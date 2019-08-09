С Днем строителя 2019 – прикольные поздравления и открытки

9 августа 2019, 06:15

Главред подобрал лучшие поздравления с Днем строителя официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине.

  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети
  • Поздравления с Днем строителя в картинках и с Днем строителя мем Соцсети

День строителя 2019 Украина – а заодно и Россия, Беларусь и несколько других постсоветских стран – отмечают 11 августа.

Главред уже писал, что можно подарить на День строителя – в нашем материале Как и когда отмечает Украина День строителя в 2019 году.

На этот раз мы подобрали самые лучшие поздравления с Днем строителя в картинках и на словах.

Поздравления с Днем строителя официальные

Спасибо вам, строители, за крышу над нашей головой! В ваш профессиональный праздник мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваш тяжелый труд, который вы безропотно несете. Вы дарите нам надежность, тепло, дома, в которые имеем счастье приходить каждый день, создавать в них семьи и домашний очаг. Желаем счастья и радости в этом светлый День строителя!

***

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его результатов напрямую зависит качество жизни каждого жителя. Во все времена профессия строителя пользовалась в народе заслуженным уважением. Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу становиться все лучше!

***

Поздравление с Днем строителя партнерам:

Уважаемые партнеры, от души поздравляю вас с Днем строителя и хочу пожелать высокой безопасности, светлых перспектив, выгодных предложений, интересных идей, больших возможностей и ярких творческих задумок в деятельности, личного блага, истинного счастья, высокой целеустремленности, стабильного достатка и уверенной позиции в жизни.

Поздравления с Днем строителя в прозе

Уважаемые строители, от всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов! Усилиями представителей такой благородной профессии, как строитель, наша страна становится современной, комфортабельной и уютной – не теряя при этом свою историко-культурную ценность. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

***

Поздравление с Днем строителя от руководителя:

Поздравляю с днем строителя. Желаю побольше новых объектов, своевременных сдач и полноценной оплаты. Благополучия в жизни и успеха во всех делах. Желаю, чтобы работа приносила удовлетворение. А в нашем дружном коллективе, пускай всегда царит позитивная, комфортная и добрая обстановка.

Поздравления с Днем строителя прикольные

Наш строитель — бравый воин,

Он при виде молотка,

Словно мумия, спокоен.

Как ударит им слегка —

Двадцать пять больших гвоздей

В миг забитые по шляпки

В двадцать пять стальных дверей.

Только скажет: все в порядке!

Отгуляет этот праздник,

За большим таким столом,

А назавтра наш проказник

Возведет на Марсе дом.

***

Строители, вас поздравляя,

Мы вам благодарны всегда

За то, что всю жизнь созидая,

Творите вы чудо труда.

Да будут пути ваши новы

И молоды чувства души,

И добрые руки здоровы,

И лики судьбы хороши!

***

Поздравления с Днем строителя коллегам:

Мы не сеем, не пашем — мы строим!

Пусть цементная сетка у глаз,

Мы с тобой уважения достойны,

Настал праздник наш общий сейчас!

Пусть не пилоты звездных кораблей,

А каменщики, сварщики, бетонщики,

Но где прошли мы по родной земле,

Там небоскребы в небо смотрят мощные!

***

Сегодня день строителя.

Отпразднуем, друзья!

Работать в праздник много

Критически нельзя.

Пусть все у вас в работе

Легко и без проблем,

Уходят прочь заботы.

И плюс в зарплате всем.

***

Поздравление с Днем строителя женщине:

Женщина — строительница счастья,

Ты — строитель дважды, что сказать!

Пусть тебя обходят все ненастья,

Я тебе желаю побеждать!

В этот день строителя прекрасный

Поздравок веселый получай,

Мир твой будет солнечный и ясный,

Радуйся, твори и созидай!

Привітання з Днем будівельника

Шановні майстри, вітаємо вас із професійним святом! Зичимо іти лише вперед, з прагненням змінювати на краще цей світ. А всі, хто вас оточує, нехай допомагають і словом, і ділом. Цікавих об’єктів, гідних винагород і креативних ідей!

***

З Днем будівельника, мій друг,

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

Шановні будівельники! Благо і затишок кожної людини в достатній мірі залежить від кожного з вас. Дозвольте на честь професійного Дня Будівельника побажати Вам, від імені всіх жителів нашого міста, безліч нових реалізованих проектів, творчого натхнення у нелегкій праці, нехай вам щодня супроводжує успіх і удача, світить сонце на мирному небі.

***

Перфоратор, циркулярка

Залишайте все це до завтра

Замініть бушлат піджаком

День будівельника! Кинемо лом!

Робота виконана в строк,

За стіл сідайте без думок

Вино, закуски, а не цемент!

Відкладайте інструмент,

Коли з'явиться момент!

Раніше зміну завершайте!

Успіхів! Щастя. Відпочивайте.

***

З Днем будівельники, коллеги! Хочеться, щоб в цей чудовий і святковий день ви себе відчували потрібними, найважливішими. Щастя та успіхів у впровадженні нових планів, глобальних проектів і, звичайно, підкорення нових професійних висот.

***

Феєрверком із цегли,

Серпантином рулонів шпалерних

І шампанським під стукіт кельні

Вшановуємо ми героїв гідних!

Ось і фарби малярної фонтан,

Почалося для вас нині свято

День будівельника святкуємо ми,

Піднімаємо келихи завзято.

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