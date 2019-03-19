Пати на Прикарпатье: В Ивано-Франковске Нацкорпус устроил потасовку с силовиками перед митингом Порошенко

После Чернигова, Черкасс и Житомира пришла очередь для устроенной Нацкорпусом "заварушки" и Ивано-Франковска.
В Ивано-Франковске, где во вторник, 19 марта, запланировано выступление на предвыборном митинге Петра Порошенко, правоохранители и сторонники президента спортивного телосложения устроили потасовку с представителями праворадикальной партии Национальный корпус.
Об этом свидетельствует видеотрансляция, которую Нацкорпус ведет непосредственно с места митинга.
Представители Нацкорпуса пришли в очередной раз спросить о том, когда Порошенко начнет наказывать людей из своего окружения, подозреваемых в коррупции в сфере оборонной промышленности.
В ролике было заметно, как участников Нацкорпуса и полка Азов Нацгардия взяла в "коробочку" и не пропустила к сцене, на которой должен был выступать президент.
Кроме того, по данным СМИ, сторонники Порошенко пытались подраться с представителями Нацкорпуса.
На данный момент участники партии выстроились в колонну по шестеро и собираются строем идти к Порошенко.
Напомним, ранее аналогичные акции протеста против Порошенко Нацкорпус устраивал в Чернигове, Черкассах и Житомире.