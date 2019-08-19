С Яблочным спасом – открытки и поздравления своими словами

Главред подобрал лучшие поздравления с Яблочным спасом 19 августа – картинки, гифки, пожелания в прозе, стихах и коротких смс.
С Яблочным Спасом поздравления рассылают 19 августа – в день, когда отмечается великий церковный праздник Преображение Господне. Еще праздник 19 августа называют Спасом на горе.
У этого торжества есть один день предпразднства (это 18 августа) и еще семь дней попразднства (это с 20 по 26 августа). То есть самое время слать друг дружке поздравления с Яблочным спасом – картинки и пожелания своими словами.
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Яблочный спас: поздравления своими словами в прозе
С Яблочным спасом поздравляю и желаю тебе светлого пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет в семье лад, а родные всегда здоровы. Радости и гармонии!
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Читайте такжеПреображение 2019 – открытки и поздравления яркие и живыеОт всего сердца поздравляю вас с Преображением Господним. Пусть Всевышний хранит вашу семью и дарит ей Небесное благосостояние. Пусть на столе всегда будут сочные и румяные, как яблочки, блюда, а ваша жизнь наполняется соком и сладостью. Мира, счастья, согласия и большой любви вашим сердцам и дому.
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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть Господь отведет от вас все нeдуги и напасти, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.
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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождения души от всего печального и плохого. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть пошлет тебе всех благ и чистых надежд.
Яблочный спас: стихи
Уже зрели яблоки в нашем саду,
К нам пришел желанный второй Спас,
Собираем, радуемся урожаю,
Чтобы было чем пополнить нам запас.
***
Светлый, прекрасный праздник сегодня —
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
***
Есть повод для радости сегодня:
Преображение Господне!
Представ в сияющих одеждах,
Господь тем, кто просит, дал надежду.
И день этот, с давних тех времен,
Ослепительным светом озарен!
Пусть входит праздник в каждый дом!
Благословенными трудами,
Молитвой, тихим торжеством,
И освященными плодами!
И, светлым праздником дыша,
От суетного сна проснется
Преображенная душа,
На свет Господа откликнется!
***
В Божий день и в этот час,
В этот Яблочный спас
Мира, счастья и добра,
Будет жизнь пускай щедра,
Будет дома лишь уют,
А ненастья обойдут,
Будет пусть всего в запас,
Охраняет ангел вас!
Яблочный спас: смс-поздравления короткие
Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и желаю, чтобы для вас этот день запомнился яркими фруктами, вкусными пирогами и сладкими эмоциями!
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3 смс - 134 символа:
С Яблочным Спасом!
Надежды, любви,
Радости, счастья
И Бог вас храни.
Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Все нехорошее
Вмиг унесет.
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Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне – Яблочный спас наполнит миром и добром человеческие сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и наслаждайся этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.
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2 смс - 127 символов:
Преображение, Яблочный спас.
С праздником, все православные, нас.
Яблоки есть наступила пора.
Чистых вам помыслов, мира, добра.
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3 смс - 172 символа:
Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!