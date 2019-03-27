В Виннице на митинге Порошенко схватились Нацкорпус и полиция: опубликованы фото,видео

Столкновение в Виннице / vn.npu.gov.ua

В Виннице во время проведения предвыборного мероприятия полиция задержала трех человек, использовавших против правоохранителей газ раздражающего действия, пиротехнические средства и камни.

Такое сообщение опубликовали представители отдела коммуникации Главка Нацполиции по Винницкой области. "Сегодня, 27 марта, во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в правоохранителей камнями", - говорится в тексте.

Кроме того, в полиции заявили о том, что задержанных доставили в отделение, где их действиям и будет дана правовая оценка.

Однако, как сообщается на официальном сайте партии Национальный корпус, 27 марта в Виннице на митинге с участием президента Украины Петра Порошенко правоохранители избивали и задерживали их представителей, а также активистов организации Национальные дружины.

Напомним, ранее аналогичные акции протеста (как правило, с потасовками) против Порошенко и коррупции в сфере оборонной промышленности члены Нацкорпуса устраивали в Чернигове, Черкассах, Житомире и Ивано-Франковске.