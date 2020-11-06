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Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт

6 ноября 2020, 11:19

Помидоры соленые, приготовленные дома, нужно хранить в холодном месте.

Отличную зимнюю закуску можно легко приготовить дома
Рецепт квашеных помидор можно легко воплотить в жизнь / Скриншот с instagram.com/lydmila_lerner

Зима на носу и самое время запасаться консервацией. Еще можно относительно недорого купить помидоры и сделать отличную закуску – малосольные помидоры в банках, которые похожи на бочковые.

Главред решил найти простой рецепт таких помидоров и объяснить, как их правильно готовить и хранить.

Отличные квашеные помидоры – как бочковые, пошаговый рецепт

Что понадобится для приготовления соления (рецепт на 1,5 литровую банку):

  • Помидоры – столько, сколько войдет в банку;
  • Соцветие укропа и стебель;
  • Лист хрена;
  • Три листа смородины;
  • Чеснок – 5 зубчиков;
  • Душистый перец – 4 горошины;
  • Лавровый лист – 2 небольших или 1 большой.

Отличные квашеные помидоры на зиму в банках – что понадобится для маринада:

  • Нейодированная соль – 1 столовая ложка (с горкой);
  • Сахар – 1 столовая ложка (без горки).

Как происходит засолка помидор – пошаговый рецепт

Уложите на дно чистой и сухой банки часть зелени, душистый перец и лавровый лист. Потом плотно уложите помидоры.

Порежьте чеснок нетонкими пластинками и уложите на помидоры, а потом положите оставшуюся часть зелени.

Как засолить помидоры на зиму в банках – рецепт рассола

Возьмите холодную чистую воду, всыпьте в нее соль и сахар и все перемешайте – рассол готов.

Влейте рассол в банку, он должен полностью покрыть помидоры. Банку можно закрыть капроновой крышкой, закатать металлической или просто прикрыть фольгой (сделайте в ней небольшие отверстия).

Отличные квашеные помидоры быстро будут готовы – не придется ждать прихода зимы. Оставьте банки в темном месте при комнатной температуре на пять суток. Потом переставьте помидоры в холодильник и не трогайте на протяжении семи суток.

После этого соление можно подавать на стол. Такие соленые помидоры лучше хранить в прохладном месте – в холодильнике или в погребе.

Отличные помидоры квашеные просто готовятся
Отличную зимнюю закуску можно легко приготовить дома / instagram.com/yury.inna

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