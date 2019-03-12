"Побег Порошенко с митинга": у президента рассказали о классическом фейке
12 марта 2019, 13:59
Снимок с президентом, сделанный в Житомире, был подрезан, утверждает спикер украинского лидера.
Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщили, что глава государства не убегал с митинга в Житомире.
Фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко с митинга, — "классический фейк", написал спикер в Facebook.
По словам Цеголко, снимок с президентом был подрезан.
"Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение…", — отметил он.
Также в соцсети фотограф Леонид Шевчук написал, что это он фотографировал Порошенко в Житомире, и на снимках украинский лидер "не убегает, не уходит, а идет в толпу тысяч людей, в том числе и толпу c оппонентами".
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr
Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента facebook.com/leoztr