Поздравления с Днем Ильи 2019: живые картинки и душевные поздравления

День Ильи 2019 отмечается в этом году в пятницу, это всегда 2 августа.

С праздником Ильи принято поздравлять не только носителей этого имени (мальчиков хозяйственных, общительных и надежных) как именинников, но и всех православных – просто с Днем святого пророка Ильи. Ведь Илья Пророк помогает женщинам – с замужеством и в самом замужестве (ему молятся, чтоб муж не гулял на сторону), а также всем – с успешным завершением дел, включая получение славного урожая.

Ранее Главред уже писал, в чем помогает пророк Илья и как ему молиться. На этот раз мы подобрали лучшие поздравления на День Ильи 2019 – в прозе, стихах и смс, а также поздравление Илье с именинами и вітання з святом Іллі на украинском.

Читайте такжеКак на самом деле Илья писает в воду и что надо делать в Ильин день 2019

День Ильи: поздравления в прозе

Пусть сегодня Илья Пророк одарит вас и вашу семью благами, удачей, хранит ваш домашний очаг и убережет от дурной напасти! Желаем душевного спокойствия, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!

***

День Ильи Пророка считается одним из величайших христианских праздников в православии, а сам он – любимейшим в народе святым, предсказавшим приход на землю Христа. Мы поздравляем всех христиан с этим великим праздником и желаем света, радости, мира и добра!

***

В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.

Поздравления с Днем Ильи в стихах

Серебристая гроза вновь окутала меня,

Восседает сам Илья, шлет небесного огня,

Речки слизкой, бурой тиной разыграются игриво,

И русалки оживут, бесы в гости к нам пойдут.

Накрывай скорей на стол, и начнем свой разговор,

Пусть забрал пророк Илья два часа светлого дня,

До утра мы посидим и как люди потрындим,

Вера, родина, семья – так течет и жизнь моя,

Радуйся и ты Илье, улыбнется он тебе.

***

Пусть подарит пророк Илья

Счастья, чтоб прожил не зря.

Людям помогал и честно жил

И если обидел, прощение чтоб просил!

***

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

С Днем святого пророка Ильи: короткие смс

3 смс - 179 символов:

В этот теплый летний день именины у Ильи!

И сегодня с поздравком в гости мы к тебе пришли!

Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,

Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.

***

Илья порок пришел и значит за окнами август,

И дождь по нашей молитве на землю доставлен!

Илья бережет и землю и все на ней живое,

Мы помолимся и получим утешение вскоре!

***

4 смс - 236 символов:

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

Поздравление Илье с именинами

Дорогой Илюшенька, поздравляю тебя с твоим днем. Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепчает, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

***

С Днем Ангела тебя, Илья!

(Илья — по-русски "сила Божья").

Пусть будет доброй жизнь твоя,

Пусть будет многое возможным.

Ты остроумен, в доме ты —

Хороший, правильный хозяин.

Желаю яркой той звезды,

Что все желанья исполняет!

***

4 смс - 237 символов:

Поздравляю тебя, Илюша, а пожелать хочу благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

***

С днем ангела сейчас, Илья,

Хочу тебя поздравить я,

Хочу здоровья пожелать,

И все на свете успевать,

Пускай всегда тебе везет,

Пускай удача в жизни ждет,

Везенье, радости, успех,

Чтоб стал скорей счастливей всех!

Вітання з святом Іллі

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти.

***

Твоє ім’я Ілля, тверде мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться, Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Ілля, в день ангела я тебе вітаю і бажаю завжди легко й успішно проходити будь-який рівень життєвих складнощів, у будь-якому протистоянні виходити переможцем, у будь-яких змаганнях приходити першим і в будь-якій справі досягати успіху. Ніколи не втрачай віри в себе і свої сили!