред узнал, как поздравить с Днём металлурга друзей, коллег и не только.
День металлурга Украина отмечает каждое третье воскресенье июля. То есть День металлурга 2019 празднуется 21 июля.
В этот день в города, известные своими металлургическими предприятиями, приезжают известные группы и деятели. К примеру, День металлурга 2019 Запорожье отметит концертом с участием таких звезд мировой эстрады, как Ottawan и Fly Project (концерт пройдет 19 июля).
Читайте такжеПорошенко наградил мариупольских металлургов, постеснявшись "Ильича"День металлурга 2019 Кривой Рог феерично встретит со звездами: Настей Каменских, Dan Balan, группами Mozgi и ВВ. В Мариуполь ко Дню металлурга (только накануне праздника, 20 июля) приезжает Наталья Могилевская, также будут группы Fly Project и Ottawan.
Днепр порадуют своими выступлениями O.Torvald и Сергей Бабкин. Никополь День металлурга 2019 также отпразднует заранее: 19 июля тут выступят Насти Каменских и Ivan Navi.
Поздравления с Днем металлурга в прозе
Это праздник сильных духом и телом людей! Я говорю о сотрудниках металлургической промышленности. Это уникальные люди, в жилах которых бурлит горячая кровь. Ваша работа восхищает, ваши трудовые подвиги завораживают. Берегите себя, ведь дома вас ждут любящие семьи. Желаем вам и вашим родным долголетия, отличного здоровья и много радости.
***
4 смс - 228 символов:
В день металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.
***
Поздравление коллег с Днем металлурга:
С Днем металлурга, коллеги. Все мы знаем, как закаляется сталь, так давайте, с такой же закалкой по жизни будем оставаться и мы. Всем крепких сил, отменного здоровья, удачных смен, славных дней работы, чудесных праздников, поддержки близких и настоящего счастья, которое у каждого свое.
***
Поздравление партнеров с Днем металлурга:
С Днем металлурга, уважаемые партнеры. Желаем всегда иметь признание, большую выгоду и крупную прибыль от нашего сотрудничества, желаем в отрасли металлургии всегда проявлять себя крепкой сталью, которой все нипочем. Великих идей и заслуг, больших прорывов и успехов.
***
Поздравления с Днем металлурга официальные:
Поздравляю с днем металлурга! Желаю всем трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли — свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!
***
Уважаемые коллеги, от нашего руководства, я хочу вас искренне поздравить вас с праздником, с днем металлурга. Это невероятно тяжелая профессия, в которой работают надежные люди, крепкие и уверенные в себе. За последние годы профессия стала немного проще, в стране развивается металлургическая промышленность и улучшаются условия труда. Объемы труда увеличиваются ежегодно, а вместе с этим все больше людей приходят в нашу дружную семью. Наша профессия важна, а создаваемой нами продукцией пользуются каждый день люди по всему миру. Это все ваша заслуга, дорогие коллеги. Руководство нашего предприятие желает крепкого здоровья всем сотрудникам. Пусть в вашем доме царит мир и радостная атмосфера. Благополучия вам и счастья.
Поздравления с Днем металлурга прикольные
Жарче июльского солнца
Печет раскаленный металл,
Закаляя характер и нервы.
У домны мужчиной ты стал!
Здесь трудно остаться слабым,
И забыть о тяготах долга.
Тебя от души поздравляем
С праздником, Днем металлурга!
***
Воздух горячий, черные печи,
Льется водопадом раскаленная сталь,
Это все возложено на могучие плечи,
Металлургам не знакома печаль.
У них нет времени на фантазии,
У них горячий даже стаж,
По красному миру вашему странствуя,
Поздравляю с праздником вас.
***
Металлург – мы в этом слове
Слышим сталь и крепость духа!
Знают люди всех сословий –
Нам без вас одна разруха.
Вас хочу сейчас поздравить
С вашим праздником, ребята,
Чтоб могли металлы плавить
За достойную зарплату!
***
"Куй железо, пока горячо!" —
Это про металлургов суровых,
Их энергия бьет ключом
И работа их — труд, а не слово!
Металлург водит дружбу с огнем,
Укрощая строптивый металл,
И сегодня в честь металлурга
Праздник июльский настал!
В знак признания их заслуг-
Без металла ведь никуда,
В честь их золотых рук,
Что в опасности близкой всегда!