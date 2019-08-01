Как на самом деле Илья писает в воду и что надо делать в Ильин день 2019

Уже 2 августа – День Ильи 2019. Это праздник не только церковный, но в наших краях и всенародный.

Главред выяснил, что подавать на праздничный стол, почему нельзя купаться в Ильин день и просто заходить в огород. А также много чего еще интересного.

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Ильин день: почему нельзя купаться

После того, как Илья в воду написал 2019, считается, что в открытых водоемах больше купаться нельзя. Некоторые даже считают, что не только в реках и озерах, но даже нельзя купаться в море.

"До Ильи люд купается – от Ильи с водой прощается", – гласит народная мудрость.

Этому есть несколько объяснений:

синоптическая версия : с Дня Ильи в старину начинали отсчет осени. Мол, Илья Пророк день уволок (то есть ночи стали длиннее, и холоднее заодно) – вода быстрее остывает и медленнее прогревается – а, значит, купаться стало опасней для здоровья: простудишься, заболеешь;

: с Дня Ильи в старину начинали отсчет осени. Мол, Илья Пророк день уволок (то есть ночи стали длиннее, и холоднее заодно) – вода быстрее остывает и медленнее прогревается – а, значит, купаться стало опасней для здоровья: простудишься, заболеешь; религиозно-мифологическая : религиозное предание охлаждение воды поясняет падением в воду подковы с коня-"перевозчика" святого Ильи на небо. А народные поверья утверждают, что с этой поры в водоемы возвращается водяной со всей своей братией (в "отпуск" тот уезжал на Ивана Купала 2019), и в воде начинает бесноваться всякая нечисть – и только и ждет, когда в их загребущие лапки попадет какой-нибудь наивный простачок-купальщик;

: религиозное предание охлаждение воды поясняет падением в воду подковы с коня-"перевозчика" святого Ильи на небо. А народные поверья утверждают, что с этой поры в водоемы возвращается водяной со всей своей братией (в "отпуск" тот уезжал на Ивана Купала 2019), и в воде начинает бесноваться всякая нечисть – и только и ждет, когда в их загребущие лапки попадет какой-нибудь наивный простачок-купальщик; научная: в наших краях с этой поры начинает "цвести" вода. Достигнув критической массы, колонии водорослей начинают разлагаться. Соответственно, в "зацветшей" воде увеличивается количество опасных для здоровья микроорганизмов, от которых порою даже гибнет рыба, могут травиться птицы и животные. Людям такая вода также не идет на пользу – ни для кожи, ни для ЖКТ, если случайно хлебнуть воды во время купания.

"Наиболее опасно купание в закрытых водоемах: ставочках, небольших озерцах. Там вода непроточная. Если туда попадает какая-то инфекция… то, конечно, велика вероятность заражения", – пояснил инфекционист Игорь Жигарев.

В Ильин день вообще держались подальше от воды: ни стирали в реке, не ловили рыбу, не гуляли по бережку и пр.

Так что купаться с Ильи 2019 уже нельзя – а вот умываться дождевой водой как раз нужно.

В народе верят: если умыться дождевой водой в Ильин день – быть красивой и здоровой весь год.

2 августа – Ильин день: что можно делать и что нельзя

В Ильин день на Руси устраивали братчины (совместные гуляния соседних селений), а современные верующие просто ходят в церковь и молятся святому пророку Илье.

Читайте такжеДень Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгахНа праздничный стол принято подавать мясные блюда и хлеб из свежесмолотой муки нового урожая. Заодно принято еду раздавать бездомным и просто бедным людям, не отказывать им в помощи.

Из работы разрешается лишь ухаживать за пчелами. Так как они делают воск – в том числе и для церковных свечей.

В то же время считается, что в Ильин день нельзя: