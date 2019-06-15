Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника

15 июня 2019, 05:48

Главред разобрался, что можно делать на Троицу, а что не делают в этот день.

Со светлой Троицей
Святая Троица – народные приметы и поверья / LiveInternet

Православная Троица 2019 отмечается 16 июня. 

Ранее Главред уже писал, как подготовиться к Троице: можно ли купаться, жениться, хоронят ли на Троицу, а также что святят в церкви.

И не забывайте, что Накануне отмечается Вселенская Троицкая суббота 2019, у которой также есть свои церковные и народные традиции.

Сегодня мы разберемся, что нельзя делать на Троицу и почему.

Троица: что нельзя делать

Всю неделю до Троицы (ее называют зеленой) не принято выходить из дому без нательного крестика, чтобы не попасть в неприятности, подстроенные нечистой силой (считается, что в это время у нее пик активности). Особенно важно надеть крестик на ребенка.

На Троицу запрещено:

  • ходить на кладбище: родных и знакомых поминают накануне, как раз на Троицкую субботу;
  • работать по дому и на земле: шить, готовить, убирать, сажать и т.д. Считается, что кто в праздник не отдыхает, того ждут неприятности;
  • ссорить, злиться и завидовать;
  • ходить в лес или на поле одному: из-за нечисти;
  • купаться – мол, русалки утащат.

Что касается работы, то исключение делается для приготовления еды и заботы о домашних животных (последнее – просто необходимо).

А теперь еще раз о запрете на купание.

Можно ли мыться в ванной на Троицу

Читайте такжеВыходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019С точки зрения церкви, можно даже в реке или озере (тем более, погода на этом даже настаивает). 

Запрет возник из-за того, что поверия на Троицу гласят, будто в это время происходит разгул нечисти. Церковь же ни в водяных, ни в русалок не верит.

Священники настаивают: купаться можно хоть до Троицы, хоть в день Святого Духа, хоть после. Единственное условие – не заменять пляжным отдыхом поход в храм и молитву. 

Можно ли стричься на Троицу

Еще одно поверье на Троицу. Позиция церкви в этом вопросе такая же, как и с купанием: главное, чтоб поход к стилисту не мешал посещению службы и делам духовным.

В то же время отметим, что лунный календарь стрижек на июнь 2019 стричься или краситься в праздник 16 июня как раз не советует: волосы станут непослушными, а цвет не продержится долго. 

Можно ли хоронить на Троицу и посещать кладбище

Хоронить – да. Если Господь призвал своего раба, то отправить в последний путь можно.

А вот просто посещение кладбища (для поминовения давно усопших родственников) нежелательно: это делается накануне, в Троицкую родительскую субботу.

Более того, если кто-то не успевал посетить кладбище перед Троицей, то это считалось дурной приметой: мол, в этом случае упокоившийся сродник придет в дом на сам праздник – и затем уведет кого-то из родни с собою (то есть кто-то в семье вскоре умрет).

Сами могилы перед Троицей старшие женщины в семье старались успеть обмести вениками из веток (чаще всего березовых), чтобы отпугнуть злых духов не только от могилок, но и от всех живых членов семьи тоже.

Что делают на Троицу

Кроме похода в церковь и молитв, есть и народные традиции на Троицу. Например, заготовка березовых веников для бани: такой веник считается целебным. Даже бытует поговорка: "На Троицу веники строятся".

У молодежи в старину принято было плести на Троицу венки – и незаметно для окружающих дарить понравившейся особе. Если же должного место в сердце еще никто не занял – то венок просто бросали в воду – смотрели, куда поплывет (знать, оттуда и суженый будет).

Троица: приметы

Дождь на Троицу – к теплой погоде, урожаю и грибам. А вот жаркая погода считается плохой приметой: все лето будет засушливым.

Неделя после Троицы: что нельзя делать

Сразу после Троицы отмечается Духов день В 2019 году праздник выпал на 17 июня. В этот день славят Святой Дух.

В этот день снова нужно сходить в храм. А, по народным приметам, запрещается работать на земле. С другой стороны, именно в Духов день принято искать клады.

Также на неделе после Троицы в среду и пятницу блюдут пост.

По народным же поверьям, всю неделю после Троицы люди старались держаться подальше от водоемов и не отправлялись в дальнюю дорогу – всё снова-таки из-за нечисти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие Троица приметы традиции запреты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:48
Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника
05:34
"Радушный" прием: в Ивано-Франковске депутата Шевченко обдали помоями Видео
05:02
Названа ключевая инициатива партии Вакарчука
04:53
Выборы 2019: в партии Слуга народа назвали главного конкурента
04:26
К Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру
04:17
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Украины
03:51
Усик получил российскую премию
03:48
Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа
03:29
Пришельцы распыляют "спермоубивающую" сыворотку над Москвой
02:57
Синоптик спрогнозировала, где в Украине на выходных будет рай Видео
02:37
"Приказы Зеленского и Путина": журналист назвал условие прекращения огня на Донбассе
02:20
В нижнем белье: Тина Кароль показала сексуальное фото в постели
01:45
В партии Зеленского назвали способ борьбы с нардепами-"станочниками"
01:37
Покупка Медведчуком ZIKa: нардеп и журналист обвинили Порошенко в причастности
01:27
"Украина под защитой": маг сказал, где можно спастись в случае катастрофы
00:59
Вперед в РФ за вожделенным паспортом: первые 30 жителей Донбасса уехали в Ростовскую область
00:29
"Вот это сисяо": Анна Семенович взбудоражила сеть громадным бюстом
00:09
Коли оголосять усі результати ЗНО 2019 та все, що слід знати про цьогорічну вступну кампанію Видео
00:04
Епифаний пояснил причину разногласий с Филаретом Видео
14 июня, пятница
23:43
В Администрацию президента можно будет прийти в шортах
23:16
В Италии намерены отсудить у Украины миллионы евро за гибель репортера на Донбассе
22:50
Порошенко не надо было начинать войну со мной в 2014 году – Яценюк Видео
22:31
Чичерина спустилась в шахту на Донбассе для клипа о Захарченко Видео
22:08
Троица: что нельзя святить в храме и украшать этим дом
21:49
Топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа
21:43
Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает
21:28
Ко Дню медика Зеленский передал больницам 200 скорых от меценатов Фото
21:16
Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков
20:52
Яценюк заявил о связи поездок Медведчука и Бойко в Москву и аннексии Крыма Видео
20:41
В Москве в школе кунг-фу отыскали кота Алибасова
20:14
В Париже с инсультом госпитализирован Ален Делон
19:48
В СБУ рассказали, как вывели из Крыма и арестовали экс-чиновника "ДНР" Лягина
18:59
В Германии пообещали Зеленскому встречу с воинскими почестями
18:48
"Судороги, а не танцы": полуголую Ольгу Бузову разнесли за странные видео Видео
18:13
Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK – СМИ
18:10
Украина улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
17:41
Укртрансгаз предупредил о чрезвычайной ситуации: работа ГТС может прекратиться с 24 июня
17:27
Зеленский назначил командующего Нацгвардией и главу Госпогранслужбы
16:32
Торонто стал чемпионом НБА Видео
16:25
Секс-игрушка, стриптизер и пиньята в виде члена: Настя Каменских показала, как прошел ее девичник Видео
16:00
Главные новости 14 июня: превышение полномочий Порошенко и имена россиян-уничтожителей украинского Ил-76
15:56
Филарет созвал Собор: у Епифания начали бодаться
15:38
Как подготовиться к Троице: зачем украшать дом ветками и когда можно купаться
15:12
Порошенко переборщил: Конституционный суд признал незаконным появление НКРЭКУ
15:08
Зеленский озвучил главную цель по Донбассу Видео
14:37
Больше не опасен: звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта
14:00
Верховный суд вынес вердикт: ПриватБанк обязан выплатить Коломойскому 25 миллионов гривен
13:59
"Иди на х*й, ты кто такая?": скандальная чиновница из списка Порошенко обложила матом полицейскую Видео
13:39
"Ветер перемен": Луценко громогласно отчитался о поимке бывшего патрона ЦИК "ДНР"
13:27
Стали известны результаты ЗНО 2019 по трем предметам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять