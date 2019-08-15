Какого числа Яблочный спас 2019: традиции и обычаи

Главред выяснил, когда в 2019 году рассылать поздравления с Яблочным спасом и как праздновать Яблочный спас в православии.
Праздники в августе не ограничиваются Маковеем. По сути, им они только начинаются. На очереди – Яблочный спас 2019.
Яблочный спас в православии очень популярен, а вот католики его практически не празднуют.
Яблочный спас: когда
Поздравления с Яблочным спасом мы будем рассылать уже совсем скоро, буквально на следующей неделе.
Яблочный спас – это праздник 19 августа. То есть Яблочный спас в этом году отмечается в понедельник.
Церковное название праздника – Преображение Господне 2019.
Следующий на очереди – Ореховый спас 2019.
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Яблочный спас: что святить
Православные в этот праздник святят мед и круглые фрукты, а также даже некоторые овощи:
- в первую очередь, как понятно из народного названия праздника, это яблоки,
- груши,
- виноград,
- горох в стручках,
- помидоры и пр.
При этом с освящением яблок связана одна из главных традиций Яблочного спаса: те родители, у которых умерли детки – до Второго спаса вообще не ели яблок.
Что пекут на Яблочный спас
Пекут на Яблочный спас пироги с яблоками, ягодами и грибами. Такой пирог – главное блюдо праздничного стола.
Но важно помнить: пироги пекут из постного теста.
Ведь еще продолжается Успенский пост 2019 – но меню в этот день разрешается разнообразить еще и рыбными блюдами. Подробнее о питании по дням в Успенский пост и меню на каждый день недели читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.
Во время приготовления праздничных блюд хозяйки загадывали самые сокровенные свои желания, приговаривая: "Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется".
Яблочный спас: приметы
Есть такие приметы на Яблочный спас:
- каков второй Спас, таков и январь;
- какая погода на Яблочный спас – такая будет и на Покрова;
- Яблочный спас – уже начало осени, а ночи после 19 августа становятся гораздо холоднее: "В Яблочный спас – ушло лето от нас";
- если в этот день сухо – то и осень без дождей будет, с осадками – дождливой, ясный – к суровой зиме.