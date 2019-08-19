С Яблочным спасом – открытки и поздравления своими словами

С Яблочным Спасом поздравления рассылают 19 августа – в день, когда отмечается великий церковный праздник Преображение Господне. Еще праздник 19 августа называют Спасом на горе.

У этого торжества есть один день предпразднства (это 18 августа) и еще семь дней попразднства (это с 20 по 26 августа). То есть самое время слать друг дружке поздравления с Яблочным спасом – картинки и пожелания своими словами.

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Яблочный спас: поздравления своими словами в прозе

С Яблочным спасом поздравляю и желаю тебе светлого пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет в семье лад, а родные всегда здоровы. Радости и гармонии!

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Читайте такжеПреображение 2019 – открытки и поздравления яркие и живыеОт всего сердца поздравляю вас с Преображением Господним. Пусть Всевышний хранит вашу семью и дарит ей Небесное благосостояние. Пусть на столе всегда будут сочные и румяные, как яблочки, блюда, а ваша жизнь наполняется соком и сладостью. Мира, счастья, согласия и большой любви вашим сердцам и дому.

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть Господь отведет от вас все нeдуги и напасти, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождения души от всего печального и плохого. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть пошлет тебе всех благ и чистых надежд.

Яблочный спас: стихи

Уже зрели яблоки в нашем саду,

К нам пришел желанный второй Спас,

Собираем, радуемся урожаю,

Чтобы было чем пополнить нам запас.

***

Светлый, прекрасный праздник сегодня —

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

***

Есть повод для радости сегодня:

Преображение Господне!

Представ в сияющих одеждах,

Господь тем, кто просит, дал надежду.

И день этот, с давних тех времен,

Ослепительным светом озарен!

Пусть входит праздник в каждый дом!

Благословенными трудами,

Молитвой, тихим торжеством,

И освященными плодами!

И, светлым праздником дыша,

От суетного сна проснется

Преображенная душа,

На свет Господа откликнется!

***

В Божий день и в этот час,

В этот Яблочный спас

Мира, счастья и добра,

Будет жизнь пускай щедра,

Будет дома лишь уют,

А ненастья обойдут,

Будет пусть всего в запас,

Охраняет ангел вас!

Яблочный спас: смс-поздравления короткие

Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и желаю, чтобы для вас этот день запомнился яркими фруктами, вкусными пирогами и сладкими эмоциями!

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3 смс - 134 символа:

С Яблочным Спасом!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.

Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Все нехорошее

Вмиг унесет.

***

Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне – Яблочный спас наполнит миром и добром человеческие сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и наслаждайся этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.

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2 смс - 127 символов:

Преображение, Яблочный спас.

С праздником, все православные, нас.

Яблоки есть наступила пора.

Чистых вам помыслов, мира, добра.

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3 смс - 172 символа:

Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

Картинки с Яблочным спасом: гифки