Какого числа Яблочный спас 2019: традиции и обычаи / 1zoom.ru

Праздники в августе не ограничиваются Маковеем. По сути, им они только начинаются. На очереди – Яблочный спас 2019.

Яблочный спас в православии очень популярен, а вот католики его практически не празднуют.

Яблочный спас: когда

Поздравления с Яблочным спасом мы будем рассылать уже совсем скоро, буквально на следующей неделе.

Яблочный спас – это праздник 19 августа. То есть Яблочный спас в этом году отмечается в понедельник.

Церковное название праздника – Преображение Господне 2019.

Следующий на очереди – Ореховый спас 2019.

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Яблочный спас: что святить

Православные в этот праздник святят мед и круглые фрукты, а также даже некоторые овощи:

в первую очередь, как понятно из народного названия праздника, это яблоки,

груши,

виноград,

горох в стручках,

помидоры и пр.

При этом с освящением яблок связана одна из главных традиций Яблочного спаса: те родители, у которых умерли детки – до Второго спаса вообще не ели яблок.

Что пекут на Яблочный спас

Пекут на Яблочный спас пироги с яблоками, ягодами и грибами. Такой пирог – главное блюдо праздничного стола.

Но важно помнить: пироги пекут из постного теста.

Ведь еще продолжается Успенский пост 2019 – но меню в этот день разрешается разнообразить еще и рыбными блюдами. Подробнее о питании по дням в Успенский пост и меню на каждый день недели читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.

Во время приготовления праздничных блюд хозяйки загадывали самые сокровенные свои желания, приговаривая: "Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется".

Яблочный спас: приметы

Есть такие приметы на Яблочный спас: