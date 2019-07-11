Что не так с датой выборов в Раду и каким партиям будет фартить: астролог дал прогноз на 21 июля

11 июля 2019, 06:33

Парламент, избранный 21 июля, будет работать хорошо, но недолго.

Рада
Астролог оценил шансы партий на парламентских выборах / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и объявил о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что не так с датой выборов и каких результатов стоит ожидать.

"Первое, на что следует обратить внимание, говоря о дате, на которую назначены выборы – это то, что в этот день Меркурий будет ретрограден. Любые дела, которые начинаются при ретроградном движении Меркурия, не будут долгосрочными, не продлятся долго, а решения, принятые в этот день, вскоре будут пересмотрены. Соответственно, можно ожидать, что в случае, если парламентские выборы пройдут 21 июля, уже через пару лет вновь состоятся досрочные выборы Верховной Рады. Как правило, на ретроградный Меркурий не начинаются новые дела и не назначаются судьбоносные мероприятия, в том числе выборы, потому что в противном случае результаты вскоре будут пересмотрены и изменены", - отметил астролог.

Читайте такжеТомос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и ФиларетаКроме того, Росс обратил внимание на второй важный момент.

"Выборы 21 июля вряд ли будут честными, поскольку в этот день Луна будет в зодиакальном знаке Рыб в соединении с Нептуном. А Рыбы, как известно – самый нечестный знак Зодиака. Потому есть основания ожидать фальсификаций и различных нарушений избирательного процесса. Однако хороший показатель выбранной даты – это Меркурий "в сердце Солнца". Это указывает на то, что масштабных фальсификаций удастся избежать", - заявил он.

По его словам, в день выборов сложится хороший аспект между Марсом и Юпитером.

"Марс в тригоне к Юпитеру дает возможность нового вектора и нового направления амбиций государства. Но из-за того, что Меркурий ретроградный, в новом парламенте мы увидим, как минимум, половину старых и давно знакомых лиц. Особенно мажоритарщики – они почти все будут те же самые, за редким исключением. Чтобы ситуация изменилась к лучшему, Раде нужно было менять закон о выборах", - объяснил Росс.

Астролог отметил, что новый парламент будет "рулить" хорошо, но недолго.

"Подчеркиваю, не стоило назначать выборы на день с ретроградным Меркурием. Ведь, помимо этого, 21 июля – это 19-й лунный день, символом которого является Паук, что сулит хитросплетения, запутанные и сложные ситуации, хитрые комбинации", - сказал он.

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукВлад Росс подчеркнул, что не всем партиям и политическим силам проведение выборов 21 июля сулит хороший результат.

"Несмотря на попытки помешать этому, победит "партия короля", на что тоже указывает соединение Меркурия и Солнца. Поскольку на данный момент "король" – это Владимир Зеленский, то его политическая сила победит на выборах. Но эта победа будет не совсем такая, как бы ему хотелось. Скорее всего, партия "Слуга народа" не сможет получить больше 50% голосов", - объяснил эксперт.

Он спрогнозировал, что "Батькивщина" на парламентских выборах покажет неплохой результат.

"21 июля Венера будет в сочетании с Солнцем, а Венера указывает на женщину. Соответственно, можем сделать вывод, что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" будет помогать Зеленскому в дальнейшем. Да и в целом, в этот день звезды будут благоприятствовать партии, связанной с Венерой, с женщиной", - заявил Росс. 

По его мнению, хорошее сочетание Марса и Юпитера говорит о том, что новые партии, которые образовались совсем недавно, смогут войти в парламент следующего созыва. Особый успех в этот раз могут иметь партии, которые возглавляют силовые лидеры. Например, хорошие шансы на этих выборах будет иметь партия Смешко, считает астролог.

"Скорее всего, с неплохим результатом в парламент пройдет и партия "Оппозиционная платформа – За життя". А вот политическая сила Олега Ляшко будет на самой грани. Сегодня очень вероятным выглядит сценарий, при котором Радикальная партия Ляшко в новой Раде представлена не будет, поскольку ему не хватит буквально чуть-чуть голосов для преодоления проходного барьера. Однако сам Ляшко, скорее всего, будет оставаться народным депутатом, избравшись как мажоритарщик. Его персональный гороскоп говорит о возможности сохранения персонального рейтинга и прохождения в парламент, но без команды, без партии", - спрогнозировал Росс.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозАстролог также рассказал о возможных перспективах партии Порошенко.

"У Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность" не особо радужные перспективы на этих выборах. Порошенко, как я уже не раз говорил, фактически "политический труп". Если бы парламентские выборы проходили осенью, мы бы его не увидели в Раде. Выборы 21 июля оставляют ему небольшой шанс с трудом, но все-таки попасть в парламент следующего созыва. Однако преодолеть проходной барьер политическая сила Порошенко сможет только благодаря фальсификациям, никак иначе. Еле-еле душа в теле, но он пройдет в Раду. К слову, благодаря этому Порошенко обезопасит себя от посадки в тюрьму", - заявил он.

Новоиспеченная партия Святослава Вакарчука "Голос", скорее всего, тоже пройдет в парламент. Есть также шанс попасть в Раду нового созыва и у Владимира Гройсмана с его партией, отметил астролог.  

По его словам, более благоприятной датой для парламентских выборов было бы 4 августа 2019 года – на растущей Луне и без ретроградного Меркурия.

"Рада, избранная 4 августа, смогла бы более гармонично сотрудничать с президентом и показывать намного лучший результат работы", - резюмировал Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Олег Ляшко дата выборов выборы Рады Слуга народа Влад Росс парламентские выборы астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:33
Что не так с датой выборов в Раду и каким партиям будет фартить: астролог дал прогноз на 21 июля
06:01
День шоколада 2019: все о празднике – от правил еды шоколада до поздравлений Фото Видео
05:46
Обугленный "труп" Нибиру: гигантская молния убила смертоносную планету в небе над Россией - уфологи
05:30
Кольцо сладострастия: топ-5 лучших поз для секса с игрушками
05:10
Нибиру "замутит" Всемирный потоп на Земле: уфологи раскрыли дьявольский план планеты смерти
04:46
Эксперты рассказали, как отказ от алкоголя влияет на уровень счастья Видео
04:27
Украинская теннисистка завела американцев эротичными формами
04:05
Изнасиловал и оставил умирать: на Прикарпатье мужчина жестоко надругался над знакомой
03:50
Врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину
03:07
Олимпийского чемпиона отстранили за дедовщину в сборной
02:41
"Пусть лохам зачесывают": в сети показали "высокий сезон" в Крыму
01:56
Пугачева сплавила своего внука на усыновление
01:28
Нефедов намерен сделать таможню похожей на Макдональдс Видео
01:12
Эксперт рассказала, как подобрать полезные фитнес-батончики
00:45
"В ж*пу таких чемпионов, как Фьюри": Диллиан Уайт недоволен своим соотечественником
00:34
Надаль сразится с Федерером в полуфинале Уимблдона
00:09
В Україні стартувала вступна кампанія 2019: що потрібно знати Видео
10 июля, среда
23:57
Обстрел автоколонны главы Донецкой ОГА: названо имя погибшего Видео
23:36
Алибасова разоблачили: отравление Кротом было тщательно спланировано
23:11
"Мир услышал правду": Филарет не ожидал ажиотажа от интервью росСМИ
22:43
Не выдержало сердце Насти Ковалевой, которую в Запорожье поджег жених
22:17
Пошел против главнокомандующего: командующий ДШВ Забродский пообещал парад Видео
21:45
У Порошенко допускают коалицию с партией Медведчука Видео
21:18
Осужденный в Беларуси боевик "ДНР" рассказал о беспределе командования
20:56
В Сеть слили фотографии похожего на Зеленского мужчины, который торчит на куполе Верховной Рады Фото
20:45
Тимошенко явилась на NewsOne в благодарность за отмену телемоста с РФ
20:41
Убежать из дома на 24 часа: в Сети появилась новая страшная игра для детей
20:21
Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию Оппозиционного блока
20:19
Министерство энергетики готово пересмотреть Энергобаланс для снижения тарифа НЭК Укрэнерго
20:07
Пассажиры носили воду ведрами: под Львовом вспыхнул поезд Видео
19:48
"Усилить активность": Зеленский жестко отреагировал на наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА
19:42
Укрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-Москва
19:25
По "кортежу" нового патрона Донецкой ОГА Кириленко открыли огонь: погиб военнослужащий
19:16
"Они работают друг на друга": политолог не верит в борьбу Порошенко с реваншистами
18:47
"Гоните сволоту": в Сваляве Порошенко убежал с митинга под крики "ганьба"
18:42
Баутиста- Агут сразится с Джоковичем в полуфинале Уимблдона
18:37
Товарищи по несчастью: Порошенко, Ляшко и Тимошенко "угнездились" на вершине антирейтинга политиков
18:25
"Спасибо вашим журналистам": украинские политики похвастались Медведеву в Москве, что таки проведут скандальный телемост Видео
18:23
Снова позорит корону: в сеть слили фото Меган Маркл с Арчи Фото
18:07
Cоперник Нурмагомедова заговорил по-русски
18:01
"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в суд Видео
17:56
"Позвоню Баканову по поводу этого черта": продолжение перепалки Зеленского с чиновником Годунком Видео
17:49
Карпаты арендовали звездного новичка
17:40
Обворованная Лободой блогерша обратилась к певице
17:35
Слуга народа может получить половину мест в парламенте – опрос
17:30
Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона
17:25
Медведчук привез к Медведеву ходоков "восстанавливать диалог"
17:14
Медведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 года Видео
17:10
"Е*ать лох": чиновник, которого Зеленский выгнал в Борисполе, голосовал за "честного преЗЕдента" Видео
17:09
Собаку Старриджа нашел знаменитый репер
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять