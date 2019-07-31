Как искать клад и можно ли играть свадьбу в Ильин день 2019

Уже на этой неделе мы отмечаем День Ильи 2019.

Ранее Главред уже писал, в чем помогает пророк Илья и как ему молиться. Однако помимо церковных традиций Ильин день имеет немало и народных примет и обрядов.

Ильин день: приметы

Многие приметы на Ильин день связаны с дождем. Так, дождь в Ильин день наделяет здоровьем на год вперед (если попасть под плач неба и хорошенько промокнуть). Главное – чтоб тот был без грома: если с громом – это к головной боли, а гром долгий и беспрерывный – к тяжести в груди.

Читайте такжеИльин день и именины Ильи: поздравленияЕсли дождей в Ильин день выпало много – то пожаров в этом году, наоборот, будет мало.

Меняется и сама природа дождей (облака начинают ходить против ветра) и их становится больше ("До Ильи поп дождя не умолит – после Ильи баба фартуком нагонит").

Другие приметы на Ильин день:

на Ильин день нельзя работать в поле — а то пожжет пророк небесным огнем;

если на Илью пожар случится, то спасались, туша его сначала молоком и лишь затем водою – по примете, такая очередность жидкостей не позволяла стихии расходиться дальше;

кто посчитает копны на Илью – тот потеряет все добро;

Илья жатву начинает, а лето завершает;

с Ильина дня ночь длинна. И это хорошо: работник высыпается, а кони наедаются.

С этого дня ночи становились до того темны, что "в поле сивого коня не увидишь".

Ильин день: свадьбы

Свадьба в Ильин день считается доброй приметой, так как Илья Пророк – покровитель супружества. Считается, что венчание в этот день будет способствовать не только ладу в семье, но и привлечению богатства, то есть семейный бюджет никогда не похудеет.

Гадания на Ильин день

Наши предки на Ильин день гадали по молниям. Люди следили, куда в этот день молния ударит: в этом месте потом искали клад.

Стоит отметить, что церковь гадания на Ильин день – как и в любой иной церковный праздник – категорически не приветствует.

Священники напоминают: нужно смиренно принимать ниспосланную Богом судьбу, и не пытаться ее предугадать, а изменить предначертанное – попытаться можно лишь святой молитвой.