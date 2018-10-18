Патриотический фильм "Позывной Бандерас" могут снять с проката

Постер фильм "Позывной "Бандерас"

Украинская кинолента "Позывной Бандерас" провалилась в кинотеатрах и спустя неделю с начала показов может быть снята с проката из-за низкой посещаемости.

О том, что экшн о бойце АТО режиссера Зазы Буадзе может уйти из кинотеатров сообщил автор сценария "Бандераса" Сергей Дзюба.

"Если фильму "Позывной Бандерас" не дадут шанс на второй прокатный укиенд, то это будет подтвержденный саботаж украинского патриотического кино. Есть информация, что фильм готовятся снять с проката из-за плохих сборов", - пожаловался Дзюба.

В комментариях посмотревшие кино отмечают, что фильм практически не рекламировался, а сеансы расположены в не самое удобное для зрителей время.

Читайте такжеСтало известно, какой украинский фильм стал претендентом на "Оскар-2019"Согласно данным Кино-театра, бокс-офис в Украине на данный момент составляет 753 тысячи гривен, что является провалом. При средней цене билета в 50-60 гривен в Украине сумма сборов означают, что посмотрели фильм около 15 тысяч зрителей. Пик зрительского интереса и посещаемости обычно приходится на первую неделю: даже если лента будет показываться в кинотеатрах и дальше, вряд ли она сможет преодолеть рубеж даже в два млн кассовых сборов.

Бюджет фильма составил 39,3 млн гривен, 20 из которых были выделены из государственного бюджета.