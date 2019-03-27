"Не надо считать военных тупым мясом": бойцы Азова устроили "ледяной прием" Порошенко

Петр Порошенко на встрече с добровольцами Азова / Сайт президента Украины

Журналист Сергей Иванов опубликовал видео с кадрами встречи президента Петра Порошенко с бойцами полка Азов, прошедшей 14 марта, в День добровольца.

Бойцы настолько холодно приняли главу государства, что в какой-то момент он попросил оператора выключить камеру.

"Как вы считаете, это похоже на теплую встречу?", - спросил у своих читателей Иванов.

На видео видно, что на привествие Порошенко "Слава Украине!" бойцы промолчали, и ответили, только когда привествие произнес командир полка, а первый же вопрос, который задали гаранту (после которого он и попросил выключить камеру) - о случаях хищений в армии.

Иванов также отмечает, что на вопрос о следствии по кейсу Гладковского Порошенко заявил, что переписка в материалах следствия отличается от той, какую показал в своем расследовании журналист Денис Бигус.

"Интересно, откуда он знает, что переписка, показанная Бигусом, и переписка в материалах дела не совпадают? Неужели кто-то нарушил тайну следствия? Если да, то кто?", - спрашивает журналист.

В ходе встречи Порошенко также рассказал, что запретил появляться на передовую любым кандидатам в президенты.

В одном из фрагментов опубликованного видео Порошенко задают вопрос о саботаже расследования убийств на Майдане, люстрации судей, а также о задержании ветерана "Азова" Дмитрие Кухарчуке. Бойцы отметили, что на эти вопросы вразумительных ответов не последовало.

"Как обычно затуманил, ничего конкретного", - резюмировали сказанное Порошенко военные по окончанию встречи.

"Мораль проста: не надо считать военных тупым пушечным мясом, которому субординация помешает поставить актуальные и неудобные вопросы в лицо Главнокомандующему. Ну и врать не надо", - подытожил журналист.

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