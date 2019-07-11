Что не так с датой выборов в Раду и каким партиям будет фартить: астролог дал прогноз на 21 июля

Астролог оценил шансы партий на парламентских выборах / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и объявил о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что не так с датой выборов и каких результатов стоит ожидать.

"Первое, на что следует обратить внимание, говоря о дате, на которую назначены выборы – это то, что в этот день Меркурий будет ретрограден. Любые дела, которые начинаются при ретроградном движении Меркурия, не будут долгосрочными, не продлятся долго, а решения, принятые в этот день, вскоре будут пересмотрены. Соответственно, можно ожидать, что в случае, если парламентские выборы пройдут 21 июля, уже через пару лет вновь состоятся досрочные выборы Верховной Рады. Как правило, на ретроградный Меркурий не начинаются новые дела и не назначаются судьбоносные мероприятия, в том числе выборы, потому что в противном случае результаты вскоре будут пересмотрены и изменены", - отметил астролог.

Читайте такжеТомос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и ФиларетаКроме того, Росс обратил внимание на второй важный момент.

"Выборы 21 июля вряд ли будут честными, поскольку в этот день Луна будет в зодиакальном знаке Рыб в соединении с Нептуном. А Рыбы, как известно – самый нечестный знак Зодиака. Потому есть основания ожидать фальсификаций и различных нарушений избирательного процесса. Однако хороший показатель выбранной даты – это Меркурий "в сердце Солнца". Это указывает на то, что масштабных фальсификаций удастся избежать", - заявил он.

По его словам, в день выборов сложится хороший аспект между Марсом и Юпитером.

"Марс в тригоне к Юпитеру дает возможность нового вектора и нового направления амбиций государства. Но из-за того, что Меркурий ретроградный, в новом парламенте мы увидим, как минимум, половину старых и давно знакомых лиц. Особенно мажоритарщики – они почти все будут те же самые, за редким исключением. Чтобы ситуация изменилась к лучшему, Раде нужно было менять закон о выборах", - объяснил Росс.

Астролог отметил, что новый парламент будет "рулить" хорошо, но недолго.

"Подчеркиваю, не стоило назначать выборы на день с ретроградным Меркурием. Ведь, помимо этого, 21 июля – это 19-й лунный день, символом которого является Паук, что сулит хитросплетения, запутанные и сложные ситуации, хитрые комбинации", - сказал он.

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукВлад Росс подчеркнул, что не всем партиям и политическим силам проведение выборов 21 июля сулит хороший результат.

"Несмотря на попытки помешать этому, победит "партия короля", на что тоже указывает соединение Меркурия и Солнца. Поскольку на данный момент "король" – это Владимир Зеленский, то его политическая сила победит на выборах. Но эта победа будет не совсем такая, как бы ему хотелось. Скорее всего, партия "Слуга народа" не сможет получить больше 50% голосов", - объяснил эксперт.

Он спрогнозировал, что "Батькивщина" на парламентских выборах покажет неплохой результат.

"21 июля Венера будет в сочетании с Солнцем, а Венера указывает на женщину. Соответственно, можем сделать вывод, что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" будет помогать Зеленскому в дальнейшем. Да и в целом, в этот день звезды будут благоприятствовать партии, связанной с Венерой, с женщиной", - заявил Росс.

По его мнению, хорошее сочетание Марса и Юпитера говорит о том, что новые партии, которые образовались совсем недавно, смогут войти в парламент следующего созыва. Особый успех в этот раз могут иметь партии, которые возглавляют силовые лидеры. Например, хорошие шансы на этих выборах будет иметь партия Смешко, считает астролог.

"Скорее всего, с неплохим результатом в парламент пройдет и партия "Оппозиционная платформа – За життя". А вот политическая сила Олега Ляшко будет на самой грани. Сегодня очень вероятным выглядит сценарий, при котором Радикальная партия Ляшко в новой Раде представлена не будет, поскольку ему не хватит буквально чуть-чуть голосов для преодоления проходного барьера. Однако сам Ляшко, скорее всего, будет оставаться народным депутатом, избравшись как мажоритарщик. Его персональный гороскоп говорит о возможности сохранения персонального рейтинга и прохождения в парламент, но без команды, без партии", - спрогнозировал Росс.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозАстролог также рассказал о возможных перспективах партии Порошенко.

"У Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность" не особо радужные перспективы на этих выборах. Порошенко, как я уже не раз говорил, фактически "политический труп". Если бы парламентские выборы проходили осенью, мы бы его не увидели в Раде. Выборы 21 июля оставляют ему небольшой шанс с трудом, но все-таки попасть в парламент следующего созыва. Однако преодолеть проходной барьер политическая сила Порошенко сможет только благодаря фальсификациям, никак иначе. Еле-еле душа в теле, но он пройдет в Раду. К слову, благодаря этому Порошенко обезопасит себя от посадки в тюрьму", - заявил он.

Новоиспеченная партия Святослава Вакарчука "Голос", скорее всего, тоже пройдет в парламент. Есть также шанс попасть в Раду нового созыва и у Владимира Гройсмана с его партией, отметил астролог.

По его словам, более благоприятной датой для парламентских выборов было бы 4 августа 2019 года – на растущей Луне и без ретроградного Меркурия.

"Рада, избранная 4 августа, смогла бы более гармонично сотрудничать с президентом и показывать намного лучший результат работы", - резюмировал Росс.

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