"Куда-то спешат": в Киеве засекли семейство ежей, опубликованы фото

В столице ежиков сфотографировали на Позняках.
В Дарницком районе Киева засняли семейство ежей - одного большого ежа, за которым шли четверо маленьких ежиков.
Животных засекли на Позняках, сообщило издание dtp.kiev.ua в Facebook и показало их фотографии.
На двух снимках видно, как маленькие ежики друг возле друга идут за взрослым животным.
Еще на одном снимке взрослый еж запечатлен на бровке с одни малышом, а остальные – "кучкуются" под бровкой.
"Мамка с детками куда-то спешат…", - говорится в подписи под фото.
Ранее СМИ писали, что в Киеве была "самая милая в мире" погоня - в Голосеевском районе сотрудник полиции пытался поймать пони, разгуливающего по улице без сопровождения.