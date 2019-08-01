Instakobzar: Тарас Шевченко завел Instagram

В Instagram появился Тарас Шевченко / instagram/shev_che/

В Instagram появилась страница известного украинского писателя Тараса Григорьевича Шевченко - shev_che.

Мужчина, поразительно похожий на Кобзаря, рассказывает о приключениях писателя в современном Киеве.

В профиле сейчас 16 постов и почти три тысячи подписчиков.

"Первый народный кобзарь Украины. Инфлюенсер. 205 y.o.", - сказано в описании профиля.

Первый пост был опубликован 23 июля – на видео парень в видеодневнике отчитывается о втором дне пребывания в Каневе, где находится могила Шевченка. Внезапно ударила молния, загремел гром, и на возвышении появился Шевченко.

Парень испугался, и сбежал, оставив телефон, который и подобрал Тарас Григорьевич.

"Ты смотри! Похоронили, где просил", - удивился персонаж.

Затем Шевченко автостопом добирался в столицу, примерял маски Snapchat, знакомился с архитектурой города, и кушал суши, пытаясь справиться с палочками.

Кроме того, Шевченко ознакомился с современными песнями, процитировав строки из трека Onuka – Misto.

"Дивлюсь я на цю красу і сумую. Сумую, що не я написав ці рядки:

Це моє місто лине.

Це моє місто, де безліч протиріч.

Це моє місто, що лиш за хвилини

Народжує ранок, лине одразу в ніч.

Дякую, Онучко", - написал Кобзарь.

Также Тарас Григорьевич сменил свою одежду на более современную – теперь он носит футболки, рубашки, джинсовые куртки и трендовые очки.

Ранее стало известно, что в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае.