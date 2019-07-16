Ассоль выходит замуж: Катя Гуменюк назвала дату праздника

Катя Гуменюк Ассоль назвала дату свадьбы / facebook

Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, заканчивает учебу, и выходит замуж за друга детства Артема Тараненко.

Тараненко сделал предложение Кате Гуменюк еще в 2018 году, но свадьбу Ассоль получит в 2019 году. Об этом призналась сама Ассоль.

Все это время помолвленные заканчивали учебу в лондонском Coventry University и были настолько заняты, что организация свадьбы постоянно уходила на второй план. И вот сейчас, когда лекции и экзамены позади, влюбленные наконец смогли назначить дату важного события.

Катя Гуменюк Ассоль и ее парень Артем / facebook

"19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты", – делится Катя Гуменюк.

Катя Гуменюк Ассоль выйдет замуж 19 июля / facebook

Ее жених Артем Тараненко, не просто друг детства, а вполне соответствующий ее уровню предприниматель – бизнес-аналитик, выпускник факультета Global Business Management лондонского университета Coventry. Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад, причем спустя год Артем уже делал Кате предложение.

Катя Гуменюк Ассоль назвала дату свадьбы/ facebook

Ранее стало известно, что Виктор Павлик поженился на своей помощнице через 3 года после помолвки.