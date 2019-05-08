Свершилось: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри, которые впервые стали родителями утром 6 мая, впервые показали публике своего малыша. Отметим, что это первый в истории королевской семьи ребенок смешанной расы (как известно, сама Меган — наполовину афроамериканка).

По информации СМИ, герцог и герцогиня Сассекские пригласили небольшую группу журналистов в Виндзорский замок. Уроженка Калифорнии, Меган Маркл настояла на том, чтобы среди них были представители американских СМИ — в частности, телеканала CBS. В Виндзор прибыла близкая подруга Маркл — телеведущая Гэйл Кинг, которая была также в числе гостей на вечеринке baby shower в Нью-Йорке. Это было сделано, как сообщили помощники герцогини, для того, чтобы "отразить международный интерес к этой теме". Кинг и ее команда были единственными иностранными журналистами на фотосессии. Британская пресса не пришла в восторг от присутствия американских коллег. Еще больше оскорбились репортеры из Австралии, Канады, Новой Зеландии и прочих стран Британского содружества наций, которых вообще не пригласили — хотя королева Елизавета до сих пор формально остается главой их держав. Решение Сассексов, как пишет Daily Mail, было названо "пощечиной Содружеству".

Счастливые родители позировали с ребенком. 37-летняя молодая мама, одевшаяся в белое, выглядела отдохнувшей и посвежевшей. Навести красоту ей помогал ее давний приятель — стилист Дэниел Мартин, который ранее разрабатывал ее свадебный макияж. Он специально для этого прилетел в Великобританию из США незадолго до родов.

Добавим, что сегодня, 8 мая, королева Великобритании Елизавета навестила Гарри, Меган Маркл и их малыша.

Напомним, Меган Маркл в понедельник, 6 мая 2019 г, родила сына, имя которого пока не разглашается. Королевский корреспондент сообщил, что супруга принца Гарри очень хотела стать матерью в воскресенье, 5 мая 2019 г, причем рожать Меган Маркл планировала дома. Тем не менее, ее надеждам не суждено было сбыться. Медики настояли на доставке королевской невестки в больницу, куда супругу принца Гарри привезли под охраной службы безопасности Скотланд-Ярда.

Также ранее королева Великобритании Елизавета II впервые высказалась о сыне Меган Маркл и принца Гарри, сообщает издание Hello.

Также принц Гарри впервые прокомментировал роды своей жены Меган Маркл, которая накануне подарила ему первенца. В видеообращении, обнародованном Sky News, британский королевский наследник признался, что роды супруги стали для него "самым удивительным опытом".