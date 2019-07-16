Неукротимая фантазия: в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае

Съемочная площадка / Twitter.com/VGroysman

Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман побывал на съемочной площадке приключенческого боевика о легендарном украинском поэте/художнике Тарасе Шевченко.

Об этом чиновник написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Побывал на съемках украинского приключенческого фильма "Шевченко: Первый самурай". Необычный взгляд на личность Тараса Шевченко, который, кроме пера, владеет восточными единоборствами", − написал он.

Гройсман также добавил, что общий бюджет картины составляет 24,5 млн гривен, из которых 19,6 млн выделено Кабмином.

Напомним, что в начале года патриотический боевик Позывной Бандерас (режиссер Заза Буадзе) провалился в прокате. До этого сообщалось о том, что в Госкино Украины запретило более сотни российских фильмов и сериалов.