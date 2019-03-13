"Побег Порошенко" высмеяли: в Сети показали, как за президентом "гонится" Путин

В соцсети высмеяли Петра Порошенко из-за "побега" / Reuters

В Сети высмеяли президента Петра Порошенко после того, как появилась информация, что он "убегал" с митинга в Житомире.

В Facebook опубликованы смешные мемы, в частности, на одном из них изображено, как за главой государства на медведе гонится российский лидер Владимир Путин.

На другом меме глава РФ изображен лежащим в луже возле ноги Порошенко.

Кроме того, украинского лидера изобразили бегущим на треке возле спортсменов, которые только готовятся стартовать.

Ранее ряд СМИ писали, что Петр Порошенко убегал с митинга в Житомире. Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что глава государства не убегал с митинга в Житомире, а фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко, — "классический фейк".