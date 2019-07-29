Экстравагантные поздравления с Днем ангела Юличке – открытки и тексты

День Юлии 2019 отмечает немало девушек, ведь имя в Украине довольно популярное. Также словесные поздравления с Днем ангела Юлии или открытки по этому поводу сегодня получат многие.

День ангела Юлии по церковному календарю отмечается дважды в год:

31 мая – в честь Иулии (церковное имя Юлии) Анкирской (Коринфской), мученицы, девы;

29 июля – в честь Иулии Карфагенской, Корсиканской, мученицы, девы.

При этом именно День Юлии 29 июля – это главные именины девушек с этим именем, так как покровительницей имени считается Иулия Корсиканская.

Юлия – натура противоречивая. Никогда не поймешь, чего в ней намешано больше – хорошего или плохого.

Читайте такжеНовый пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: кто она, фото, биография и скандальные фактыЮлии взбалмошны и мнительны. Любят поспорить, но в то же время на критику реагируют чувствительно. С одной стороны, натуры они жизнерадостные, с другой – обидчивые.

Зато они щедрые, и собеседницы из них интересные.

Юлии – отличные хозяйки, прекрасно готовят. При этом работе отдаются полностью, за счет чего и достигают больших высот.

Семье скучать не дает, приятно организовать досуг умеет мастерски.

Юлии очень любят читать, так что хорошая умная книга будет отличным подарком. И, разумеется, мудрое поздравление с Днем ангела Юлии добавить такому подарку особое послевкусие.

Дорогая Юлия, поздравляю тебя с Днем ангела и от всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя.

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С Днем ангела, Юлия! Пусть самые лучшие моменты обязательно запомнятся надолго. И знаешь, всегда постарайся оставаться вот такой оптимистичной и улыбчивой. Ведь так ты сможешь с легкостью преодолевать все трудности.

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С Днем ангела, Юличка! День именин – это тот самый праздник, который заставляет многие сердца так сильно взволновано биться. Поздравляю тебя, моя дорогая Юленька, с таким важным событием. Просто старайся делать все правильно, и тогда удача обязательно будет твоим спутником. И если тебе что-то и понадобиться, ты всегда можешь ко мне обратиться, и я всегда помогу тебе во всем, в чем тебе нужна будет моя помощь. А сейчас давай просто хорошо проведем этот день и праздник. И пусть удача также и будет дальше возле тебя.

Юлия, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Юлия, Юля, Юляшка,

Нежная, будто ромашка!

Как мотылек, ты красива!

Как теплый день, ты любима!

Наш поздравок-поученье

Помни, конечно, всегда.

Жизнь будет пусть приключеньем,

Счастья пусть будет — сполна!

Ну, а здоровье крепчает,

С каждой минутой и днем!

С милым судьба обвенчает,

Чтоб был счастливым твой дом!

***

Позволь поздравить тебя, Юлечка, сейчас,

Здоровья, радости, красивой будь всегда,

Пускай удача не изменит в трудный час,

Пускай подругой тебе станет на года.

Я в именины пожелать тебе хочу,

Живи ты в кайф, всегда собою будь,

По сердцу дело себе выбери и по плечу,

И все получится, увидишь. В добрый путь!

3 смс - 193 символа:

Юленька, звезда ты наша,

С каждым годом ты все краше.

Пусть тебе удача светит

Постоянно на планете.

Будь любимой и люби,

Сладенькой тебе судьбы.

Настроенья, позитива,

Счастья, смеха, креатива.

***

4 смс - 237 символов:

Дорогая Юленька, милая моя, поздравляю тебя и от всего сердца пожелать хочу, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.

***

Желаю, чтобы моей Юленьке

Счастье всегда улыбалось!

Чтоб тучи прошли и солнце смеялось!

Чтоб только удача всегда и во всем!

Чтоб светел и радостен был бы твой дом!

***

Дорогая Юлия,

Люблю тебя в июле я,

И в мае, и в апреле

Во все дни недели.

Признаюсь, что я лично

Люблю круглогодично.