Кетчуп на зиму из слив, помидоров и с яблоками: офигенные рецепты

Домашний кетчуп из слив быстро готовится / Скриншот видео с youtube.com

Помидоры, сливы и яблоки на зиму можно не просто консервировать обычным способом, а немного переработать и приготовить кетчуп на зиму.

Главред решил узнать, как из помидоров, слив и яблок сделать соус, и собрал офигенные рецепты.

Кетчуп домашний, рецепты

Домашний кетчуп из слив (аджика, соус ткемали)

Ингредиенты (на 2 литра кетчупа):

Сливы - 2 кг;

Чеснок - 200 г;

Сахар - 200 г;

2 столовые ложки соли;

2 столовые ложки томатной пасты;

3 стручка горького перца (около 90 г).

Сливовый кетчуп, рецепт на зиму пошаговый

Помойте сливы и удалите косточки. Отрежьте хвостики стручков горького перца и порежьте стручки на небольшие кусочки. Если вы хотите, чтобы кетчуп получился жгучим - удалите косточки перца и его сердцевину, а если хотите приготовить острый соус - тогда оставьте косточки. Очистите чеснок.

Перекрутите сливы, перец и чеснок на мясорубке. Всыпьте в массу соль, сахар, томатную пасту, все тщательно перемешайте и поставьте на огонь. Доведите домашний кетчуп до кипения и кипятите на маленьком огне на протяжении 20 минут, постоянно помешивая. При варке соус не накрывайте крышкой, из него испаряется лишняя влага, и он становится более густым.

Сваренный соус разлейте в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Приготовленный домашний кетчуп к шашлыку - самое оно. Соус можно хранить в кладовке, в кухонном шкафчике, в холодильнике и в погребе. Его подают не только к мясу, но и к рыбе.

Также соус можно использовать при приготовлении разных блюд или консервации, чтобы добавить им остроты.

Как приготовить кетчуп из слив на зиму - фото этапов приготовления

Домашний кетчуп из помидор

Ингредиенты:

Помидоры - 1 кг;

1 стакан воды;

Уксус 6% - 3 столовые ложки;

Соль - 2/3 чайной ложки;

Сахар - 2,5 столовых ложки;

Гранулированный чеснок - 1/4 чайной ложки;

Красный молотый острый перец - 1/5 чайной ложки;

Душистый перец - 1/8 чайной ложки.

Домашний кетчуп на зиму, рецепт пошаговый

Нарежьте помидоры в кастрюлю, залейте стаканом воды, накройте крышкой и поставьте на огонь. Доведите помидоры до кипения, сделайте медленный огонь и, не открывая крышку, тушите 15-20 минут, чтобы они стали мягкими.

Сваренные помидоры перетрите через сито, чтобы получился томатный соус. Перелейте томатный соус в кастрюлю, добавьте в него уксус, соль, сахар, душистый перец, сухой чеснок, красный перец, все перемешайте и поставьте кетчуп из помидор на огонь.

Доведите кетчуп домашний до кипения, постоянно помешивая, и варите на почти минимальном огне, чтобы из него испарилась лишняя жидкость. Время уваривания зависит от того, какой густоты вы хотите получить соус - если хотите, чтобы он получился жидким, - варите меньше, а гуще – варите дольше.

Перелейте соус в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Потом переверните банки, укутайте их и подождите, пока они полностью остынут.

Такой соус можно хранить в теплом месте. Открыв баночку такой консервации, вы получите домашний кетчуп к шашлыку, к рыбе, к картофелю фри. Также соус подходит для приготовления пиццы.

Фото этапов приготовления кетчупа на зиму

Домашний кетчуп с яблоками

Ингредиенты:

Помидоры - 3 кг;

Яблоки 0,5 кг;

Лук - 0,25 кг;

Соль - 1,5 столовой ложки;

Сахар - 1,5 стакана;

Перец красный и черный молотый - по вкусу;

Яблочный уксус - 50 г.

Домашний кетчуп, рецепт на зиму пошаговый

Помидоры, яблоки и лук нарежьте кубиком, положите в кастрюлю и поставьте вариться. Варите ингредиенты на медленном огне, пока лук не станет мягким. Когда лук станет мягким, измельчите все блендером.

Потом варите соус на маленьком огне, постоянно помешивая, около 50 минут. За несколько минут до окончания варки добавьте в кетчуп домашний соль, сахар, черный и красный перец, уксус, все перемешайте и доварите соус.

Соус нужно горячим разлить в стерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания. Домашний соус получается не хуже, чем кетчуп Торчин - от тоже достаточно густой, ароматный и подходит к разным блюдам.

Из 3 кг помидоров могут получиться четыре баночки соуса объемом 700 мл. Соус, приготовленный с уксусом можно хранить как при комнатной температуре, так и в прохладном месте.

Кетчуп в домашних условиях – фото этапов приготовления

Домашний кетчуп из томатного сока

Ингредиенты (на 400 г кетчупа):

450 г перетертых томатов;

150-200 г воды;

50 г лука;

2 зубчика чеснока;

80 г сахара;

20 г лимонного сока;

3 г соли;

Щепотка корицы;

2-3 штуки гвоздики;

8-10 штук черного перца горошком;

4-5 штук душистого перца.

Домашний кетчуп, рецепт на зиму пошаговый

Переложите перетертые томаты в кастрюлю с толстым дном, влейте воду - должна получиться консистенция томатного сока. Нарежьте лук кубиком, а чеснок - порубите и добавьте в кастрюлю. Также положите гвоздику, душистый перец, черный перец горошком, все перемешайте и варите кетчуп на зиму.

Доведите массу до кипения и проварите на умеренном огне, помешивая, пока она не загустеет, - примерно 20-25 минут. За 2-3 минуты до конца варки добавьте в кастрюлю лимонный сок, щепотку корицы, соль, сахар, все перемешайте и доварите соус.

Готовый соус протрите через сито, переложите в стерилизованную банку и накройте стерилизованной крышкой. Приготовленный таким способом кетчуп лучше хранить в прохладном месте.

Домашний кетчуп из томатного сока - фото этапов приготовления

Домашний кетчуп на зиму с крахмалом

Ингредиенты:

5 кг спелых помидоров;

250 г лука;

200 г сахара;

30 г соли;

200 мл 9% уксуса;

2 столовые ложки с горкой крахмала;

1 чайная ложка перца черного молотого;

1 чайная ложка молотого кориандра;

1 чайная ложка порошковой горчицы;

1 чайная ложка бутонов гвоздики;

2 палочки корицы;

1 стручок красного острого перца.

Кетчуп на зиму, рецепт пошаговый

Нарежьте помидоры и лук и измельчите в блендере до состояния пюре или пропустите овощи на мясорубке. Вылейте овощную массу в кастрюлю, накройте ее крышкой и отправьте на небольшой огонь, чтобы она немного распарилась. Дайте распаренной массе остыть. Потом процедите томатную массу через дуршлаг и влейте ее в кастрюлю.

Наберите чашку томатного сока, чтобы потом разбавить в нем крахмал. Доведите томатный сок на небольшой огонь, доведите до кипения, а потом, постоянно помешивая, уваривайте на минимальном огне.

Кетчуп домашний должен увариться примерно в два раза. Положите перец черный молотый перец, красный перец, кориандр, горчицу, гвоздику и корицу на кусок ткани, завяжите ее в узелок и окуните его в хорошо уваренную томатную массу (примерно на треть). После этого соус нужно варить еще 20 минут.

Потом всыпьте в соус сахар, соль, влейте уксус, все тщательно перемешайте, доведите до кипения и проварите еще 5 минут. После этого вытащите мешочек со специями.

Высыпьте крахмал в миску, влейте сначала половину чашки томатного сока, все размешайте, а потом влейте оставшуюся жидкость. В разбавленном крахмале не должно быть комочков. Влейте крахмал в соус тонкой струйкой, соус нужно при этом постоянно помешивать, чтобы не появились комочки крахмала. Кетчуп в домашних условиях доведите до кипения и выключите кастрюлю.

Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте чем-то теплым и подождите, пока соус полностью остынет. Соус можно хранить в любых условиях.

Как приготовить кетчуп на зиму - фото этапов приготовления