Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке

13 августа 2019, 07:35

Вяленые помидоры очень просто готовятся разными способами.

Вяленые помидоры в электросушилке готовятся 8-10 часов
Вяленые помидоры в электросушилке готовятся 8-10 часов / Скриншот видео с youtube.com

Помидоры на зиму можно заготовить разными способами - засолить, замариновать, однако самый здоровый способ - завялить.

Вяленые помидоры можно приготовить разными способами - в сушилке, в духовке, на солнце и в микроволновке.

Главред решил выяснить, как правильно вялить помидоры, и собрать лучшие рецепты.

Вяленые помидоры в сушилке, рецепт

Ингредиенты: 

  • Мясистые помидоры, например сливка;
  • Соль, розмарин и прованские травы - по вкусу;
  • Оливковое масло.

Вяленые помидоры, рецепт пошаговый

Помытые томаты разрежьте пополам (большие можно резать на четыре части) и удалите плодоножки. Удалите из помидоров семечки и уложите овощи на лотки электросушилки. 

Посолите помидоры, присыпьте розмарином и прованскими травами, установите лотки на сушилку, включите ее и оставьте овощи на 2 часа. 

Читайте такжеМаринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецептыЧерез 2 часа поменяйте местами вяленые помидоры в электросушилке - те лотки, которые были сверху, поставьте вниз, а нижние - вверх. Всего процесс вяления овощей займет 8-10 часов.

Помидоры должны сохранить мягкую структуру. Чем сильнее просушенные помидоры, тем дольше они хранятся.

После того, как помидоры завялятся, их нужно поместить в банки.

Переложите томаты в простерилизованные банки, залейте оливковым маслом и закройте простерилизованными крышками.

Приготовленные таким способом томаты можно есть через 2-3 дня. Их можно использовать в качестве закуски, а также добавлять в разные блюда, например, в салаты или в пасту. Помидоры стоит хранить в холодильнике.

Как приготовить вяленые помидоры в сушилке - фото этапов приготовления

  • Вяленые помидоры в сушилке готовятся 8-10 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в электросушилке готовятся 8-10 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в сушилке готовятся 8-10 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в электросушилке готовятся 8-10 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в сушилке готовятся 8-10 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в электросушилке готовятся 8-10 часов Скриншот видео с youtube.com

Вяленые помидоры в духовке быстро, рецепт

Ингредиенты:

  • Помидор сливка - немного недозревшие;
  • Сушеный чеснок;
  • Розмарин;
  • Итальянские травы;
  • Тимьян;
  • Соль;
  • Чеснок;
  • Оливковое масло;
  • Растительное масло.

Как сделать вяленые помидоры в духовке, рецепт пошаговый

Разрежьте томаты пополам и плотно уложите на противень. Если на срезе помидор остался цельным, ложкой с двух сторон подденьте мякоть овоща, чтобы он быстрее вялился.

Посолите томаты, посыпьте розмарином, итальянскими травами, сушеным чесноком, положите сверху веточки тимьяна и поставьте овощи в духовку. Помидоры готовятся при температуре 100 градусов на протяжении 2 часов. Потом нужно уменьшить температуру до 80 градусов и оставить томаты вялиться еще на протяжении около 4 часов.

Помидоры должны остаться пластичными. Вяленые помидоры в духовке, в которых остался сок, нужно отправить в духовку доготавливаться. Плотно уложите помидоры в простерилизованную банку, положите несколько зубчиков чеснока, можно добавить тимьян и розмарин.

Влейте немного оливкового масла, потом почти полностью залейте томаты растительным маслом, а после этого почти до верха залейте их оливковым.

Помидоры можно полностью залить оливковым маслом. Закройте банку простерилизованной крышкой и поставьте в холодильник. Если помидоры вберут много масла - его нужно долить.

Как приготовить вяленые помидоры в духовке быстро - фото этапов приготовления

  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в духовке стоит хранить в холодильнике Скриншот видео с youtube.com

Помидоры вяленые итальянские в электрической духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров сливка;
  • 0,2 л оливкового масла;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • По 1 чайной ложке сушеного розмарина, кинзы, базилика;
  • Соль, перец красный острый - по вкусу.

Вяленые помидоры, итальянский рецепт пошаговый

Разрежьте помидоры на четыре части, вырежьте плодоножку и удалите ложкой семена и мякоть. Покройте решетку пергаментом, положите ее на противень и уложите сверху томаты. Посолите помидоры. Включите духовку на 100 градусов, включите полную конвекцию, верхний и нижний гриль, и поставьте томаты на 1 час.

Оставьте духовку немного приоткрытой. Через час нужно проверить помидоры, и, по необходимости, уменьшите температуру или отключите гриль. Всего помидоры вяленые на зиму готовятся более 4 часов. 

Читайте такжеМаринованные помидоры быстрые: самый простой и вкусный рецептРазогрейте оливковое масло на сковороде. Очищенный чеснок придавите и порубите. Выложите на дно простерилизованной банки немного чеснока, и половину необходимого количества розмарина, базилика, кинзы, влейте три столовых ложки разогретого оливкового масла и уложите помидоры. 

Заполните банку наполовину, всыпьте еще немного чеснока, добавьте жгучий перец и уложите оставшуюся часть помидоров.

Сверху положите оставшуюся часть чеснока и всыпьте оставшееся количество розмарина, базилика, кинзы, залейте помидоры оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. Когда масло остынет - отправьте томаты в холодильник.

Помидоры вяленые итальянские - фото этапов приготовления

  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com
  • Помидоры вяленые итальянские готовятся более 4 часов Скриншот видео с youtube.com

Вяленые помидоры на солнце

Ингредиенты:

  • Помидоры сливка;
  • Оливковое масло;
  • Чеснок;
  • Травы.

Вяленые помидоры, рецепт пошаговый

Нарежьте помидоры не очень тонкими слайсами, положите на черный противень и поставьте на самое солнечное место. Томаты нужно периодически переворачивать, они завялятся на протяжении дня. 

Вяленые помидоры на солнце положите в простерилизованную банку, добавьте нашинкованный чеснок, травы, все залейте разогретым оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. 

Помидоры вяленые на зиму - Вяленые помидоры на солнце готовятся за день
Вяленые помидоры на солнце готовятся за день / Скриншот видео с youtube.com
Помидоры вяленые на зиму - Вяленые помидоры на солнце готовятся за день
Вяленые помидоры на солнце готовятся за день / Скриншот видео с youtube.com

Вяленые помидоры в микроволновке на зиму

Ингредиенты:

  • Помидоры сливка;
  • Оливковое масло;
  • Травы - орегано, базилик;
  • Соль.

Помидоры вяленые на зиму, рецепт пошаговый

Разрежьте помидоры пополам, посолите, посыпьте травами и полейте овощи оливковым маслом. Отправьте помидоры в микроволновку на 5 минут. После этого не открывайте микроволновку, а оставьте ее закрытой на 10 минут. Потом достаньте помидоры и слейте лишнюю жидкость в тарелку.

Вяленые помидоры в микроволновке отправьте доготавливаться на 5 минут. Если вы хотите, чтобы помидоры сильнее завялились - отправьте их в микроволновку еще на несколько минут.

Добавьте в слитую жидкость соль и все перемешайте. Переложите томаты в простерилизованную банку, залейте разогретым оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. Когда помидоры остынут - отправьте банку в холодильник.

Как сделать вяленые помидоры на зиму – фото этапов приготовления

  • Вяленые помидоры в микроволновке на зиму элементарно готовятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в микроволновке на зиму элементарно готовятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в микроволновке на зиму элементарно готовятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в микроволновке на зиму элементарно готовятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вяленые помидоры в микроволновке на зиму элементарно готовятся Скриншот видео с youtube.com

Вяленые помидоры от Юлии Высоцкой - российской актрисы, телеведущей и кулинара

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