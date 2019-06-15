Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника

Главред разобрался, что можно делать на Троицу, а что не делают в этот день.
Православная Троица 2019 отмечается 16 июня.
Ранее Главред уже писал, как подготовиться к Троице: можно ли купаться, жениться, хоронят ли на Троицу, а также что святят в церкви.
И не забывайте, что Накануне отмечается Вселенская Троицкая суббота 2019, у которой также есть свои церковные и народные традиции.
Сегодня мы разберемся, что нельзя делать на Троицу и почему.
Троица: что нельзя делать
Всю неделю до Троицы (ее называют зеленой) не принято выходить из дому без нательного крестика, чтобы не попасть в неприятности, подстроенные нечистой силой (считается, что в это время у нее пик активности). Особенно важно надеть крестик на ребенка.
На Троицу запрещено:
- ходить на кладбище: родных и знакомых поминают накануне, как раз на Троицкую субботу;
- работать по дому и на земле: шить, готовить, убирать, сажать и т.д. Считается, что кто в праздник не отдыхает, того ждут неприятности;
- ссорить, злиться и завидовать;
- ходить в лес или на поле одному: из-за нечисти;
- купаться – мол, русалки утащат.
Что касается работы, то исключение делается для приготовления еды и заботы о домашних животных (последнее – просто необходимо).
А теперь еще раз о запрете на купание.
Можно ли мыться в ванной на Троицу
Читайте такжеВыходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019С точки зрения церкви, можно даже в реке или озере (тем более, погода на этом даже настаивает).
Запрет возник из-за того, что поверия на Троицу гласят, будто в это время происходит разгул нечисти. Церковь же ни в водяных, ни в русалок не верит.
Священники настаивают: купаться можно хоть до Троицы, хоть в день Святого Духа, хоть после. Единственное условие – не заменять пляжным отдыхом поход в храм и молитву.
Можно ли стричься на Троицу
Еще одно поверье на Троицу. Позиция церкви в этом вопросе такая же, как и с купанием: главное, чтоб поход к стилисту не мешал посещению службы и делам духовным.
В то же время отметим, что лунный календарь стрижек на июнь 2019 стричься или краситься в праздник 16 июня как раз не советует: волосы станут непослушными, а цвет не продержится долго.
Можно ли хоронить на Троицу и посещать кладбище
Хоронить – да. Если Господь призвал своего раба, то отправить в последний путь можно.
А вот просто посещение кладбища (для поминовения давно усопших родственников) нежелательно: это делается накануне, в Троицкую родительскую субботу.
Более того, если кто-то не успевал посетить кладбище перед Троицей, то это считалось дурной приметой: мол, в этом случае упокоившийся сродник придет в дом на сам праздник – и затем уведет кого-то из родни с собою (то есть кто-то в семье вскоре умрет).
Сами могилы перед Троицей старшие женщины в семье старались успеть обмести вениками из веток (чаще всего березовых), чтобы отпугнуть злых духов не только от могилок, но и от всех живых членов семьи тоже.
Что делают на Троицу
Кроме похода в церковь и молитв, есть и народные традиции на Троицу. Например, заготовка березовых веников для бани: такой веник считается целебным. Даже бытует поговорка: "На Троицу веники строятся".
У молодежи в старину принято было плести на Троицу венки – и незаметно для окружающих дарить понравившейся особе. Если же должного место в сердце еще никто не занял – то венок просто бросали в воду – смотрели, куда поплывет (знать, оттуда и суженый будет).
Троица: приметы
Дождь на Троицу – к теплой погоде, урожаю и грибам. А вот жаркая погода считается плохой приметой: все лето будет засушливым.
Неделя после Троицы: что нельзя делать
Сразу после Троицы отмечается Духов день В 2019 году праздник выпал на 17 июня. В этот день славят Святой Дух.
В этот день снова нужно сходить в храм. А, по народным приметам, запрещается работать на земле. С другой стороны, именно в Духов день принято искать клады.
Также на неделе после Троицы в среду и пятницу блюдут пост.
По народным же поверьям, всю неделю после Троицы люди старались держаться подальше от водоемов и не отправлялись в дальнюю дорогу – всё снова-таки из-за нечисти.