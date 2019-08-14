Открытки на Медовый спас и привітання з Маковея 2019 – картинки и тексты

Открытки с Медовым спасом 2019, а также поздравления на Медовый спас в прозе, стихах и смс – это еще один верный способ выразить дорогим и близким людям свое доброе к ним отношение, наполнить день радостной атмосферой праздника и сделать его ярче.

И, конечно же, Главред позаботился и о поздравлениях на Медовый спас на украинском языке: наши привітання з Медовим спасом та Маковея 2019 придутся по душе каждому православному.

Ранее мы уже писали, что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была.

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Медовый спас 2019: поздравления в прозе, стихах и смс

Я поздравляю тебя со сладким праздником религии – с Медовым спасом. Пусть судьба в Медовый спас засверкает новыми гранями и осветится благодатным солнцем. Желаю, чтобы Медовый спас только стал основой для того, чтобы на всю жизнь распространился солнечный свет, способный заставить забыть о любых печалях. Поздравляю тебя с Медовым спасом, способным согреть душу и подарить веру в прекрасное будущее. Будь счастлив!

***

3 смс - 194 символа:

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

***

С Медовым Спасом поздравляю,

И жизни сладкой пожелаю,

И беды чтоб не прилипали,

Чтобы мечты все оживали!

Гармонии тебе, добра,

И пусть поет твоя душа,

Дни будут сладкими как мед,

И пусть во всех делах везет!

***

4 смс - 218 символов:

С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

***

Янтарным блеском мед сверкает,

В церквах звенят колокола,

С Медовым спасом всех поздравляем,

Желаем радости, удачи и добра.

Пусть будут ваши помыслы чисты,

Всевышний пусть благословляет,

Пусть непременно сбываются мечты,

Всех благ, семейного тепла желаем.

***

Прекрасна бывает у августа середина, лето подбирается к своему завершению и вот даже пчелы прекращают собирать пыльцу и приходит пора для лакомства первым вкусным медом. А для христиан наступает первый спас, он же Медовый. Пусть всякому кто будет рядом , вы нальете первого, освященного меда, пусть и взрослые и веселая детвора лакомятся этой сладостью. А еще 14 августа не забываем и про мак, какой тоже делится своим урожаем, и Маковей пусть приносит всем в дом лишь благо и мир! Пускай на любом столе сегодня будут и булки, и пироги с маком, а рядышком стоит блюдце с медом! С первым Медовым спасом, с Маковеем вас!

***

С Медовым Спасом, друг, сердечно,

От всей души приветствую тебя.

Пусть Ангел рядом будет вечно,

Оберегая от любой беды, любя.

Пусть будет также крепкой вера,

Здоровье не подводит пусть вовек.

Во всем всегда пусть будет мера.

Еще раз поздравляю, дорогой мой человек.

Привітання з Медовим спасом та Маковея 2019

Усіх-усіх сьогодні вітаємо з веселим і добрим святом – Медовим спасом! Нехай цього дня кожен відпочине від буднів і турбот, від проблем і численних справ. Сьогодні всіх вас чекає народне гуляння, загальні веселощі, задушевні пісні, завзяті танці та хороводи. Бажаємо вам, щоб кожен новий день приносив з собою не турботи і клопоти, а щасливі моменти та цікаві події. І нехай кожен день буде солодким, як мед у це щасливе і чудове свято. З Медовим Спасом вас, дорогі і шановні друзі!

***

Нехай цей Медовий спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи вам не шкодить!

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед без жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого не лише сьогодні, у Медовий спас. Щастя вам та вашій родині!

***

Медовий спас прийшов, тому – зі святом!

Сьогодні можна їсти млинці з медом й маком!

Не забудь до церкви сходити, службу відстояти,

І ніколи не треба плакати або сумувати!

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

Открытки с Медовым спасом: анимация