В Украине состоялась первая однополая свадьба: опубликованы фото и видео

Девушки стали первой однополой парой в Украине / Информатор

В Украине состоялась первая однополая свадьба. Мероприятие было вполне традиционным, если не учитывать тот факт, что браком сочетались две девушки.

Бракосочетание между Аленой и Ночек прошло в рамках мероприятия Кураж Базар в Киеве, пишет Информатор в Facebook. Алену к алтарю вывел брат, а Ночек вышла в сопровождении сестры.

Пара обменялась кольцами, произнесла свадебные клятвы, а затем молодые кинули в толпу букеты и подвязки.

Документы, которые подписали девушки, потом отправят в Португалию для получения свидетельства о браке.

Издание опубликовало фото и видео со свадьбы:

В Сети неоднозначно отреагировали на событие. Кто-то желает счастья "молодой и молодой", а кому-то подобные свадьбы совсем не по душе.

Напомним, певица Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, заканчивает учебу, и выходит замуж за друга детства Артема Тараненко.