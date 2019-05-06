"Как женщина это делает": принц Гарри эмоционально отреагировал на рождение сына

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями / Reuters

Принц Гарри впервые прокомментировал роды своей жены Меган Маркл, которая накануне подарила ему первенца.

В видеообращении, обнародованном Sky News, британский королевский наследник признался, что роды супруги стали для него "самым удивительным опытом".

Гарри добавил, что он очень взволнован и гордится выдержкой жены и, как и все родители, считает своего малыша самым потрясающим.

"Как женщина делает это; то, что они делают, за гранью понимания", — сказал новоиспеченный отец.

Принц признался, что они с женой еще не определились с именем для своего первенца, несмотря на то, что он родился позже намеченного срока, и у них было больше времени.

По словам герцога Сассекского, новорожденного сына они с женой намерены показать публике через два дня.

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.



Follow the latest on the #royalbaby here: https://t.co/8KSPsa3ufSpic.twitter.com/xE4qo9Ct3v — Sky News (@SkyNews) May 6, 2019

Напомним, Меган Маркл родила первенца утром 6 мая 2019 года, малыш весит 3,200 килограмм.