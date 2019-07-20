С днем Казанской Божьей Матери – картинки, анимация и тексты

20 июля 2019, 06:01

Главред подобрал лучшие поздравления с праздником.

  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Fresh-Cards.ru, Pinterest

Праздник иконы Казанской Божьей Матери православные отмечают 21 июля (летнюю Казанскую) и 4 ноября (осеннюю).

Ранее Главред разобрался, что делать и не делать на Казанскую 2019, чтобы замуж выйти поскорее, стать красивее и укрепить здоровье. 

На этот раз Главред подобрал лучшие анимационные открытки с праздником Казанской Божьей Матери и поздравления с Казанской в прозе, стихах и смс.

С праздником Казанской: поздравления православные в прозе

Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю мира и благодати, любови и радости, счастья и добра, гармонии и отрады. Пусть твое сердце велит делать хорошие дела, пусть твоя душа всегда полна будет светлых надежд и вдохновения. Желаю, чтобы икона Казанская всегда уберегала тебя от лиха, бед и зависти.

***

Перед иконой Казанской Божьей Матери мы просим исцеленья, обращаемся к ней, когда нам тяжело. Поздравляю со светлым и великим праздником и желаю, чтобы в сердце вера в Бога не иссякала, а Ангел-хранитель не покидал ни на мгновенье.

***

4 смс - 210 символов:

В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.

С днем Казанской Божьей Матери: прикольные поздравления в стихах

Поздравляю с днем прекрасным

И желаю вам добра,

Чтоб Казанская икона

Вас от горя берегла.

Божья Матерь пусть услышит

Просьбы все и все мольбы,

Пусть преодолеть поможет

Все превратности судьбы.

У иконы благодатной

Помолитесь от души,

Прошепчите все желания

Богоматери в тиши.

***

День иконы Казанской Божьей Матери,

Праздник радости и силы духа,

Он несет нам много, много радости,

И на небе засияет радуга.

Будьте счастливы, любите и живите,

Без препятствий отправляйтесь в путь,

Грех к своей душе не подпустите,

Наполняясь полным спектром чувств.

***

В день Казанской Божией Матери

Желаю, чтоб ваши детишки не плакали,

Чтоб близкие вас очень крепко любили

И за ваше счастье чтоб Бога молили.

Желаю я мира и света в ваш дом,

Чтоб слез никогда не бывало бы в нем,

Чтоб гости лишь званые к вам всегда шли

И радость с собою чтоб в дом ваш несли.

Печали пусть вас стороной обойдут,

Пускай будут в доме покой и уют.

А ваш чтобы личный комфортный мирок

Был очень веселым, как мой поздравок.

***

В великий праздник на коленях мы к иконе приходим,

И просим исцелить, здоровья и терпенья дать,

Дай милости, заступница Благая,

Чтоб в жизни от всего б смог я устоять.

В этот праздник прими поздравленья,

Радости, здоровья, удачи, исцеленья,

Пусть Господь хранит тебя всегда,

В радости живи, будь источником добра.

С днем иконы Казанской Божьей Матери: поздравления короткие в смс

3 смс - 136 символов:

Казанская икона Божьей Матери

Пускай поможет и ответ на все найдет.

Пусть защитит своею благодатию,

Любовь и радость в дом ваш принесет!

***

4 смс - 263 знака:

С Днем Казанской иконы Божьей Матери поздравляем всех христиан! Эта великая святыня сотворила множество чудес и славных деяний, почитайте ее, благодарите искренне за помощь добрую заступницу! Пусть счастье, любовь и благополучие щедро ниспосылаются вам небесами!

***

3 смс - 162 символа:

Православный люд сегодня

Праздник отмечает,

Пред Казанскою иконой

Голову склоняет.

Богородица пускай

Вам всегда поможет,

Веру в душах и сердцах

Ваших приумножит.

***

Казанская икона Божией Матери святой

Пускай дарует счастье вам, достаток и любовь,

Пускай от зла укроет вас, наполнит мир теплом,

Приносит нежность и уют с удачей в каждый дом!

Она спасла нас от врагов своей святою силой,

Желаем, чтоб она всегда добро вам приносила!

***

Мой родной друг — день нынче знаменательный,

Забыть я о столь важном празднике не смог.

Пусть все яства расставишь ты на белой скатерти,

Подними за благосклонность высших сил бокал вина Кагор.

Сегодня день Казанской иконы Божией Матери.

И пусть всегда хранит твою семью Господь!

Красивые открытки с праздником Казанской Божьей Матери: гифки

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