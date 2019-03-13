"Побег Порошенко" высмеяли: в Сети показали, как за президентом "гонится" Путин

Интернет-пользователи опубликовали стебные мемы с украинским лидером.
В Сети высмеяли президента Петра Порошенко после того, как появилась информация, что он "убегал" с митинга в Житомире.
В Facebook опубликованы смешные мемы, в частности, на одном из них изображено, как за главой государства на медведе гонится российский лидер Владимир Путин.
На другом меме глава РФ изображен лежащим в луже возле ноги Порошенко.
Кроме того, украинского лидера изобразили бегущим на треке возле спортсменов, которые только готовятся стартовать.
Ранее ряд СМИ писали, что Петр Порошенко убегал с митинга в Житомире. Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что глава государства не убегал с митинга в Житомире, а фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко, — "классический фейк".