Добрі та веселі привітання з Яблучним спасом 2019 – картинки та тексти

Главред обрав лише найкращі вітання та листівки зі святом Спаса 19 серпня.
З Яблучним спасом вітають 19 серпня – у день, коли відзначається велике православне свято Преображення Господнє. Ще його називають Спасом на горі.
У свята є один день передсвята (це 18 серпня) і ще сім днів віддання свята (це з 20 по 26 серпня). Тобто привітання з Яблучним спасом підбирати саме час.
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Привітання з Яблучним спасом у прозі своїми словами
З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!
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Від усього серця вітаю вас із Преображенням Господнім. Нехай Всевишній оберігає вашу родину та дарує їй добробут. Нехай на столі завжди будуть соковиті та рум'яні яблучка, а ваше життя буде наповнюватись тим соком та солодкістю. Миру, щастя, злагоди та великої любові у ваші серця та оселі.
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі нeдуги і хвoроби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.
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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.
Вітання зі Спасом у віршах
Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
***
Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працями,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!
Яблучний спас: привітання смс з Спасом 19 серпня
Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!
***
Яблучний Спас – 19 серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
***
З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.
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Другий Спас — серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
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Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблуневий спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!