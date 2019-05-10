Арчи страдал от ожирения: Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота

Меган Маркл, принц Гарри / Фото: Reuters

Не успели Меган Маркл и принц Гарри огласить имя своего первенца, как весь мир стал мучиться в догадках, почему так странно назвали восьмого правнука королевы Великобритании Елизаветы II. Одни поклонники королевской четы считают, что Арчи — это анаграмма настоящего имени герцогини Сассекской — Рэйчел. Как известно, при рождении будущую супругу принца Гарри назвали Рэйчел Меган Маркл. Но акриса в начале своей карьеры решила быть просто Меган Маркл. Поклонники предположили, что если переставить буквы в слове Rachel, то получится Archie. Правда, не все буквы совпадают, поэтому мало кто именно в эту версию верит.

В свою очередь, близкие друзья бывшей звезды телесериала "Форс-мажоры" убеждены, что Меган Маркл назвала сына в честь своего любимого кота по кличке Арчи.

Оказывается, однажды мать герцогини Сассекской - Дория взяла кота из приюта, и он стал полноправным членом их семьи. "Меган любила играть с ним и постоянно говорила о нем с друзьями", — сообщил источник издания The Sun. Кот Арчи страдал от ожирения, так как Меган кормила его замороженным виноградом. Он умер, когда она училась в колледже в Чикаго.

Также в СМИ обсуждается версия, что имя Арчи появилось из-за американских комиксов, которыми Меган увлекалась в детстве. Главным героем этих комиксов был рыжий подросток по имени Арчи Эндрюс.

Также появилась версия, что имя Арчи может быть тайным домашним прозвищем двоюродного брата новорожденного — принца Джорджа.

А минувшей осенью, во время визита Гарри и Меган в Новую Зеландию (вскоре после официального объявления о беременности герцогини), один из встречавших королевскую пару в Окленде мальчиков подарил Гарри книгу, а тот спросил, как его зовут. "Арчи", — ответил Арчи Соммервиль-Райан. "Арчи. Мне нравится это имя", — сказал ему принц, а затем подозвал поближе жену и повторил ей имя мальчика.

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Напомним, в чете герцога и герцогини Сассекских рождение первенца случилось в понедельник, 6 мая. Мальчик будет седьмым в очереди на британский престол в династии Маунтбеттенов-Виндзоров – вслед за дедом, принцем Уэльским Чарльзом; дядей − герцогом Кембриджским Уильямом и кузенами - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К слову, Арчибальд Гаррисон − первый в истории британского трона отпрыск королей смешанной расы – поскольку его мать Меган Маркл наполовину афроамериканка.

Также ранее королева Великобритании Елизавета II впервые высказалась о сыне Меган Маркл и принца Гарри.