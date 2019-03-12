"Побег Порошенко с митинга": у президента рассказали о классическом фейке

Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента / УНИАН

Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщили, что глава государства не убегал с митинга в Житомире.

Фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко с митинга, — "классический фейк", написал спикер в Facebook.

По словам Цеголко, снимок с президентом был подрезан.

"Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение…", — отметил он.

Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента / Скриншот с facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Также в соцсети фотограф Леонид Шевчук написал, что это он фотографировал Порошенко в Житомире, и на снимках украинский лидер "не убегает, не уходит, а идет в толпу тысяч людей, в том числе и толпу c оппонентами".

Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента / Скриншот с facebook.com/leoztr

Напомним, выступление Петра Порошенко в Житомире завершилось гимном Украины, после которого он поблагодарил сторонников и заявил, что сорвал планы проплаченных участников акции протеста.