"Легенда№17", "Любовь в большом городе", "Штрафбат": Госкино запретило фильмы РФ

17 января 2019, 22:10

Всего за минувший год запрещено 139 российских кинолент и сериалов.

Фильм "Легенда№17" отныне в Украине запрещен / Фото: скриншот из видео

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отчитался, что в 2018 году в Украине запретили демонстрировать 139 фильмов и сериалов, произведенных на территории России.

"В течение 2018 в связи с несоответствием положениям закона Украины "О кинематографии" были запрещены для демонстрации 139 фильмов и сериалов", - написал Ильенко в Facebook.

Зампредседателя Госкино Сергей Неретин заявил, что при запрете фильмов украинские чиновники руководствовались так называемым "черным списком" Минкультуры и СБУ. В минувшем году список персон нон грата пополнили российские актеры Никита Михалков, актеры Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие. В итоге фильмы с их участием автоматически попали под запрет.

Читайте такжеНищук рассказал об украинском кино без российских актеровВ комментарии Укринформу Неретин перечислил фильмы, на демонстрацию которых в Украине наложено вето на начало 2019 года. Среди них - современные российские сериалы "Штрафбат", "Баллада о бомбере", "Последний бой майора Пугачева", "Агент особого назначения 3", "Заходи - не бойся, выходи - не плачь". А также полнометражные ленты - "Легенда №17" о советском хоккеисте Валерии Харламове, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, "Любовь в большом городе 2", "Европейский конвой" и другие. Запрещены к показу первый и второй сезоны украинского детективного сериала "Нюхачи". Также в "черном" списке оказалась ряд фильмов с 1990-х, в частности "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии, "Американ бой", "На Дерибасовской хорошая погода" и "Ребенок к ноябрю".

Как известно, всего с 2014 года из-за несоответствия положениям закона "О кинематографии" Госкино запретило 778 фильмов и сериалов российского производства.

Напомним, ранее Ильенко заявил, что вероятный запрет фильма об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе будет нарушением интересов государства и налогоплательщиков.

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