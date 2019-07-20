С днем Казанской Божьей Матери – картинки, анимация и тексты

Главред подобрал лучшие поздравления с праздником.
Праздник иконы Казанской Божьей Матери православные отмечают 21 июля (летнюю Казанскую) и 4 ноября (осеннюю).
Ранее Главред разобрался, что делать и не делать на Казанскую 2019, чтобы замуж выйти поскорее, стать красивее и укрепить здоровье.
На этот раз Главред подобрал лучшие анимационные открытки с праздником Казанской Божьей Матери и поздравления с Казанской в прозе, стихах и смс.
С праздником Казанской: поздравления православные в прозе
Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю мира и благодати, любови и радости, счастья и добра, гармонии и отрады. Пусть твое сердце велит делать хорошие дела, пусть твоя душа всегда полна будет светлых надежд и вдохновения. Желаю, чтобы икона Казанская всегда уберегала тебя от лиха, бед и зависти.
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Перед иконой Казанской Божьей Матери мы просим исцеленья, обращаемся к ней, когда нам тяжело. Поздравляю со светлым и великим праздником и желаю, чтобы в сердце вера в Бога не иссякала, а Ангел-хранитель не покидал ни на мгновенье.
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4 смс - 210 символов:
В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.
С днем Казанской Божьей Матери: прикольные поздравления в стихах
Поздравляю с днем прекрасным
И желаю вам добра,
Чтоб Казанская икона
Вас от горя берегла.
Божья Матерь пусть услышит
Просьбы все и все мольбы,
Пусть преодолеть поможет
Все превратности судьбы.
У иконы благодатной
Помолитесь от души,
Прошепчите все желания
Богоматери в тиши.
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День иконы Казанской Божьей Матери,
Праздник радости и силы духа,
Он несет нам много, много радости,
И на небе засияет радуга.
Будьте счастливы, любите и живите,
Без препятствий отправляйтесь в путь,
Грех к своей душе не подпустите,
Наполняясь полным спектром чувств.
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В день Казанской Божией Матери
Желаю, чтоб ваши детишки не плакали,
Чтоб близкие вас очень крепко любили
И за ваше счастье чтоб Бога молили.
Желаю я мира и света в ваш дом,
Чтоб слез никогда не бывало бы в нем,
Чтоб гости лишь званые к вам всегда шли
И радость с собою чтоб в дом ваш несли.
Печали пусть вас стороной обойдут,
Пускай будут в доме покой и уют.
А ваш чтобы личный комфортный мирок
Был очень веселым, как мой поздравок.
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В великий праздник на коленях мы к иконе приходим,
И просим исцелить, здоровья и терпенья дать,
Дай милости, заступница Благая,
Чтоб в жизни от всего б смог я устоять.
В этот праздник прими поздравленья,
Радости, здоровья, удачи, исцеленья,
Пусть Господь хранит тебя всегда,
В радости живи, будь источником добра.
С днем иконы Казанской Божьей Матери: поздравления короткие в смс
3 смс - 136 символов:
Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!
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4 смс - 263 знака:
С Днем Казанской иконы Божьей Матери поздравляем всех христиан! Эта великая святыня сотворила множество чудес и славных деяний, почитайте ее, благодарите искренне за помощь добрую заступницу! Пусть счастье, любовь и благополучие щедро ниспосылаются вам небесами!
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3 смс - 162 символа:
Православный люд сегодня
Праздник отмечает,
Пред Казанскою иконой
Голову склоняет.
Богородица пускай
Вам всегда поможет,
Веру в душах и сердцах
Ваших приумножит.
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Казанская икона Божией Матери святой
Пускай дарует счастье вам, достаток и любовь,
Пускай от зла укроет вас, наполнит мир теплом,
Приносит нежность и уют с удачей в каждый дом!
Она спасла нас от врагов своей святою силой,
Желаем, чтоб она всегда добро вам приносила!
***
Мой родной друг — день нынче знаменательный,
Забыть я о столь важном празднике не смог.
Пусть все яства расставишь ты на белой скатерти,
Подними за благосклонность высших сил бокал вина Кагор.
Сегодня день Казанской иконы Божией Матери.
И пусть всегда хранит твою семью Господь!