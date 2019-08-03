"Мое лицо каждое утро": в сети умиляются коту, который всегда выглядит сонным

Кот с необычной мордочкой выглядит так, словно только-только проснулся/ instagram/pechanko_bocco

В Instagram набирает популярность аккаунт с двумя котиками из Японии pechanko_bocco. Один из них – Зуу, особенно запомнился юзерам – он постоянно выглядит так, словно только-только проснулся в будний день от раннего будильника.

Зуу два года, он родился 21 июля 2017 года, его порода - экзотический длинношерстный кот. Его мордочка приплюснута, носика практически не видно. У него есть забавная "бородка", которая отличается по цвету от мордахи, что создает образ познавшего жизнь мудреца.

Ему пророчат судьбу звезды интернета – он круглый, пушистый, недовольный до умиления и постоянно сонный, даже когда умывается и играет.

Кот Зуу, который выглядит всегда сонным / instagram/pechanko_bocco

Кот Зуу, который выглядит всегда сонным / instagram/pechanko_bocco

Кот Зуу, который выглядит всегда сонным / instagram/pechanko_bocco

Очаровательный Зуу живет с другим котом - Бокко. Его порода – экзотический короткошерстный кот, он родился 26 июня 2016 года. Он покорил сердца подписчиков своим симпатичным окрасом и постоянно высунутым языком.

Бокко часто любит показывать язык / instagram/pechanko_bocco

Многие юзеры узнали в Бокко утреннего себя / instagram/pechanko_bocco

Бокко более подвижный и игривый малый / instagram/pechanko_bocco

Зуу и Бокко выглядят так, словно познали жизнь, и от этого почти невозможно не улыбнуться.

Зуу и Бокко / instagram/pechanko_bocco

Владелец котов рассказал, что они спят по 20 часов в день, и очень различаются характерами.

"Бокко - застенчивый мальчик, не привыкший к незнакомцам, но он любит, чтобы его гладили. Он часто преследует меня повсюду в доме. Он также дружил с ежами, которые у меня были. Зуу более открыт для других и не боится собак, которых он встречает в парке", - отметил Чика.

По словам Чика, за котами таких пород нужно тщательно ухаживать – они прихотливы в еде и не умеют тщательно умываться. Кроме того, они настолько разбалованы, и требуют, чтобы их кормили с рук.

Зуу и Бокко / instagram/pechanko_bocco

"Поскольку у кошек плоское лицо, мне нужно каждый день вытирать их "слезные" пятна. Их слезы коричневые, типичные для их породы. Кроме того, они очень ленивы и не едят сами по себе. Мне нужно поднести пищевые шарики ко рту. Я оставляю немного еды, чтобы они могли есть, когда я опаздываю, возвращаясь домой с работы, но они просто продолжают ждать, когда я вернусь домой и покормлю их своими руками. Они также принимают некоторые добавки", - рассказывал владелец котов.

Ранее сеть покорил новый хмурый кот с озлобленной мордой (фото).