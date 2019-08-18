Добрі та веселі привітання з Яблучним спасом 2019 – картинки та тексти

18 августа 2019, 06:06

Главред обрав лише найкращі вітання та листівки зі святом Спаса 19 серпня.

  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі
  • Картинки з Спасом – Привітання з Яблучним спасом Соцмережі

З Яблучним спасом вітають 19 серпня – у день, коли відзначається велике православне свято Преображення Господнє. Ще його називають Спасом на горі.

У свята є один день передсвята (це 18 серпня) і ще сім днів віддання свята (це з 20 по 26 серпня). Тобто привітання з Яблучним спасом підбирати саме час.

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Привітання з Яблучним спасом у прозі своїми словами

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

***

Від усього серця вітаю вас із Преображенням Господнім. Нехай Всевишній оберігає вашу родину та дарує їй добробут. Нехай на столі завжди будуть соковиті та рум'яні яблучка, а ваше життя буде наповнюватись тим соком та солодкістю. Миру, щастя, злагоди та великої любові у ваші серця та оселі.

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі нeдуги і хвoроби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

***

Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.

Вітання зі Спасом у віршах

Вже стигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

***

Є привід до радості сьогодні:

Преображення Господнє!

Поставши в сяючих шатах,

Господь тим, хто просить, дав надію.

І день цей, з давніх тих часів,

Сліпучим світлом осяяний!

Нехай входить свято в кожен дім!

Благословенними працями,

Молитвою, тихим торжеством,

І освяченими плодами!

І, світлим святом дихаючи,

Від суєтного сну прокинеться

Перетворена душа,

На світло Господнє відгукнеться!

Яблучний спас: привітання смс з Спасом 19 серпня

Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

***

Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.

***

Другий Спас — серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблуневий спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

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