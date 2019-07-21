Ужасный день: почему 21 июля – худшая дата месяца

21 июля - худший день месяца

Астролог Влад Росс предупредил об опасностях 21 июля.

"Меркурий будет "сожжен" в ауре Солнца, особенно 21-го числа. 21 июля – это едва ли не самая худшая дата в месяце", - отметил эксперт в комментарии Главреду.

Росс советует 21 июля не принимать никаких судьбоносных решений и не осуществлять важных дел.

"Любые дела, которые начинаются при ретроградном движении Меркурия, не будут долгосрочными, а решения, принятые в этот день, вскоре будут пересмотрены", - заявил он.

Астролог обратил внимание, что это напрямую повлияет на парламентские выборы в Украине 21 июля.

Читайте такжеКатастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака"Как правило, на ретроградный Меркурий не начинаются новые дела и не назначаются судьбоносные мероприятия, в том числе выборы, потому что в противном случае результаты вскоре будут пересмотрены и изменены. Поэтому уже через пару лет вновь состоятся досрочные выборы Верховной Рады", - отметил Росс.

Кроме того, Росс обратил внимание на второй важный момент.

"Выборы 21 июля вряд ли будут честными, поскольку в этот день Луна будет в зодиакальном знаке Рыб в соединении с Нептуном. А Рыбы, как известно – самый нечестный знак Зодиака. Потому есть основания ожидать фальсификаций и различных нарушений избирательного процесса. Однако хороший показатель выбранной даты – это Меркурий "в сердце Солнца". Это указывает на то, что масштабных фальсификаций удастся избежать", - заявил он.