Поздравления с Днем Ильи 2019: живые картинки и душевные поздравления

Главред подобрал лучшие поздравления на День Ильи 2019 – в прозе, стихах и смс, а также поздравление Илье с именинами и вітання з святом Іллі на украинском.
День Ильи 2019 отмечается в этом году в пятницу, это всегда 2 августа.
С праздником Ильи принято поздравлять не только носителей этого имени (мальчиков хозяйственных, общительных и надежных) как именинников, но и всех православных – просто с Днем святого пророка Ильи. Ведь Илья Пророк помогает женщинам – с замужеством и в самом замужестве (ему молятся, чтоб муж не гулял на сторону), а также всем – с успешным завершением дел, включая получение славного урожая.
Ранее Главред уже писал, в чем помогает пророк Илья и как ему молиться. На этот раз мы подобрали лучшие поздравления на День Ильи 2019 – в прозе, стихах и смс, а также поздравление Илье с именинами и вітання з святом Іллі на украинском.
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День Ильи: поздравления в прозе
Пусть сегодня Илья Пророк одарит вас и вашу семью благами, удачей, хранит ваш домашний очаг и убережет от дурной напасти! Желаем душевного спокойствия, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!
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День Ильи Пророка считается одним из величайших христианских праздников в православии, а сам он – любимейшим в народе святым, предсказавшим приход на землю Христа. Мы поздравляем всех христиан с этим великим праздником и желаем света, радости, мира и добра!
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В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.
Поздравления с Днем Ильи в стихах
Серебристая гроза вновь окутала меня,
Восседает сам Илья, шлет небесного огня,
Речки слизкой, бурой тиной разыграются игриво,
И русалки оживут, бесы в гости к нам пойдут.
Накрывай скорей на стол, и начнем свой разговор,
Пусть забрал пророк Илья два часа светлого дня,
До утра мы посидим и как люди потрындим,
Вера, родина, семья – так течет и жизнь моя,
Радуйся и ты Илье, улыбнется он тебе.
***
Пусть подарит пророк Илья
Счастья, чтоб прожил не зря.
Людям помогал и честно жил
И если обидел, прощение чтоб просил!
***
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
С Днем святого пророка Ильи: короткие смс
3 смс - 179 символов:
В этот теплый летний день именины у Ильи!
И сегодня с поздравком в гости мы к тебе пришли!
Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,
Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.
***
Илья порок пришел и значит за окнами август,
И дождь по нашей молитве на землю доставлен!
Илья бережет и землю и все на ней живое,
Мы помолимся и получим утешение вскоре!
***
4 смс - 236 символов:
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
Поздравление Илье с именинами
Дорогой Илюшенька, поздравляю тебя с твоим днем. Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепчает, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!
***
С Днем Ангела тебя, Илья!
(Илья — по-русски "сила Божья").
Пусть будет доброй жизнь твоя,
Пусть будет многое возможным.
Ты остроумен, в доме ты —
Хороший, правильный хозяин.
Желаю яркой той звезды,
Что все желанья исполняет!
***
4 смс - 237 символов:
Поздравляю тебя, Илюша, а пожелать хочу благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.
***
С днем ангела сейчас, Илья,
Хочу тебя поздравить я,
Хочу здоровья пожелать,
И все на свете успевать,
Пускай всегда тебе везет,
Пускай удача в жизни ждет,
Везенье, радости, успех,
Чтоб стал скорей счастливей всех!
Вітання з святом Іллі
Ілля – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти.
***
Твоє ім’я Ілля, тверде мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться, Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Ілля, в день ангела я тебе вітаю і бажаю завжди легко й успішно проходити будь-який рівень життєвих складнощів, у будь-якому протистоянні виходити переможцем, у будь-яких змаганнях приходити першим і в будь-якій справі досягати успіху. Ніколи не втрачай віри в себе і свої сили!