Патриотический фильм "Позывной Бандерас" могут снять с проката

18 октября 2018, 18:50

Сценарист ленты называет возможный шаг кинотеатрах саботажем украинского патриотического кино.

Постер фильм "Позывной "Бандерас"

Украинская кинолента "Позывной Бандерас" провалилась в кинотеатрах и спустя неделю с начала показов может быть снята с проката из-за низкой посещаемости.

О том, что экшн о бойце АТО режиссера Зазы Буадзе может уйти из кинотеатров сообщил автор сценария "Бандераса" Сергей Дзюба.

"Если фильму "Позывной Бандерас" не дадут шанс на второй прокатный укиенд, то это будет подтвержденный саботаж украинского патриотического кино. Есть информация, что фильм готовятся снять с проката из-за плохих сборов", - пожаловался Дзюба.

В комментариях посмотревшие кино отмечают, что фильм практически не рекламировался, а сеансы расположены в не самое удобное для зрителей время.

Читайте такжеСтало известно, какой украинский фильм стал претендентом на "Оскар-2019"Согласно данным Кино-театра, бокс-офис в Украине на данный момент составляет 753 тысячи гривен, что является провалом. При средней цене билета в 50-60 гривен в Украине сумма сборов означают, что посмотрели фильм около 15 тысяч зрителей. Пик зрительского интереса и посещаемости обычно приходится на первую неделю: даже если лента будет показываться в кинотеатрах и дальше, вряд ли она сможет преодолеть рубеж даже в два млн кассовых сборов.

Бюджет фильма составил 39,3 млн гривен, 20 из которых были выделены из государственного бюджета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
кино Госкино Бандерас Заза Буадзе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:03
Очевидец стрельбы в Керчи рассказал жуткие подробности гибели первокурсников
19:59
Путин на следующий день после трагедии в Керчи: "Хочется поиграть в хоккей"
19:30
Инструктор в Керчи рассказал, как учил стрелять "керченского стрелка" Рослякова
19:26
В Раде предложили отдать Константинополю здание администрации Порошенко
18:57
Польша восстановит полк на границе с Россией
18:50
Патриотический фильм "Позывной Бандерас" могут снять с проката Видео
18:43
Одно из самых кровавых нападений: западные СМИ о теракте в Керчи
17:59
Составлен психологический портрет "керченского стрелка" Рослякова
17:57
В Раде отказались отменять санкции против каналов "112" и NewsOne
17:27
"Они сдохнут, а россияне попадут в рай": Путин рассказал, что случится после начала ядерной войны
17:23
США предложили фрегаты для украинских ВМС Фото
16:56
Было двое: выживший студент утверждает, что Росляков расстреливал колледж не в одиночку
16:46
Мужчина дня Instagram: длинноволосый красавец с идеальным телом Брок О’Херн Фото
16:24
Помощник Варфоломея рассказал, как принимали решение об отмене анафемы Филарету Видео
15:59
"Декоммунизация и троллинг": В Киеве улицу маршала Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины
15:37
Умер участник известной группы "Нэнси" Видео
15:37
"Керченского стрелка" проверяют на связи с "Правым сектором" и "УНА-УНСО"
15:28
"За основу и в целом": В Раде проголосовали за проект госбюджета-2019
15:20
На Прикарпатье из-за халатности медиков десятки детей попали в больницу с корью Видео
15:17
В Раде призвали не распространять фейки о "Кодексе банкротства"
15:00
"Плацдарм борьбы с Россией": Госдума назвала Украину "террористическим государством"
14:57
"Ты беременна?": Слава из "НеАнгелов" заинтриговала фото с округлившимся животом
14:50
"Родина покарает": Родителей "керченского террориста" накажут после его похорон
14:29
В Украине предложили кардинально изменить систему прописки: подробности
14:18
В НФ назвали принятый Кодекс по банкротству "беспрецедентным решением"
14:17
Спустя месяц после рождения ребенка Светлана Тарабарова представила солнечное lyric-видео Видео
14:10
Кровопролитие и провокации: архиепископ УПЦ КП рассказал о сценарии срыва предоставления автокефалии Видео
14:08
Трагедия в Керчи: Кличко проверит системы видеонаблюдения в учебных заведениях Киева
13:43
В красном платье и парике: Потап стал женщиной в новом клипе Видео
13:27
Раненую девушку не довезли до больницы: число жертв теракта в Керчи снова возросло Видео
13:27
Восемь нестыковок в деле о теракте в Керчи мнение
13:17
Стало известно, что "гуглил" перед нападением "керченский террорист" Росляков
12:58
На четвереньках перед оголенным мужчиной: Ким Кардашьян возмутила Сеть провокационным фото
12:32
Замахнулся на славу Боширова и Петрова: кто такой Сергей Семочко и почему он стал звездой Сети Видео
12:23
Кольцо на безымянном пальце: Светлана Лобода заинтриговала фанатов семейным фото с мужчиной
12:01
Голое тело на лоне природы. В Сеть "залили" отснятый в "диких условиях" фотопроект 18+ Фото
11:47
История с Семочко: когда жадность сильнее чувства стыда мнение
11:33
"Это про Мурата": Ани Лорак выпустила новую песню-признание Видео
11:31
Рада одобрила законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату Видео
11:16
Валят на асфальт и скручивают: в Сети появилось видео "отлова" призывников в Харькове Видео
11:01
"Росток-Холдинг" пикетирует Генпрокуратуру и просит президента вмешаться в ситуацию
10:57
Лондон оказался помогать Москве в расследовании отравления Скрипалей "Новичком"
10:54
"Это кошмар"': Зеленский рассказал о своих планах в случае победы на выборах Видео
10:48
Девушка дня Instagram: красотка с идеальной попой и шикарным телом Брит Мануэла Фото
10:32
"Водитель слепой и ничего не видит": В Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида
10:28
"Душил животных веревками": стали известны жуткие подробности о личности керченского стрелка Видео
09:56
Теракт в Керчи: опубликован список погибших в результате бойни в колледже Видео
09:56
На Донбассе отправили "на тот свет" молодого боевика "ДНР": опубликованы фото
09:43
"Проблема надолго": В Москве рассказали о "замысле" автокефалии для Украинской церкви
09:25
В шаге от пропасти: эксперт рассказал о расколе между Москвой и Константинополем из-за автокефалии УПЦ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять