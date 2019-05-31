Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме Кладбище домашних животных

Кот Лео сыграл зомби / instagram.com/church_aka_leo

29 мая умер кот Лео, сыгравший в новой экранизации книги Кладбище домашних животных.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте животного, который ведет его хозяин Кирк Джарретт.

"С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Путь его звезда сияет ярко", — написано в публикации.

В фильме Кладбище домашних животных Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в российский прокат 4 апреля 2019 года.

Напомним, ранее умерла сердитая кошка Grumpy cat, ставшая интернет-сенсацией из-за своего недовольного вида. Соус Тардар, - так звали кошку, умерла в возрасте 7 лет.