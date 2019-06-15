Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника

Святая Троица – народные приметы и поверья / LiveInternet

Православная Троица 2019 отмечается 16 июня.

Ранее Главред уже писал, как подготовиться к Троице: можно ли купаться, жениться, хоронят ли на Троицу, а также что святят в церкви.

И не забывайте, что Накануне отмечается Вселенская Троицкая суббота 2019, у которой также есть свои церковные и народные традиции.

Сегодня мы разберемся, что нельзя делать на Троицу и почему.

Троица: что нельзя делать

Всю неделю до Троицы (ее называют зеленой) не принято выходить из дому без нательного крестика, чтобы не попасть в неприятности, подстроенные нечистой силой (считается, что в это время у нее пик активности). Особенно важно надеть крестик на ребенка.

На Троицу запрещено:

ходить на кладбище: родных и знакомых поминают накануне, как раз на Троицкую субботу;

работать по дому и на земле: шить, готовить, убирать, сажать и т.д. Считается, что кто в праздник не отдыхает, того ждут неприятности;

ссорить, злиться и завидовать;

ходить в лес или на поле одному: из-за нечисти;

купаться – мол, русалки утащат.

Что касается работы, то исключение делается для приготовления еды и заботы о домашних животных (последнее – просто необходимо).

А теперь еще раз о запрете на купание.

Можно ли мыться в ванной на Троицу

Читайте такжеВыходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019С точки зрения церкви, можно даже в реке или озере (тем более, погода на этом даже настаивает).

Запрет возник из-за того, что поверия на Троицу гласят, будто в это время происходит разгул нечисти. Церковь же ни в водяных, ни в русалок не верит.

Священники настаивают: купаться можно хоть до Троицы, хоть в день Святого Духа, хоть после. Единственное условие – не заменять пляжным отдыхом поход в храм и молитву.

Можно ли стричься на Троицу

Еще одно поверье на Троицу. Позиция церкви в этом вопросе такая же, как и с купанием: главное, чтоб поход к стилисту не мешал посещению службы и делам духовным.

В то же время отметим, что лунный календарь стрижек на июнь 2019 стричься или краситься в праздник 16 июня как раз не советует: волосы станут непослушными, а цвет не продержится долго.

Можно ли хоронить на Троицу и посещать кладбище

Хоронить – да. Если Господь призвал своего раба, то отправить в последний путь можно.

А вот просто посещение кладбища (для поминовения давно усопших родственников) нежелательно: это делается накануне, в Троицкую родительскую субботу.

Более того, если кто-то не успевал посетить кладбище перед Троицей, то это считалось дурной приметой: мол, в этом случае упокоившийся сродник придет в дом на сам праздник – и затем уведет кого-то из родни с собою (то есть кто-то в семье вскоре умрет).

Сами могилы перед Троицей старшие женщины в семье старались успеть обмести вениками из веток (чаще всего березовых), чтобы отпугнуть злых духов не только от могилок, но и от всех живых членов семьи тоже.

Что делают на Троицу

Кроме похода в церковь и молитв, есть и народные традиции на Троицу. Например, заготовка березовых веников для бани: такой веник считается целебным. Даже бытует поговорка: "На Троицу веники строятся".

У молодежи в старину принято было плести на Троицу венки – и незаметно для окружающих дарить понравившейся особе. Если же должного место в сердце еще никто не занял – то венок просто бросали в воду – смотрели, куда поплывет (знать, оттуда и суженый будет).

Троица: приметы

Дождь на Троицу – к теплой погоде, урожаю и грибам. А вот жаркая погода считается плохой приметой: все лето будет засушливым.

Неделя после Троицы: что нельзя делать

Сразу после Троицы отмечается Духов день В 2019 году праздник выпал на 17 июня. В этот день славят Святой Дух.

В этот день снова нужно сходить в храм. А, по народным приметам, запрещается работать на земле. С другой стороны, именно в Духов день принято искать клады.

Также на неделе после Троицы в среду и пятницу блюдут пост.

По народным же поверьям, всю неделю после Троицы люди старались держаться подальше от водоемов и не отправлялись в дальнюю дорогу – всё снова-таки из-за нечисти.