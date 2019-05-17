Умерла герой мемов сердитая кошка Grumpy cat

Сердитый кот умер в возрасте 7 лет / instagram.com/realgrumpycat

Умерла сердитая кошка Grumpy cat, ставшая интернет-сенсацией из-за своего недовольного вида.

Соус Тардар, - так зовут кошку, умерла в возрасте 7 лет. Об этом сообщили ее хозяева через официальный аккаунт животного в Instagram.

"Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая", - сказано в сообщении.

Кошка до этого перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.

Grumpy cat стала известной в 2012 году, когда брат ее хозяйки разместил фото животного на сайте Reddit. У кошки необычная внешность, которая связана с врожденной карликовостью и неправильным прикусом.

Сердитая кошка стала героев интернет-мемов / instagram.com/realgrumpycat

В мае 2013 года Grumpy cat получила премию Webby Award в номинации Мем года.

За жизнью кошки с необычной внешностью следили 2,4 миллиона подписчиков в Instagram и 1,5 миллиона юзеров в Twitter.

На известности любимого питомца решила подзаработать ее хозяйка Табата Бундесен. Так, сердитая кошка снималась в рекламе кошачьего корма Friskies, делала рекламу в соцсетях кампаниям, которые продают корм для животных.

Grumpy Cat снималась в рекламных кампаниях / instagram.com/realgrumpycat

СМИ подсчитали, что благодаря своей известности к концу 2014 года кошка принести своей хозяйке доход в размере около 100 миллионов долларов.

Кроме того, в январе 2018 года Табата получила 710 тысяч долларов компенсации от Grumpy Cat Grumppuccino за нарушение авторских прав.

Ранее стало известно, что Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота.