"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протеста

Нацкорпус требовал посадить коррупционеров в тюрьму / Фото: скриншот из видео

Во время визита президента Петра Порошенко в Чернигов в рамках предвыборной кампании активисты организации Национальный корпус публично выразили недовольство в связи с хищениями в Укрборонпроме, к которому причастны люди из окружения главы государства.

"Свинарчуков за решетку!", "Где отрубленные руки?" и "Слава Украине!" – такие лозунги выкрикивали радикалы. Видео опубликовано в YouTube и Facebook.

Участники акции собрались возле Екатерининской церкви и, договорившись, выкрикивали фразы синхронно, слаженно и громко. Президент выступал на сцене возле храма, поэтому вынужден был пройти мимо активистов.

"Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!", - воскликнул в ответ Порошенко.

Он пришел мимо Нацкорпуса под возгласы "Ганьба!", но ответить на вопросы и поговорить с участниками акции протеста отказался. Полиция не подпустила митингующих близко к главе государства. Через некоторое время они разошлись, поскольку им не позволили высказать президенту претензии относительно коррупционного скандала. В Нацкорпусе заявили, что активисты намерены озвучить требования к главе государства дистанционно.

Опубликовано Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова Среда, 13 марта 2019 г.

Вітаю Чернігівщину! Дякую за патріотизм та віру у те, що разом ми збудуємо Україну щасливих і заможних людей! Опубликовано Петро Порошенко Среда, 13 марта 2019 г.

Также в Чернигове во время ожидания приезда президента возле филармонии потерял сознание пожилой мужчина. Он упал на асфальт и ударился головой. Пострадавшему оказали помощь сотрудники полиции и прибывшая на место происшествия карета скорой помощи.

Напомним, в Сети высмеяли президента Петра Порошенко после того, как появилась информация, что он "убегал" с митинга в Житомире.