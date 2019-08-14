Открытки на Медовый спас и привітання з Маковея 2019 – картинки и тексты

14 августа 2019, 06:31

Главред собрал лучшие поздравления с Маковеем: открытки на Медовый спас, гифки и поздравления на словах на русском и украинском языке.

  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети
  • Открытки с Медовым спасом - зі святом Маковія Fresh-Cards.ru, art-shop.com.ua, соцсети

Открытки с Медовым спасом 2019, а также поздравления на Медовый спас в прозе, стихах и смс – это еще один верный способ выразить дорогим и близким людям свое доброе к ним отношение, наполнить день радостной атмосферой праздника и сделать его ярче.

И, конечно же, Главред позаботился и о поздравлениях на Медовый спас на украинском языке: наши привітання з Медовим спасом та Маковея 2019 придутся по душе каждому православному.

Ранее мы уже писали, что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была.

Читайте такжеКогда какой Спас в августе 2019: как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019

Медовый спас 2019: поздравления в прозе, стихах и смс

Я поздравляю тебя со сладким праздником религии – с Медовым спасом. Пусть судьба в Медовый спас засверкает новыми гранями и осветится благодатным солнцем. Желаю, чтобы Медовый спас только стал основой для того, чтобы на всю жизнь распространился солнечный свет, способный заставить забыть о любых печалях. Поздравляю тебя с Медовым спасом, способным согреть душу и подарить веру в прекрасное будущее. Будь счастлив!

***

3 смс - 194 символа:

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

***

С Медовым Спасом поздравляю,

И жизни сладкой пожелаю,

И беды чтоб не прилипали,

Чтобы мечты все оживали!

Гармонии тебе, добра,

И пусть поет твоя душа,

Дни будут сладкими как мед,

И пусть во всех делах везет!

***

4 смс - 218 символов:

С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

***

Янтарным блеском мед сверкает,

В церквах звенят колокола,

С Медовым спасом всех поздравляем,

Желаем радости, удачи и добра.

Пусть будут ваши помыслы чисты,

Всевышний пусть благословляет,

Пусть непременно сбываются мечты,

Всех благ, семейного тепла желаем.

***

Прекрасна бывает у августа середина, лето подбирается к своему завершению и вот даже пчелы прекращают собирать пыльцу и приходит пора для лакомства первым вкусным медом. А для христиан наступает первый спас, он же Медовый. Пусть всякому кто будет рядом , вы нальете первого, освященного меда, пусть и взрослые и веселая детвора лакомятся этой сладостью. А еще 14 августа не забываем и про мак, какой тоже делится своим урожаем, и Маковей пусть приносит всем в дом лишь благо и мир! Пускай на любом столе сегодня будут и булки, и пироги с маком, а рядышком стоит блюдце с медом! С первым Медовым спасом, с Маковеем вас!

***

С Медовым Спасом, друг, сердечно,

От всей души приветствую тебя.

Пусть Ангел рядом будет вечно,

Оберегая от любой беды, любя.

Пусть будет также крепкой вера,

Здоровье не подводит пусть вовек.

Во всем всегда пусть будет мера.

Еще раз поздравляю, дорогой мой человек.

Привітання з Медовим спасом та Маковея 2019

Усіх-усіх сьогодні вітаємо з веселим і добрим святом – Медовим спасом! Нехай цього дня кожен відпочине від буднів і турбот, від проблем і численних справ. Сьогодні всіх вас чекає народне гуляння, загальні веселощі, задушевні пісні, завзяті танці та хороводи. Бажаємо вам, щоб кожен новий день приносив з собою не турботи і клопоти, а щасливі моменти та цікаві події. І нехай кожен день буде солодким, як мед у це щасливе і чудове свято. З Медовим Спасом вас, дорогі і шановні друзі!

***

Нехай цей Медовий спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи вам не шкодить!

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед без жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого не лише сьогодні, у Медовий спас. Щастя вам та вашій родині!

***

Медовий спас прийшов, тому – зі святом!

Сьогодні можна їсти млинці з медом й маком!

Не забудь до церкви сходити, службу відстояти,

І ніколи не треба плакати або сумувати!

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

Открытки с Медовым спасом: анимация

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления Маковей Медовый спас открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:31
Открытки на Медовый спас и привітання з Маковея 2019 – картинки и тексты
06:15
Переводчик онлайн: какой переводчик с английского на русский или украинский лучше
06:05
Магнитная буря в сентябре-2019: названа дата мощного метеоудара Видео
05:46
Корона 3 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и первый трейлер Видео
05:29
Атака Нибиру: военный корабль с планеты смерти истребит землян 28 августа - ученые
05:07
Женская обувь 2019-2020: в моду вернулся квадратный носок из 60-х и 90-х Фото
04:29
"Монашка секси": Алина Гросу вывалила грудь из кружевного белья Фото
03:50
Эксперты рассказали, когда ждать подорожания хлеба и круп
03:13
Эксперт посоветовал, как в 50 выглядеть на 25 Видео
02:48
Шахтер в Инстаграме потроллил киевское Динамо
02:48
Животная страсть: туристы в Хорватии занялись сексом прямо под отелем
02:30
Ливерпуль - Челси: трансляция матча за Суперкубок УЕФА (LIVE), все о матче
02:22
Врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы
01:42
Лига чемпионов: результаты матчей третьего квалификационного раунда
01:02
"Российский рынок потерян": у Зеленского назвали ограничители в торговле с РФ Видео
00:26
Лига Европы: все результаты матчей третьего квалификационного раунда
00:25
Ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов
13 августа, вторник
23:42
Реал отдал Лунина в Вальядолид
23:41
Козни США: в Госдуме прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
23:24
Постпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в Крыму
22:52
В Польше рассказали, почему им нужно в стране как можно больше военных из США
22:49
Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов (видео голов и голевых моментов) Видео
22:40
Адвокат Порошенко прокомментировал его допрос на полиграфе
22:24
Динамо - Брюгге - 3:3: видео-трансляция матча Лиги чемпионов (LIVE) Видео
22:02
Крым предложили обложить режимным районом со стороны моря
21:50
"Разбитые окна, дырявые крыши": на Буковине выпал крупный град, опубликованы фото Фото
21:26
Ангела Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера
21:18
Бессмертный объяснил, почему его уволил Зеленский Видео
21:00
Первый пошел: уволился житомирский чиновник, которого публично распек Зеленский
20:31
Названы правила сочетания еды и тренировок Видео
20:10
"Лезут в ловушку": Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в Минске Видео
19:26
Ответ Киеву: Россия объявили персоной нон грата украинского дипломата
19:06
"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о Херсонщине Видео
19:02
Тука рассказал, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном Крыму
18:53
"Шерше ля фам": стало известно, как ФСБ вербует украинских военных Видео
18:37
Поезд в огне: состав Херсон - Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео Видео
18:28
Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог
18:23
В Киеве температура упадет на 8 градусов: синоптик назвал дату Фото Видео
18:13
Голая Кара Делевинь украсила обложку глянца Фото
18:13
В СНБО рассказали, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе
17:52
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
17:51
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи - Портнов
17:50
Безсмертный пожаловался, что узнал об увольнении из СМИ
17:42
"Завали свое е@бло": Бузова ляпнула лишнего и разгневала россиян Видео
17:12
Карпаты подписали очередного легионера
17:05
Любовница бывшего Ани Лорак поведала о романе с Муратом Налчаджиоглу
17:02
Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
16:54
"Стянула штаны и трусы": Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии Видео
16:39
Столицу накрыла самая масштабная вспышка кори за почти 30 лет
16:36
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять