Модный летний must have 2019 – папины шлепанцы: с чем сочетать и куда носить

Неожиданно модным суперхитом лета 2019 тали шлепанцы массивных, грубоватых моделей, словно взятые из гардероба своего парня или папы.

Отметим, в последнем сезоне стритстайл хроники демонстрируют все чаще модные пляжные шлепанцы в городских буднях.

Кстати, помните, как Стефано Габбана в 2015 году на своей странице в Instagram поделился фото в шерстяных носках и кожаных шлепках? Тогда все, кому не лень, упражнялись в остроумии на эту тему, а смысл всех шуток сводился к одной простой мысли: "Ну наконец-то разрешили!".

Стефано Габана в шлепках / nstagram.com/stefanogabbana

На том знаменитом фото Габбана в кожаных шлепках, получивших свое название благодаря компании, производством которых та и прославилась — биркенштоках. Сейчас, четыре года спустя, мир моды все еще сходит с ума по пляжным шлепкам. Только в этом сезоне – это папины пляжные шлепки.

Но, прежде, чем купить летний must have 2019 – папины шлепанцы, ознакомьтесь с нашей подборкой, и выбирайте ту модель, которая больше всего понравится вам. В любом случае, не прогадаете.

Черные резиновые шлепки на толстой подошве могут послужить не один сезон, ведь им можно найти применение как на пляже, так и в пределах города — с широкими, рваными джинсами и яркой футболкой они будут смотреться очень стильно.

Коричневые плетенные шлепанцы можно надеть даже в офис — они будут гармонично смотреться с деловым костюмом и вместительной авоськой на плечо. В обычный день их можно носить с легкими брюками-палаццо и облегающим топом на одно плечо.

Классические шлепанцы а-ля tommy jeans (посмотрите фото №3) — спасение для девушек с широкой стопой. Они не будут давить или натирать ногу — они сидят достаточно свободно, но при этом не спадают. Даже если стопы отекут к концу дня, вы не будете ощущать дискомфорта. Эти шлепки отлично сочетаются не только с джинсами, но и с мини-юбками и льняными комбинезонами нейтральной расцветки, вроде бежевой или хаки.

Читайте такжеМодные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условияхА вот широкие шлепанцы на толстой подошве, с контрастной отделкой — то, что нужно для создания яркого образа. Их можно сочетать с узкими джинсами и свободной майкой.

Можно купить шлепанцы цвета спелого апельсина, они оживят летний образ. Их можно носить с пляжными шортами и сарафанами, белыми джинсами и юбками в богемном стиле. Лучше выбирать одежду спокойных расцветок, чтобы не переборщить с красками.

Также к папиным шлепанцам модные стилисты советуют подбирать светлые кюлоты с высокой посадкой, присборенный кроп-топ, круглую плетенную сумочку и соломенную шляпу с широкими полями. В итоге получится женственный, элегантный образ на солнечную погоду, передает cosmo.ru.

Напомним, ранее сообщалось, модный хит лета 2019 — свободные белые джинсы.