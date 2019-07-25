"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришел?": из хозяина Кремля сделали страшилку для детей

После угрозы ребенок соглашается закрыть глаза и постараться заснуть / скриншот видео

В Сеть попало забавное видео, на котором россиянин укладывает своего сына спать, а когда тот не хочет, то пугает его приходом президента РФ Владимира Путина.

Между отцом и ребенком происходит диалог, во время которого малыш отказывается засыпать, поэтому отец ему говорит: "Ты что, хочешь, чтобы за тобой Путин пришел?... Пусть он придет за тобой и заберет тебя! И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого?". После такой угрозы ребенок соглашается закрыть глаза и постараться заснуть.

Пользователи Сети шутят, что отец делает из сына неврастеника. Также некоторым пришло в голову, что на Хеллоуин не нужно искать костюм нечисти – можно просто взять портрет Путина.