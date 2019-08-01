Соцсети покорил новый хмурый кот с озлобленной мордой (фото)

Пушистик является помесью гималайской и бирманской пород / Instagram junotheangrycat

В Сети набирает популярность еще один кот со специфическим выражением мордочки – на данный момент у хмурого кота Джуно (Juno) 185 тысяч подписчиков в Instagram.

Благодаря своей внешности кот действительно кажется сердитым - морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке. Предположительно пушистик является помесью гималайской и бирманской пород.

Владелица кота Доминик Тета (Dominique Teta) говорит, что кот выглядит озлобленным 95 процентов всего времени, хотя на самом деле, по ее словам, Джуно очень спокойный и совсем не злой. Он был единственным котенком в помете. Хозяйка шутит, что ее питомец "съел своих братьев и сестер в утробе матери", поэтому имеет столь специфический внешний вид.

Джуно был единственным котенком в помете/ Instagram junotheangrycat

На самом деле Джуно очень спокойный и совсем не злой / Instagram junotheangrycat

Тем не менее необычная мордочка кота сделала его популярным во всем мире - люди в Германии и Австралии с удовольствием носят спортивные кофты с изображением Джуно.

Напомним, ранее звездой Интернета была Сердитая Кошка (Grumpy Cat). Легендарному животному, ставшему мемом, было семь лет. Она стала известной в 2012 году, когда брат ее хозяйки разместил фото животного на сайте Reddit. У кошки была необычная внешность, которая связана с врожденной карликовостью и неправильным прикусом.

Grumpy Cat умерла в мае 2019 года / Instagram realgrumpycat

В мае 2013 года Grumpy cat получила премию Webby Award в номинации Мем года. За жизнью кошки с необычной внешностью следили 2,4 миллиона подписчиков в Instagram и 1,5 миллиона юзеров в Twitter. В мае 2019 года Grumpy Cat, настоящее имя которой Соус Тардар, умерла в семилетнем возрасте.