Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке

Вяленые помидоры очень просто готовятся разными способами.
Помидоры на зиму можно заготовить разными способами - засолить, замариновать, однако самый здоровый способ - завялить.
Вяленые помидоры можно приготовить разными способами - в сушилке, в духовке, на солнце и в микроволновке.
Главред решил выяснить, как правильно вялить помидоры, и собрать лучшие рецепты.
Вяленые помидоры в сушилке, рецепт
Ингредиенты:
- Мясистые помидоры, например сливка;
- Соль, розмарин и прованские травы - по вкусу;
- Оливковое масло.
Вяленые помидоры, рецепт пошаговый
Помытые томаты разрежьте пополам (большие можно резать на четыре части) и удалите плодоножки. Удалите из помидоров семечки и уложите овощи на лотки электросушилки.
Посолите помидоры, присыпьте розмарином и прованскими травами, установите лотки на сушилку, включите ее и оставьте овощи на 2 часа.
Читайте такжеМаринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецептыЧерез 2 часа поменяйте местами вяленые помидоры в электросушилке - те лотки, которые были сверху, поставьте вниз, а нижние - вверх. Всего процесс вяления овощей займет 8-10 часов.
Помидоры должны сохранить мягкую структуру. Чем сильнее просушенные помидоры, тем дольше они хранятся.
После того, как помидоры завялятся, их нужно поместить в банки.
Переложите томаты в простерилизованные банки, залейте оливковым маслом и закройте простерилизованными крышками.
Приготовленные таким способом томаты можно есть через 2-3 дня. Их можно использовать в качестве закуски, а также добавлять в разные блюда, например, в салаты или в пасту. Помидоры стоит хранить в холодильнике.
Как приготовить вяленые помидоры в сушилке - фото этапов приготовления
Вяленые помидоры в духовке быстро, рецепт
Ингредиенты:
- Помидор сливка - немного недозревшие;
- Сушеный чеснок;
- Розмарин;
- Итальянские травы;
- Тимьян;
- Соль;
- Чеснок;
- Оливковое масло;
- Растительное масло.
Как сделать вяленые помидоры в духовке, рецепт пошаговый
Разрежьте томаты пополам и плотно уложите на противень. Если на срезе помидор остался цельным, ложкой с двух сторон подденьте мякоть овоща, чтобы он быстрее вялился.
Посолите томаты, посыпьте розмарином, итальянскими травами, сушеным чесноком, положите сверху веточки тимьяна и поставьте овощи в духовку. Помидоры готовятся при температуре 100 градусов на протяжении 2 часов. Потом нужно уменьшить температуру до 80 градусов и оставить томаты вялиться еще на протяжении около 4 часов.
Помидоры должны остаться пластичными. Вяленые помидоры в духовке, в которых остался сок, нужно отправить в духовку доготавливаться. Плотно уложите помидоры в простерилизованную банку, положите несколько зубчиков чеснока, можно добавить тимьян и розмарин.
Влейте немного оливкового масла, потом почти полностью залейте томаты растительным маслом, а после этого почти до верха залейте их оливковым.
Помидоры можно полностью залить оливковым маслом. Закройте банку простерилизованной крышкой и поставьте в холодильник. Если помидоры вберут много масла - его нужно долить.
Как приготовить вяленые помидоры в духовке быстро - фото этапов приготовления
Помидоры вяленые итальянские в электрической духовке
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров сливка;
- 0,2 л оливкового масла;
- 3-4 зубчика чеснока;
- По 1 чайной ложке сушеного розмарина, кинзы, базилика;
- Соль, перец красный острый - по вкусу.
Вяленые помидоры, итальянский рецепт пошаговый
Разрежьте помидоры на четыре части, вырежьте плодоножку и удалите ложкой семена и мякоть. Покройте решетку пергаментом, положите ее на противень и уложите сверху томаты. Посолите помидоры. Включите духовку на 100 градусов, включите полную конвекцию, верхний и нижний гриль, и поставьте томаты на 1 час.
Оставьте духовку немного приоткрытой. Через час нужно проверить помидоры, и, по необходимости, уменьшите температуру или отключите гриль. Всего помидоры вяленые на зиму готовятся более 4 часов.
Читайте такжеМаринованные помидоры быстрые: самый простой и вкусный рецептРазогрейте оливковое масло на сковороде. Очищенный чеснок придавите и порубите. Выложите на дно простерилизованной банки немного чеснока, и половину необходимого количества розмарина, базилика, кинзы, влейте три столовых ложки разогретого оливкового масла и уложите помидоры.
Заполните банку наполовину, всыпьте еще немного чеснока, добавьте жгучий перец и уложите оставшуюся часть помидоров.
Сверху положите оставшуюся часть чеснока и всыпьте оставшееся количество розмарина, базилика, кинзы, залейте помидоры оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. Когда масло остынет - отправьте томаты в холодильник.
Помидоры вяленые итальянские - фото этапов приготовления
Вяленые помидоры на солнце
Ингредиенты:
- Помидоры сливка;
- Оливковое масло;
- Чеснок;
- Травы.
Вяленые помидоры, рецепт пошаговый
Нарежьте помидоры не очень тонкими слайсами, положите на черный противень и поставьте на самое солнечное место. Томаты нужно периодически переворачивать, они завялятся на протяжении дня.
Вяленые помидоры на солнце положите в простерилизованную банку, добавьте нашинкованный чеснок, травы, все залейте разогретым оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой.
Вяленые помидоры в микроволновке на зиму
Ингредиенты:
- Помидоры сливка;
- Оливковое масло;
- Травы - орегано, базилик;
- Соль.
Помидоры вяленые на зиму, рецепт пошаговый
Разрежьте помидоры пополам, посолите, посыпьте травами и полейте овощи оливковым маслом. Отправьте помидоры в микроволновку на 5 минут. После этого не открывайте микроволновку, а оставьте ее закрытой на 10 минут. Потом достаньте помидоры и слейте лишнюю жидкость в тарелку.
Вяленые помидоры в микроволновке отправьте доготавливаться на 5 минут. Если вы хотите, чтобы помидоры сильнее завялились - отправьте их в микроволновку еще на несколько минут.
Добавьте в слитую жидкость соль и все перемешайте. Переложите томаты в простерилизованную банку, залейте разогретым оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. Когда помидоры остынут - отправьте банку в холодильник.
Как сделать вяленые помидоры на зиму – фото этапов приготовления
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