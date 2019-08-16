Пошла на наклонной: Звезда сериалов Disney сняла порнофильм

Белла Торн / grazia

Белла Торн, американская актриса, ставшая известной после сериалов от студии Disney, сняла своей первый фильм как режиссер. Причем 21-летняя девушка сняла порнографический фильм.

Дебютную работу Торн профинансировал самый популярный в мире порносайт PornHub. Главные роли сыграли порнозвезды Абелле Дэнжер и Смолл Хэндс. Фильм получил название "Она и Он".

"Съемки проходили довольно интересно. Мы снимали секс в реальном времени, никогда не было такого опыта. Атмосфера была довольно забавной", − рассказала новоиспеченная режиссерка.

Абелла Дэнжер / MSN

По словам Торн, ее порнофильм - исследование отношений между мужчиной и женщиной, борющихся за власть и доминирование.

Напомним, ранее в Колумбии послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно. Позднее в Англии пара сняла порно в коридоре больницы.