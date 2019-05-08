Стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл назвали новорожденного сына

8 мая 2019, 21:23

Нового члена династии Винздоров уже успели представить его венценосной прабабке - королеве Елизавете II.

  • Меган Маркл, принц Гарри и их новорожденный сын Reuters
  • Меган Маркл, принц Гарри и их новорожденный сын Reuters
  • Меган Маркл, принц Гарри и их новорожденный сын Reuters
  • Меган Маркл, принц Гарри и их новорожденный сын Reuters
  • Меган Маркл, принц Гарри и их новорожденный сын Reuters

Принц Гарри, герцог Сассекский Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл публично озвучили имя назвали своего новорожденного первенца − Арчибальд Гаррисон.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице британского посольства в Украине в соцсети Facebook. "Новоиспеченные родители герцог и герцогиня Сассекские познакомили ее величество Елизавету II и герцога Эдинбургского с их правнуком. Малыша назвали Арчи Гаррисон", - говорится в тексте.

К посту была присовокуплена фотография, на которой герцогиня Меган держит на руках сына, показывая его бабушке супруга − британской королеве Елизавете II.

Напомним, в чете герцога и герцогини Сассекских рождение первенца случилось в понедельник, 6 мая. Мальчик будет седьмым в очереди на британский престол в династии Маунтбеттенов-Виндзоров – вслед за дедом, принцем Уэльским Чарльзом; дядей − герцогом Кембриджским Уильямом и кузенами - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К слову, Арчибальд Гаррисон − первый в истории британского трона отпрыск королей смешанной расы – поскольку его мать Меган Маркл наполовину афроамериканка.

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сын Елизавета II принц Гарри Меган Маркл
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