Пати на Прикарпатье: В Ивано-Франковске Нацкорпус устроил потасовку с силовиками перед митингом Порошенко

Предыдущий инцидент с Нацкорпусом и Порошенко / Скриншот из видео

В Ивано-Франковске, где во вторник, 19 марта, запланировано выступление на предвыборном митинге Петра Порошенко, правоохранители и сторонники президента спортивного телосложения устроили потасовку с представителями праворадикальной партии Национальный корпус.

Об этом свидетельствует видеотрансляция, которую Нацкорпус ведет непосредственно с места митинга.

Представители Нацкорпуса пришли в очередной раз спросить о том, когда Порошенко начнет наказывать людей из своего окружения, подозреваемых в коррупции в сфере оборонной промышленности.

В ролике было заметно, как участников Нацкорпуса и полка Азов Нацгардия взяла в "коробочку" и не пропустила к сцене, на которой должен был выступать президент.

Кроме того, по данным СМИ, сторонники Порошенко пытались подраться с представителями Нацкорпуса.

На данный момент участники партии выстроились в колонну по шестеро и собираются строем идти к Порошенко.

Напомним, ранее аналогичные акции протеста против Порошенко Нацкорпус устраивал в Чернигове, Черкассах и Житомире.