В моде прическа мальвина из 90-х: какую выбрать, как уложить

Прическа мальвина, которую хорошо помнят те, кто родом из 90-х, сегодня пользуется большой популярностью у модниц. Да и спустя годы мальвина, или как некоторые ее называют мальвинка, обрела множество интересных вариаций. Некоторые из них достаточно далеки от первоначального вида, но также не менее интересны и привлекательны.

Заплести мальвину можно как на длинных, так и на средней длины волосах. Она может быть с косой, хвостиком, с пучком и даже с начесом.

Отметим, для многих возвращение мальвины в моду оказалось полной неожиданностью. Однако, стилисты говорят, что в таком повороте нет ничего удивительного. В моде сегодня максимальная естественность, поэтому мальвинка стала самым подходящим вариантом.

Еще один безусловный плюс прически мальвина - нет никакой необходимости стричь волосы под определенную длину. Все, что вам понадобится - пара невидимок, шпилек или тонкая резинка.

Читайте такжеКлубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019: кому подходит, как окрашиватьОбратите внимание на то, что прическа мальвина в ее вариации на 2019 год - это не аккуратно уложенный пучок.

Современная мальвинка - это хаос на голове в полном понимании этого слова. Используйте обычный начес, чтобы волосы выглядели должным образом. Если вы носите челку, это дополнительный бонус к прическе мальвинка. Вам достаточно просто убрать челку, поделить ее или наоборот, оформить челку-шторку, чтобы ваш образ менялся на глазах, передает u-f.ru.

Для мальвины с начесом нам понадобятся, расческа, лак, невидимки, и по желанию какой-нибудь стильный аксессуар в виде заколки либо небольшого гребня.

Гребешком с частыми зубьями начесываем верхний слой волос;

Сбрызгиваем лаком;

Аккуратно собираем на затылке;

Фиксируем невидимками;

Сбрызгиваем лаком;

Добавляем украшения.

Напомним, ранее сообщалось, в моде двойная челка из 90-х. Двойная челка осовременит любую скучную стрижку. И это самый лучший вариант для обладательницы тонких волос.

Кроме того, двойная челка подходит обладательницам прямоугольного, круглого и квадратного лица, а также девушкам с заметным носом и подбородком.

Стилисты именуют двойную челку многослойной или многоуровневой. И понятно, почему. Эффект такой челки достигается за счет разных уровней длины.