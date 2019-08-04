Мария Магдалина 2019: великая тайна святой и что нельзя делать в этот праздник

4 августа 2019, 00:14

Марию Магдалину называют то блудницей, то женой Иисуса. За что же ее почитает церковь и как ей молиться.

Мария Магдалина. Икона
Мария Магдалина. Икона

Мария Магдалина 2019 – это праздник, который установлен церковью 4 августа в память о мироносице равноапостольной Марии Магдалине.

Это крайне противоречивая фигура, о биографии которой в последние годы ведутся жаркие споры.

Мария Магдалина: блуд

По наиболее популярной версии, Мария Магдалина была блудницей. А к Христу – и праведной жизни – она присоединилась лишь после того, как Тот изгнал из нее семь бесов. И вот после этого Мария Магдалина стала ревностной хранительницей веры. Она следовала за Христом вплоть до самой Его смерти вместе с другими женами-мироносицами.

О Марии-блуднице говорится в Евангелии от Луки.

А вот в Евангелии от Иоанна о блуде Марии Магдалины уже нет ни слова. Более того, по иной версии, эта Мария – одна из сестер Лазаря, которого воскресил Иисус. И именно она омыла ноги Христу во время Тайной вечери, обтерев их затем собственными волосами. И эта версия становится все популярнее в последние годы.

Даже Католическая церковь в 1969 году официально сняла клеймо блудницы с Марии Магдалины.

Так или иначе, Мария Магдалина была единственной, кто не бежал в страхе, когда Христа схватила стража. Она осталась со Спасителем до последнего. И именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос после своего воскрешения.

Мария Магдалина: жена Иисуса

Ряд прогрессивных историков утверждает, что Мария Магдалина – жена Иисуса и мать двух его детей.

Церковь эту теорию категорически отрицает, ведь Господь отрекся от всех мирских благ ради спасения человечества.

Мария Магдалина: о чем молятся

Перед иконой Марии Магдалины молятся:

  • о прощении за свои грехи;
  • ее просят получить милость за грех аборта;
  • об избавлении от искушений и пороков (в частности, от пьянства, курения и пр.);
  • о защите от сглаза, проклятий и порчи.

Также отметим, что Мария Магдалена – покровительница аптекарей и парикмахеров.

Мария Магдалина: молитва

Величаем тя, святая равноапостольная Марие Магдалино, и чтим святую память твою, весь мир ученьми своими просветившая и ко Христу приведшая.

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Читайте такжеДень святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делатьО святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.

Мария Магдалина: где похоронена

Мощи святой Марии Магдалины находятся под алтарем Латеранского собора в Риме, а часть – в храме Марии Магдалины близ Марселя во Франции.

4 августа: что нельзя делать

День Марии Магдалины в православии не отмечается толь же широко, как в католицизме. Однако в храмах в этот день все равно служат специальные праздничные службы.

На Руси в этот день принято было ходить за ягодами. Отсюда и народное название праздника – Мария Ягодница (еще один вариант – Мария Сладостница: ягоды-то сладкие).

В этот день опасались молний и следили за росой:

  • обильная роса сводила на нет все надежды на хороший урожай белого льна (считалось, что он станет серым и низкорослым);
  • утренняя роса наделялась целебными свойствами: девушки умывались ею, чтобы лицо было белое, а кожа чистая.

Также целебной считалась собранная в этот день черная смородина. Однако ходить собирать ягоду можно было лишь после посещения службы в храме. Из этой смородины делали целебные настойки и зимние заготовки, чтобы зимой спасаться от болезней.

Из запретов дня:

  • нужно избегать тяжелой работы по дому;
  • под запретом также работа в огороде (исключение – доставали из земли цветочные луковицы на зимовку, так как с этого дня уже ждали первых заморозков на грунте);
  • нельзя ругаться и сквернословить.

А вот из обязательной работы по дому: на Марию Магдалину сметают паутину с окон, желательно веником из веток, собранных на Троицу. Считается, что это верная защита от темных сил и напастей.

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