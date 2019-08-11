В Сети начали зачищать публикации об Азове и рекламу "майданов"

Facebook удаляет публикации об Азове / From-ua.com

В социальной сети Facebook удаляются публикации о батальоне (полке) Азов. Кроме того, страница в соцсети Битва за Украину рискует быть удаленной, сообщила координатор страницы Мария Москалева.

"Повторяется ситуация, которая уже была месяц назад. Тогда на странице Книга Памяти, посвященной погибшим бойцам, начали массово удалять публикации о погибших бойцах батальона (полка) Азов, после чего забанили аккаунты администраторов и удалили саму страницу", - рассказала она Цензор.НЕТ.

Fdcebook уже удалил публикацию о батальоне Азов, хотя в ней не содержалось символики батальона, которая может быть воспринята неоднозначно, рассказала она.

На странице Битва за Украину сообщается, что на ней создается историческая хроника борьбы за свободу, единство и будущее Украины, которая велась под руководством Днепропетровской ОГА со 2 марта 2014 по 25 марта 2015 г. Администраторы призывают всех участников событий делиться воспоминаниями.

В то же время Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

По информации Роскомнадзора, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях", которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.

По данным ведомства, подобные push-уведомления приходят также пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

Если Google не примет должные меры, это будет расценено как "вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов" в стране, указано в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, ранее Порошенко заподозрили в подготовке атаки на Азов.