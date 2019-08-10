"Куда-то спешат": в Киеве засекли семейство ежей, опубликованы фото

В Киеве засняли семейство ежиков / Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева засняли семейство ежей - одного большого ежа, за которым шли четверо маленьких ежиков.

Животных засекли на Позняках, сообщило издание dtp.kiev.ua в Facebook и показало их фотографии.

На двух снимках видно, как маленькие ежики друг возле друга идут за взрослым животным.

Еще на одном снимке взрослый еж запечатлен на бровке с одни малышом, а остальные – "кучкуются" под бровкой.

"Мамка с детками куда-то спешат…", - говорится в подписи под фото.

/ facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее СМИ писали, что в Киеве была "самая милая в мире" погоня - в Голосеевском районе сотрудник полиции пытался поймать пони, разгуливающего по улице без сопровождения.