Instakobzar: Тарас Шевченко завел Instagram

За жизнью писателя уже следят три тысячи подписчиков.
В Instagram появилась страница известного украинского писателя Тараса Григорьевича Шевченко - shev_che.
Мужчина, поразительно похожий на Кобзаря, рассказывает о приключениях писателя в современном Киеве.
В профиле сейчас 16 постов и почти три тысячи подписчиков.
"Первый народный кобзарь Украины. Инфлюенсер. 205 y.o.", - сказано в описании профиля.
Первый пост был опубликован 23 июля – на видео парень в видеодневнике отчитывается о втором дне пребывания в Каневе, где находится могила Шевченка. Внезапно ударила молния, загремел гром, и на возвышении появился Шевченко.
Парень испугался, и сбежал, оставив телефон, который и подобрал Тарас Григорьевич.
"Ты смотри! Похоронили, где просил", - удивился персонаж.
Затем Шевченко автостопом добирался в столицу, примерял маски Snapchat, знакомился с архитектурой города, и кушал суши, пытаясь справиться с палочками.
Кроме того, Шевченко ознакомился с современными песнями, процитировав строки из трека Onuka – Misto.
"Дивлюсь я на цю красу і сумую. Сумую, що не я написав ці рядки:
Це моє місто лине.
Це моє місто, де безліч протиріч.
Це моє місто, що лиш за хвилини
Народжує ранок, лине одразу в ніч.
Дякую, Онучко", - написал Кобзарь.
Также Тарас Григорьевич сменил свою одежду на более современную – теперь он носит футболки, рубашки, джинсовые куртки и трендовые очки.
Ранее стало известно, что в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае.