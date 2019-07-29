Экстравагантные поздравления с Днем ангела Юличке – открытки и тексты

Главред собрал самые яркие и мудрые поздравления на День Юлии 2019, главные именины которой празднуются 29 июля.
День Юлии 2019 отмечает немало девушек, ведь имя в Украине довольно популярное. Также словесные поздравления с Днем ангела Юлии или открытки по этому поводу сегодня получат многие.
- Когда День Юлии – какого числа
- Юлия: характер
- Юлия: что подарить
- С Днем ангела, Юлия: в прозе
- День ангела Юлии: поздравления в стихах
- С Днем ангела, Юличка: короткие смс
- Поздравления с Днем ангела Юлии: открытки
Когда День Юлии – какого числа
День ангела Юлии по церковному календарю отмечается дважды в год:
- 31 мая – в честь Иулии (церковное имя Юлии) Анкирской (Коринфской), мученицы, девы;
- 29 июля – в честь Иулии Карфагенской, Корсиканской, мученицы, девы.
При этом именно День Юлии 29 июля – это главные именины девушек с этим именем, так как покровительницей имени считается Иулия Корсиканская.
Юлия: характер
Юлия – натура противоречивая. Никогда не поймешь, чего в ней намешано больше – хорошего или плохого.
Читайте такжеНовый пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: кто она, фото, биография и скандальные фактыЮлии взбалмошны и мнительны. Любят поспорить, но в то же время на критику реагируют чувствительно. С одной стороны, натуры они жизнерадостные, с другой – обидчивые.
Зато они щедрые, и собеседницы из них интересные.
Юлии – отличные хозяйки, прекрасно готовят. При этом работе отдаются полностью, за счет чего и достигают больших высот.
Семье скучать не дает, приятно организовать досуг умеет мастерски.
Юлия: что подарить
Юлии очень любят читать, так что хорошая умная книга будет отличным подарком. И, разумеется, мудрое поздравление с Днем ангела Юлии добавить такому подарку особое послевкусие.
С Днем ангела, Юлия: в прозе
Дорогая Юлия, поздравляю тебя с Днем ангела и от всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя.
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С Днем ангела, Юлия! Пусть самые лучшие моменты обязательно запомнятся надолго. И знаешь, всегда постарайся оставаться вот такой оптимистичной и улыбчивой. Ведь так ты сможешь с легкостью преодолевать все трудности.
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С Днем ангела, Юличка! День именин – это тот самый праздник, который заставляет многие сердца так сильно взволновано биться. Поздравляю тебя, моя дорогая Юленька, с таким важным событием. Просто старайся делать все правильно, и тогда удача обязательно будет твоим спутником. И если тебе что-то и понадобиться, ты всегда можешь ко мне обратиться, и я всегда помогу тебе во всем, в чем тебе нужна будет моя помощь. А сейчас давай просто хорошо проведем этот день и праздник. И пусть удача также и будет дальше возле тебя.
День ангела Юлии: поздравления в стихах
Юлия, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Юлия, Юля, Юляшка,
Нежная, будто ромашка!
Как мотылек, ты красива!
Как теплый день, ты любима!
Наш поздравок-поученье
Помни, конечно, всегда.
Жизнь будет пусть приключеньем,
Счастья пусть будет — сполна!
Ну, а здоровье крепчает,
С каждой минутой и днем!
С милым судьба обвенчает,
Чтоб был счастливым твой дом!
***
Позволь поздравить тебя, Юлечка, сейчас,
Здоровья, радости, красивой будь всегда,
Пускай удача не изменит в трудный час,
Пускай подругой тебе станет на года.
Я в именины пожелать тебе хочу,
Живи ты в кайф, всегда собою будь,
По сердцу дело себе выбери и по плечу,
И все получится, увидишь. В добрый путь!
С Днем ангела, Юличка: короткие смс
3 смс - 193 символа:
Юленька, звезда ты наша,
С каждым годом ты все краше.
Пусть тебе удача светит
Постоянно на планете.
Будь любимой и люби,
Сладенькой тебе судьбы.
Настроенья, позитива,
Счастья, смеха, креатива.
***
4 смс - 237 символов:
Дорогая Юленька, милая моя, поздравляю тебя и от всего сердца пожелать хочу, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.
***
Желаю, чтобы моей Юленьке
Счастье всегда улыбалось!
Чтоб тучи прошли и солнце смеялось!
Чтоб только удача всегда и во всем!
Чтоб светел и радостен был бы твой дом!
***
Дорогая Юлия,
Люблю тебя в июле я,
И в мае, и в апреле
Во все дни недели.
Признаюсь, что я лично
Люблю круглогодично.